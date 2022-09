Brandserie – 2 strafunmündige Kinder unter Verdacht

Zuzenhausen (ots) – Zwei strafunmündige Kinder sind verdächtig am Freitag 09.09.2022 eine Scheune in der Horrenberger Straße in Zuzenhausen in Brand gesetzt zu haben, wodurch auch das angrenzende Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wurde und ein Gesamtschaden von schätzungsweise 300.000 Euro entstand. Die Scheune und die darauf befindliche Photovoltaik-Anlage mussten hierauf wegen Einsturzgefahr gänzlich abgerissen werden.

Darüber hinaus sollen die Kinder auch am Sonntag 11.09.2022 Vormittags im Auweg eine Lagerhalle in Brand gesetzt haben, in der Heuballen gelagert waren. Der Sachschaden wird hier auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Am 12.09.2022 sollen die Kinder zudem versucht haben, in einer Tabakscheune in Zuzenhausen gelagerte Strohballen anzuzünden, was letztlich aber nicht gelang.

Auf die Spur der beiden Kinder kamen die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg durch den entscheidenden Hinweis zweier Zeuginnen. Aufgrund der spurensichernden Maßnahmen an den Brandorten durch die hiesige Zentrale Kriminaltechnik und die anschließend durchgeführten Durchsuchungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen die beiden strafunmündigen Kinder.

Die Aufklärung der Umstände der Brände durch die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauert weiter an.

Schwerer Verkehrsunfall – Rettungshubschrauber im Einsatz

Eberbach-Neckarwimmersbach (ots) – Gegen 14 Uhr kam es auf der L 590 zwischen Neckarwimmersbach und Schönbrunn-Schwanheim zu einem Frontalzusammenstoß zwischen 2 Pkw, wobei mindestens der Unfallverursacher schwer verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam der 18-jährige Unfallverursacher aus noch unklarer Gründen auf die Gegenfahrbahn, kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden Pkw und wurde anschließend in Richtung der angrenzenden Böschung abgewiesen, wo er gegen einen Baum prallte.

Der 18-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw steht unter Schock, blieb aber offenbar körperlich unversehrt. Sein Beifahrer wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die beiden unfallbeteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des bei dem Unfallentstandenen Sachschadens kann noch nicht näher beziffert werden.

Die Straßensperrungen bleiben aufgrund von Reinigungsarbeiten weiterhin bestehen.

Einbruch in Vereinsheim

Eppelheim (ots) – In der Zeit von 04 Uhr bis 05 Uhr am frühen Donnerstagmorgen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unberechtigt Zutritt in ein Vereinsheim in der Peter-Böhm-Straße. Mit einem Stein warf der Einbrecher eine Glasscheibe an der Eingangstüre ein und gelangte dadurch in die Räumlichkeiten.

Im Innern versuchte der Unbekannte mit Hilfe eines Feuerlöschers mehrere verschlossene Türen einzuschlagen, was ihm jedoch nicht gelang. Letztlich wurden mehrere Türen und Scheiben beschädigt, jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, auch die Kriminaltechnik kam zwecks Spurensicherung zum Einsatz.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehenen geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221 34180 zu melden.