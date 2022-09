Mann mit Messer bedroht und leicht verletzt

Limburg, Werner-Senger-Straße (ots)-(fh) – Am Donnerstag 15.09.2022 nahm die Polizei in Limburg einen Tatverdächtigen fest, welcher zuvor einen Mann mit einem Messer bedroht und leicht verletzt haben soll. Gegen 20:00 Uhr wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung in der Werner-Senger-Straße informiert.

Beim Eintreffen einer Streife konnten 2 Männer angetroffen werden, von denen ein 27-Jähriger angab, von einem Unbekannten soeben mit einem kleinen Messer bedroht worden zu sein. Weiterhin sei er von dem Täter mit dem Messer am Hals leicht verletzt worden. Hierauf zeigte er den Beamten eine oberflächliche Wunde, welche keine medizinische Behandlung bedurfte.

Aufgrund einer abgesetzten Personenbeschreibung konnte auf einem nahe gelegenen Platz eine verdächtige, 3-köpfige Personengruppe angetroffen werden. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte ein 52-jähriger Limburger als Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden. Das beschriebene Messer konnte durch die Polizeikräfte ebenfalls vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden.

Im Rahmen der Kontrolle habe sich ein weiteres Mitglied der verdächtigen Gruppe derart aggressiv und unkooperativ verhalten, sodass gegen diesen Pfefferspray eingesetzt wurde. Der 40-jährige Mann wurde nach einer ärztlichen Untersuchung vor Ort entlassen.

Die Polizisten brachten den 52-Jährigen zu einer Polizeistation, wo ihm aufgrund seiner starken Alkoholisierung nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Blut abgenommen wurde. Im Anschluss konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet

Holzstämme in Brand gesetzt

Mengerskirchen, Freitag, 16.09.2022, 04:39 Uhr

(ste) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag geriet ein Holzstapel auf einem Forstweg in der Nähe der Landesstraße 3109 in Brand. Gegen 04:35 Uhr meldete eine Zeugin den brennenden Holzstapel. Die Freiwillige Feuerwehr Waldernbach und Mengerskirchen löschten die Holzstämme, die im Wald gestapelt waren.

Bislang ist die Ursache des Brandes noch unklar. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Weilburg (06471) 9386-0 zu melden.

Aufbruch von Kaugummiautomat

Bad Camberg, Röntgenstraße Mittwoch, 14.09.2022, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 15.09.2022, 11:45

(ste) – Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag, wurde in der Röntgenstraße in Bad Camberg ein Kaugummiautomat aufgebrochen. Der Automat war an einem Zaun befestigt und wurde von dem Dieb gewaltsam geöffnet. Der Unbekannte entwendete den gesamten Inhalt im Wert von circa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

