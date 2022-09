Kreis Kaiserslautern

Mehrere Autos mit fettartiger Substanz übergossen

Hochspeyer (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag 15.09.2022 in der Hauptstraße mehrere Autos beschädigt. Ein Fahrzeughalter meldete sich bei der Polizei, weil jemand die Frontscheine seines Wagens augenscheinlich mit Frittier-Öl übergossen hatte. Das Fett war auch über den Lack der Motorhaube gelaufen, und ließ sich selbst nach einer Fahrzeugwäsche nicht mehr rückstandsfrei entfernen.

Eine Polizeistreife stellte in der Hauptstraße mindestens 4 betroffene Autos fest.

Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bitten um Hinweise: Wem sind zwischen Mittwoch ab 23 Uhr und Donnerstag um 07:30 Uhr, Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

Kaiserslautern

Polizei kontrolliert

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Donnerstag in der Donnersbergstraße kontrolliert. 5 Autofahrer hielten die Beamten an, weil sie während der Fahrt mit dem Handy in der Hand telefonierten. Die Betroffenen müssen mit einem teuren Bußgeld und mindestens 1 Punkt im Verkehrszentrealregister rechnen.

Weil 2 weitere Verkehrsteilnehmer während der Fahrt im Auto nicht angeschnallt waren, wurde jeweils ein Verwarnungsgeld fällig. |erf

Einbruchsversuch mit Gartenschere

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben sich zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Breslauer Straße an einem Gartenhäuschen zu schaffen gemacht. Die Diebe schlugen eine Scheibe ein und versuchten vermutlich mit einer Gartenschere die Tür der Laube aufzubrechen. Das Vorhaben scheiterte.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen versuchtem Einbruch und bittet um Hinweise.

Zeugen, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf