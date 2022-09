Mainz (ots) – Einer 27-jährige Frau gelang es am Donnerstag 15.09.2022 mit Hilfe eines Teddybären einen Diebstahl aufzuklären. Die Frau hatte im Juli dieses Jahres ihren Schlüsselbund samt Briefkastenschlüssel verloren. Seitdem erhielt sie weder Post noch Pakete. Jedes Mal wenn sie in den kommenden Monaten in ihren Briefkasten schaute, war dieser leer.

Die 27-Jährige hegte den Verdacht, dass jemand den Schlüssel gefunden hatte und nun regelmäßig den Briefkasten leerte sowie Post und Päckchen entwendete.

Nun bestellte die Geschädigte vor 3 Tagen bei einem Online-Versandhandel einen Teddybären und ließ sich den Teddy samt Paket vom Zusteller persönlich übergeben. Die 27-Jährige öffnete dann eine Naht des Teddy und versteckte einen GPS-Empfänger in dem Bären. Anschließend deponierte sie das Paket samt Teddy in ihren Briefkasten, wo es sich 2 Tage später auch nicht mehr befand.

Nachdem die Geschädigte nun den Bären in einer Wohnung der Nachbarschaft orte konnte, verständigte sie die Polizei. Als die Funkstreife an der betroffenen Wohnung eintraf, sendete die 27-Jährige einen Signalton auf den GPS-Empfänger im Teddy. Das Piepsen führte die eingesetzten Polizisten in die Abstellkammer der betroffenen Wohnung, wo die Beamten das Paket samt Teddybär sicher stellten.

Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.