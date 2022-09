Während Fußballspiel Kabine leergeräumt

Oberursel (ots)-(pl) – Am Donnerstagabend 15.09.2022 kam es in Oberursel während eines Fußballspiels zum Diebstahl mehrerer Smartphones aus einer Umkleidekabine. Auf dem Sportplatz in der Königsteiner Straße fand in den Abendstunden ein Fußballspiel statt.

Während des Spiels suchten Diebe zwischen 21.05 Uhr und 21.30 Uhr die Kabine der Heimmannschaft auf und entwendeten aus den Sporttaschen der Spieler mehrere Handys im Gesamtwert von rund 6.000 Euro.

Im Anschluss flüchteten die Täter mit ihrer Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Blitzeinbruch in Tankstellengebäude

Grävenwiesbach (ots)-(pl) – In der Nacht zum Freitag 16.09.2022 sind 2 unbekannte Täter mit brachialer Gewalt in ein Tankstellengebäude in Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, eingebrochen. Das Duo hatte gegen 00.25 Uhr mit brachialer Gewalt die gläserne Schiebetür der Tankstelle aufgebrochen und sich so Zugang zum Gebäude verschafft.

Dort räumten die Täter blitzschnell diverse Regale und Schubladen mit Zigaretten im Kassenbereich aus und schmissen die Zigarettenpackungen in einen mitgeführten Sack. Anschließend verließen die Täter mit der Beute im Wert von mehreren Tausend Euro den Verkaufsraum und fuhren mit einem weißen VW Golf auf der B456 in Richtung Usingen davon.

Zeugen wurden durch die ausgelöste Alarmanlage auf den, nur wenige Minuten andauernden, Einbruch aufmerksam und verständigten die Polizei. Eine sofort ausgelöste Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief ohne Erfolg.

Die Einbrecher waren 20-30 Jahre alt. Einer der beiden soll eine normale und der andere eine kräftige Statur gehabt haben.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet hinweisgebende Personen, die vor allem Angaben zur Flucht der Täter machen können, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Diebe im Bereich von Friedrichsdorf zugange

Friedrichsdorf, 13.09.2022 bis 15.09.2022,

(pl) – Im Bereich von Friedrichsdorf wurden in den vergangenen Tagen drei geparkte Autos und drei Gartenhütten von Dieben heimgesucht. Die Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der Köpperner Straße und des Gartenweges in Köppern in zwei Gartenhütten ein und entwendeten letztendlich ein Fahrrad.

Eine Nacht später suchten Einbrecher in der Straße “Im Apfelgrund” in Burgholzhausen eine weitere Hütte auf und ließen hieraus zwei E-Bikes mitgehen. In der Wagnerstraße in Köppern sowie in der Straße “In den Dorngärten” in Seulberg drangen die Täter in der Nacht zum Donnerstag in die Innenräume zweier geparkter Autos ein und schnappten sich die darin zurückgelassenen Geldbörsen.

Auf den Katalysator eines geparkten Autos hatten es Unbekannte zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen in der Lindenstraße in Friedrichsdorf abgesehen. Sie bauten den Katalysator eines dort abgestellten Mitsubishis ab und ergriffen mit der Beute unerkannt die Flucht. Hinweise in allen Fällen nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

