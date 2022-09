Wiesbaden

10-Jährigem die Umhängetasche entrissen und geflüchtet

Wiesbaden (ots)-(pl) – Am Donnerstagmittag 15.09.2022 wurde in der Schwalbacher Straße ein 10-jähriger Junge beraubt. Der 10-Jährige wartete gegen 13.10 Uhr an der Bushaltestelle “Luisenforum”, als ihm ein unbekannter Täter gewaltsam die Umhängetasche von der Schulter riss. Ein unbekannter Zeuge nahm die Verfolgung des flüchtigen Räubers auf, brauch diese aber erfolglos ab.

Der Räuber soll etwa 1,70 Meter groß sowie schlank gewesen sein und schwarz-weiße Nike-Turnschuhe sowie eine schwarze Sturmhaube getragen haben.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den bislang unbekannten Zeugen und seine weibliche Begleitung sowie weitere hinweisgebende Personen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Zwei Festnahmen nach Auseinandersetzung

Wiesbaden (ots)-(pl) – Am Donnerstag 15.09.2022 führte eine Auseinandersetzung auf dem Platz der deutschen Einheit zu 2 Festnahmen. Mehrere Personen waren gegen 21.30 Uhr im Bereich der Bleichstraße gegenüber der Einfahrt zur Helenenstraße untereinander in einen Streit geraten. Im Rahmen dieses Streits versuchte eine 45-Jährige Frau einen 54-jährigen Mann zu treten, traf diesen jedoch nicht.

Darüber hinaus schlug ein 55-Jähriger einem 50-Jährigen so fest mit der Faust ins Gesicht, dass dieser zu Boden ging und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Hierdurch erlitt der Angegriffene Kopfverletzungen, welche behandelt werden mussten.

Die beiden angreifenden Personen wurden von den verständigten Polizeikräften festgenommen und mussten die Nacht aufgrund ihres anhaltend aggressiven Verhaltens im Gewahrsam verbringen.

Pkw von Werkstattgelände gestohlen

Wiesbaden (ots)-(pl) – Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag vom Gelände einer Autowerkstatt in der Mainzer Straße einen dort abgestellten weißen Honda Odyssey gestohlen. Die Autodiebe schlugen zwischen 18.40 Uhr und 07.15 Uhr zu und ergriffen mit dem Honda unerkannt die Flucht.

An dem gestohlenen Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-OI 535 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Taschendiebe machen Beute

Wiesbaden (ots)-(ste) – Eine 70-jährige und eine 79-jährige Frau sind Donnerstag 15.09.2022 um 11:00 Uhr und um 11:50 Uhr beim Einkaufen Opfer von Taschendieben geworden. In einem Geschäft in der Äppelallee hatte eine der beiden ihre Geldbörse beim Einkaufen in ihren Rollator gelegt und diese dort offenbar nicht ständig im Blick gehabt. Dies nutzte ein unbekannter Dieb, um die Handtasche an sich zu nehmen und zu stehlen.

Der zweiten Frau wurde während ihres Einkaufs in einem Geschäft in der Hasengartenstraße ihre Handtasche entwendet.

Die Polizei rät, gerade beim Einkaufen auf seine Wertsachen und Geldbörsen aufzupassen. Geldbörsen, Bargeld sowie Kredit- und EC-Karten gehören nicht in die Außentasche des Rucksacks, sondern sollten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden. Die Handtasche sollte verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt getragen werden.

Diebstahl von zwei E-Bikes und einer Bohrmaschine

Wiesbaden-Nordenstadt (ots)-(ste) – Von Mittwoch 14.09.2022 bis Donnerstag 15.09.2022, kam es im Kiebitzweg in Nordenstadt zu einem Diebstahl von zwei E-Bikes und im Zeitraum vom 28.08.2022 bis 15.09.2022 von einer Bohrmaschine.

Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses und entwendeten die beiden Elektro Fahrräder, die mit mehreren Schlössern verschlossen waren. Zudem gingen die Täter zwei Kellerabteile des Wohnkomplexes an. Nach jetzigen Stand, wurde hieraus eine Bohrmaschine im Wert von circa 50 Euro entwendet. Hinweise werden von dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegengenommen.

WhatsApp Betrug gelingt

Wiesbaden-Biebrich, 13.09.2022 bis 15.09.2022

(ste) – In dieser Woche wurde eine Frau aus Biebrich Opfer eines Betruges und überwies eine Summe von fast 2.000 Euro. Sie erhielt am Dienstag eine WhatsApp Nachricht von einer fremden Telefonnummer. In der Nachricht hat sich ein unbekannter Betrüger als Sohn der Frau ausgegeben. Der vermeintliche Sohn bat das Opfer um die Überweisung von Geld auf ein fremdes Konto. Er begründete dies damit, dass er finanzielle Unterstützung benötige. Das Opfer überwies den Geldbetrag auf das Konto. Erst später, als der Betrüger weitere Überweisungen verlangte, fiel der Dame der Betrug auf.

In letzter Zeit kommt es immer öfter zu Erfolgen mit dieser Betrugsmasche. Die Nachrichten kommen immer von fremden Telefonnummern. Die Täter geben sich als naher Verwandter aus, wie z.B. Sohn, Tochter oder Enkel. Rufen Sie die Ihnen bekannte Telefonnummer des in der WhatsApp angegebenen Familienmitglieds an. Dann klärt sich auf, dass die WhatsApp nicht von Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn stammt. Gehen Sie nicht auf die Forderung ein, eine Geldüberweisung zu machen. Bei den Verfassern solcher Nachrichten handelt es sich um Betrüger!

Rheingau-Taunus

11-Jähriger von Jugendlichen verletzt

Hünstetten-Wallrabenstein (ots)-(my) – Am Dienstag 13.09.2022 kam es in Hünstetten-Wallrabenstein zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter. Gegen 14:00 Uhr lief ein 11-Jähriger entlang des Dorfweges von der Schule nach Hause. Dabei wurde er von einem Jugendlichen angesprochen und ohne ersichtlichen Grund beleidigt. Der Junge versuchte zunächst versucht, einer verbalen Konfrontation aus dem Weg zu gehen, wurde jedoch unvermittelt von dem Angreifer durch Faustschläge leicht verletzt.

Der unbekannte, männliche Täter wird auf ca. 14-16 Jahre und etwa 1,65m geschätzt. Des Weiteren trug er kurze, braune Haare, schwarze Kleidung, schwarze Schuhe und soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Die Polizeistation Idstein bittet Zeugen, die Hinweise zur Körperverletzung haben, sich unter der Rufnummer (06126) 93940 zu melden.

Fahrradteile entwendet

Eltville/Bahnhof (ots)-(ste) – Innerhalb der vergangenen Woche haben unbekannte Täter am Eltviller Bahnhof Fahrradteile gestohlen. Im Zeitraum vom 08.09.2022 bis zum 15.09.2022 stellte der Besitzer sein Gefährt am Bahnhof in Eltville ab. Unbekannte entwendeten in der Zeit einige Fahrzeugteile. Das Fahrrad selbst war mit einem Schloss am Vorderrad gesichert, nicht jedoch die Anbauteile.

Unbekannte demontierten den Fahrradsattel, Lenker und das Hinterrad im Wert von circa 500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Eltville (06123) 9090-0 zu melden.

Auffahrunfall mit Unfallflucht

Hünstetten/B417 (ots)-(ste) – Am Dienstag 13.09.2022 um 13:45 Uhr, ereignete sich auf der B417 bei Hünstetten ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, bremste kurz vor der Hühnerkirche stark ab. Direkt hinter dem Fahrzeug befanden sich zwei weitere Pkw.

Der unmittelbar folgende Pkw, ein Seat, konnte dank einer starken Bremsung einen Aufprall verhindern. Das dritte Fahrzeug, ein Opel, schaffte es nicht rechtzeitig zu bremsen und fuhr dem Vordermann auf das Heck auf. Das erste Fahrzeug welches den Unfall auslöste, verschwand unerlaubt in Richtung Limburg. Es entstand ein Sachschaden in Höhe rund 6.500 Euro an den beiden Fahrzeugen.

Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein unter Tel: (06126) 9394-0 zu melden.

Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Rüdesheim am Rhein (ots)-(fh) – In den vergangenen Tagen versuchten Einbrecher in Rüdesheim erfolglos in eine Wohnung einzubrechen. Am Mittwoch 14.09.2022 gegen 14 Uhr stellte der Bewohner einer in der Löhrstraße gelegenen Wohnung mehrere Aufbruchspuren an seiner Wohnungstür fest. Er informierte daraufhin die zuständige Polizeistation.

Den Beamten zeigte sich, dass Einbrecher versucht hatten, die Tür mit einem Gegenstand aufzuhebeln. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es den Unbekannten nicht die Tür zu öffnen, sodass sie unverrichteter Dinge die Flucht antraten.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Betrunkener Fahrer beschädigt 3 Fahrzeuge

Niedernhausen (ots)-(fh) – Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zum Donnerstag 15.09.2022 in Niedernhausen einen aufsehen erregenden Unfall gebaut und 3 geparkte Fahrzeuge beschädigt. Gegen 23:00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Wiesbadener mit seinem Mazda CX-3 die Straße “Schöne Aussicht”.

Auf Höhe der Hausnummer 28 stieß sein Mazda gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Transporter. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Transporter gegen einen ebenfalls geparkten BMW gedrückt.

Der Mazda des Unfallverursachers drehte sich in Folge des Zusammenstoßes aufs Dach und stieß in der Folge gegen einen auf der gegenüberliegenden Seite geparkten Audi. Beim Eintreffen der Streife zeigte sich der mutmaßliche Grund für den Unfall. Der 64-jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol.

Ein Test zeigte einen Wert von über einem Promille. Der leicht verletzte Mann musste in der Folge eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden an allen 4 Fahrzeugen wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt.

Zusammenstoß im Gegenverkehr – Fahrer verletzt

Taunusstein-Neuhof/B275 (ots)-(fh) – Am Mittwochnachmittag 14.09.2022 kam es auf der Bundesstraße 275 bei Taunusstein-Neuhof zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem sich ein Beteiligter verletzte.

Gegen 16:40 Uhr war ein 44 Jahre alter Wiesbadener auf der besagten Bundesstraße von Taunusstein-Neuhof nach Idstein-Eschenhahn unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der 44-Jährige die Kontrolle über seinen BMW und rutschte nach links auf die Gegenfahrbahn.

Dort stieß der BMW mit einem entgegenkommenden Audi A3 eines 48-jährigen Bad Schwalbachers zusammen. Bei dem Zusammenprall verletzte sich der Bad Schwalbacher und musste von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Zwei Unfallfluchten binnen zwei Tagen

Bad Schwalbach (ots)-(fh) – In den zurückliegenden beiden Tagen haben sich gleich 2 Unfallfluchten in der Bahnhofstraße ereignet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Zunächst wurde im Laufe des Dienstages ein brauner Opel Insignia auf dem Parkplatz einer Molkerei beschädigt. Der oder die Verursacherin hatte mit einem unbekannten Fahrzeug einen Schaden am Heck des Opel verursacht und war geflüchtet. Der Sachschaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert.

Am darauffolgenden Tag, im Zeitraum von 13-13:45 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. In Höhe der Hausnummer 22 parkte ein weißer Kia Sportage am Fahrbahnrand und wurde dabei am linken, vorderen Kotflügel beschädigt. Auch der Verursacher oder die Verursacherin dieses Unfalls handelte rechtswidrig und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

In beiden Fällen erbittet die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 70780 Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizisten und Grundschüler sorgen für Verkehrssicherheit

Eltville am Rhein (ots) – “Wir haben heute die Aktion Blitz for Kids. Sie haben sich vorbildlich im Straßenverkehr verhalten und erhalten deshalb von uns die Grüne Karte, weil wir einfach mal Danke sagen wollen.” Diese Worte stammen nicht etwa von den Polizeibeamten einer Verkehrskontrolle, sondern von den 11 Schülern der 3.Klassen einer Eltviller Grundschule aus der Adolfstraße.

Bei der gemeinsamen Kontrolle ‘Blitz for Kids’ am Donnerstag 15.09.2022 von 09:40-11:10 Uhr waren die Schüler mit viel guter Laune und Motivation maßgeblich an der Aktion beteiligt.

Zusammen mit den Schulkindern führten Polizisten der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Leitung der neuen Schutzfrau vor Ort für den Bereich “Oberer Rheingau”, Polizeioberkommissarin Saskia Völker, die Kontrollen durch, bei denen die Geschwindigkeiten der Autofahrer mit einem Messgerät überprüft wurden.

Den Fahrzeugführern händigten die Kindern entweder eine “Grüne Karte” oder eine “Gelbe Karte” aus. Mit der “Grünen Karte” wird den Verkehrsteilnehmenden für ihre rücksichtsvolle Fahrt gedankt. Die “Gelbe Karte” dient als Hinweis und soll die Fahrer auf geringfügige Geschwindigkeitsverstöße und deren potenzielle Gefahren hinweisen.

Insgesamt konnten 34 “Grüne Karten” und lediglich 5 “Gelbe Karten” ausgehändigt werden. Die Aktion fand nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Autofahrern großen Anklang.

Unfall zwischen drei Lkw führt zur Vollsperrung

Autobahn 3, Fahrtrichtung Köln, Vor der AS Niedernhausen,

(fh) – Am Donnerstagvormittag 15.09.2022 sorgte ein Auffahrunfall mit 3 beteiligten Lkw auf der A3 in Fahrtrichtung Köln für eine mehrstündige Vollsperrung. Gegen 11:30 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem slowakischen Sattelauflieger die rechte Spur der A3 von Frankfurt nach Köln.

Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Niedernhausen fuhr der 54-jährige bei stockendem Verkehr auf einen vorausfahrenden, niederländischen Sattelauflieger eines 51-Jährigen. Dessen Lkw wiederum wurde gegen einen vor ihm fahrenden polnischen Sattelauflieger geschoben.

Die Fahrzeuge kamen in Folge der Kollisionen teilweise quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Da der slowakische Lkw nicht mehr fahrbereit war, musste er von einer Spezialfirma abgeschleppt werden.

Die beiden Fahrer des slowakischen und niederländischen Lkw verletzten sich beim Unfall leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrbahn musste für den Zeitraum der Bergungs- und Abschlepparbeiten komplett gesperrt werden. Teilweise konnte der Verkehr über den Standstreifen weitergeleitet werden. Durch die Polizei wurden Absperrungen des betroffenen Abschnittes eingerichtet und der Verkehr weiträumig abgeleitet.

Gegen 16:00 Uhr konnte die Fahrbahn wieder frei gegeben werden. Der Gesamtschaden wurde auf circa 105.000 Euro geschätzt.

