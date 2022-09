30-Jähriger wegen Raub und gefährlicher Körperverletzung in U-Haft

Mannheim-Innenstadt (ots) – Das Amtsgericht Mannheim hat am Mittwoch einen Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen in Vollzug gesetzt. Der Mann hatte bereits im Juli diesen Jahres eine körperliche Auseinandersetzung mit 2 Angestellten eines Lokals in den T-Quadraten. Dabei verletzte der Beschuldigte einen 52-Jährigen mit einem Kombi-Ascher (ein stehender Müllbehälter mit aufsitzendem Aschenbecher) derart am Oberkörper, dass er notärztlich versorgt werden musste und mehrere Wochen arbeitsunfähig war.

Einen 30-Jährigen griff er mit einem Faustschlag gegen die Brust an und riss ihm 2 Goldketten im Wert von 1.100 Euro, vom Hals. Anschließend flüchtete der 30-jährige Beschuldigte.

Nach intensiven Ermittlungen erwirkte die Staatsanwaltschaft Mannheim einen Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht. In der Folge durchsuchten Beamte der Polizei in Ludwigshafen am Montag 12.09.2022 die Wohnung des Beschuldigten. Dieser stellte sich am Dienstag 13.09.2022 bei einer Polizeiwache in Ludwigshafen.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt und der Staatsanwaltschaft dauern derzeit noch an.

Nach Handgreiflichkeiten zwei Zeuginnen gesucht

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 15.09.2022 kam es auf der Helmut-Schmidt-Brücke zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 Frauen. Zwei Zeuginnen schritten ein. Eine 28-Jährige ging zu Fuß über die Brücke in Richtung Lindenhof, wobei sie einer ihr bekannten Mittdreißigerin über den Weg lief. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung artete diese in eine Handgreiflichkeit aus.

Zwei Zeuginnen, die mit dem Fahrrad auf der Brücke fuhren, wurden auf das Geschehen aufmerksam und schritten ein. Letztlich setzten alle beteiligten ihren Weg fort.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen Körperverletzung und Nötigung. In diesem Zusammenhang werden die beiden Zeuginnen gesucht, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden und einschritten. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 an die Beamten zu wenden.

Testkäufe – Stadt und Polizeipräsidium kontrollieren Einhaltung des Jugendschutzes

Mannheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag 15.09.2022 führten Beamte des Hauses des Jugendrechts, des Kriminalkommissariats Mannheim und Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes erneut Kontrollen zur Einhaltung des Jugendschutzgesetzes im Stadtgebiet Mannheim durch. Bereits in der Vergangenheit wurden die Kontrollen mit Hilfe jugendlicher Testkäufer in Supermärkten, Kiosken und bei Einzelhändlern durchgeführt.

Wiederholt wurde die Einhaltung der geltenden Richtlinien überprüft und getestet. Mit der Unterstützung eines Jugendlichen wurden von nachmittags bis in den Abend hinein gezielt hochprozentige Alkoholika und Tabakwaren zu kaufen versucht. Die Bilanz: In 8 von 15 Fällen wurde die Ware ohne weiteres an die Jugendlichen verkauft. Vor 2 Jahren hielten sich lediglich 3 von 12 Verkaufsstellen an die Jugendschutzrichtlinien.

Gegen die betroffenen Verkäufer hat die Stadt nun Ermittlungen eingeleitet. Diese haben jetzt mit empfindlichen Bußgeldern zu rechnen. So liegt der Regelsatz für betroffene Angestellte bei 300 Euro. Für die Inhaber, sollten diese selbst verkauft haben, sogar bei 2.000 Euro.

Auch zukünftig werden die Kontrollmaßnahmen intensiv und unangekündigt in gemeinsamer und bewährter Zusammenarbeit von der Stadt Mannheim und dem Polizeipräsidium Mannheim fortgesetzt.

Laut Jugendschutzgesetz dürfen Tabakwaren von Minderjährigen weder erworben noch konsumiert werden. Gleiches gilt für Spirituosen und deren Mischgetränke. Der Erwerb und Konsum von Bier und Wein ist ab einem Alter von 16 Jahren legal.

Vorfahrt missachtet – Ein verletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

Mannheim (ots) – Ein verletzter Radfahrer sowie geringer Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Mittwoch 14.09.2022 in den Quadraten ereignete. Kurz nach 13:30 Uhr war ein 45-jähriger Pedelec-Fahrer vom Schloss Mannheim kommend in Richtung Schillerplatz unterwegs, als ihn im Kreuzungsbereich der Quadrate A2/A3 und B2/B3, eine 23-jährige Opel-Fahrerin übersah und hierbei die Vorfahrt nahm.

In Folge des nachfolgenden Aufpralls wurde der 45-Jährige von seinem Fahrrad geschleudert und verletzt, so dass er zur weiteren Untersuchung und Behandlung durch den Rettungsdienst in ein städtisches Krankenhaus gebracht werden musste.

Die 23-jährige Pkw-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Das Fahrrad des 45-Jährigen blieb offenbar unversehrt. Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs.