Karlsruhe

Unter Alkoholeinfluss mit Auto ins Gebüsch gefahren

Karlsruhe (ots) – Ein 55-jähriger Autofahrer war mit seinem VW in der Nacht zum Freitag 16.09.2022 auf der Willy-Brand-Allee in Richtung Ahaweg unterwegs. Gegen 00:50 Uhr wurde ein Zeuge auf den PKW-Fahrer aufmerksam, da er den Motor mehrfach mit Vollgas aufheulen ließ. Er beobachtete, wie das Auto langsam vorwärts in ein Gebüsch rollte. Daraufhin verständigte er die Polizei.

Die eingesetzte Streife konnte den Autofahrer schlafend und nur schwer erweckbar auf dem Fahrersitz antreffen. Bei der Kontrolle verweigerte der unter deutlichem Alkoholeinfluss stehende Mann einen Atemalkoholtest.

Der 55-Jährige musste die Polizeibeamten zur Blutentnahme mit auf das Revier begleiten. Sein französischer Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten.

Vorfahrt missachtet – Kradfahrer schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Am frühen Freitagmorgen 16.09.2022 ereignete sich in Neureut ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. An der Kreuzung Blankenlocher Weg / Zehntwaldstraße missachtete ein 42-jähriger Kradfahrer gegen 06:25 Uhr die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw.

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Er wurde in der Folge in eine Klinik gebracht. Der 54-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfallgeschehen nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Ladendieb ermittelt – Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Ein mutmaßlicher Dieb mehrerer hochwertiger Parfums konnte am Donnerstag 15.09.2022 vorläufig festgenommen werden. Zeugen beobachteten den Langfinger in einem Karlsruher Drogeriemarkt und verständigten die Polizei.

Im Zuge der Ermittlungen von Beamten des Polizeireviers Marktplatz erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann am selben Tag noch einen weiteren Diebstahl von Parfums im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro in einem anderen Drogeriemarkt in Karlsruhe begangen hatte.

Der 26-jährige Mann wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt.

Mit gestohlenem Quad Unfall verursacht und geflohen

Karlsruhe (ots) – Ein noch unbekannter Täter fuhr am Donnerstag 15.09.2022 gegen 15.45 Uhr in der Brandenkopfstraße in Karlsruhe aus noch unklaren Gründen gegen einen Gartenzaun und beschädigten diesen. Anschließend entfernte sich die Person zu Fuß unerlaubt vom Unfallort und ließ das Fahrzeug zurück.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass das Quad in der Nacht vom 27. auf den 28. August von einem Parkplatz einer Kleingartenanlage “Mastweidenweg” in Karlsruhe-Durlach entwendet wurde.

Zeugen des Diebstahls oder Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Trunkenheitsfahrt

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Mit über 2 Promille ist am Donnerstag 15.09.2022 ein betrunkener Autofahrer in Eggenstein aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 15:30 Uhr fiel der 67-jährige PKW-Fahrer aufgrund seines Fahrstils mehreren Verkehrsteilnehmern auf. Durch die alarmierte Streife konnte der Fahrer im Bereich der Daimlerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Die Polizeibeamten nahmen beim Herantreten an das Fahrzeug deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 67-Jährigen einen Wert von 2,4 Promille. Daraufhin musste er die Beamten zur Blutentnahme mit auf das Revier begleiten.

Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Autofahrer nach Kollision mit Lastwagen schwer verletzt

Marxzell (ots) – Am frühen Donnerstag 15.09.2022 kam es auf der Landstraße 564 bei Marxzell zwischen einem Pkw und einem Sattelzug zu einem Verkehrsunfall. Voraussichtlich fuhr das mit 2 Personen besetzte Auto dem vorrausfahrenden Sattelzug auf und kam im Anschluss von der Fahrbahn ab.

In der Folge kippte das Fahrzeug eine Böschung hinunter und überschlug sich. Der 64-jährige Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin konnten sich mit Hilfe hinzugeeilter Ersthelfer selbst aus dem Pkw befreien, der auf dem Dach zu liegen kam.

Der schwer verletzte Autofahrer und seine Beifahrerin wurden beide in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau erlitt durch den Unfall lediglich leichte Verletzungen und konnte die Klinik noch am gleichen Abend verlassen. Als mögliche Unfallursache kommt ein plötzlich aufgetretenes gesundheitliches Problem des 64-Jährigen in Betracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Marxzell stellte sicher, dass keine Betriebsstoffe entweichen konnten. Der Sachschaden beider Fahrzeuge beträgt ca. 10.000 Euro.