Main-Taunus: Die Polizei-News

Mutmaßlich ohne Fahrerlaubnis unterwegs – Unfallstelle gesucht, Hattersheim, Okriftel, Rheinstraße, Freitag, 16.09.2022, 02:20 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kontrollierte die Hofheimer Polizei einen 23-Jährigen Hattersheimer, welcher mutmaßlich unberechtigt und ohne Fahrerlaubnis mit einem Pkw unterwegs war. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass dieses Fahrzeug auch in einen Unfall verwickelt war, werden die bis dato unbekannte Unfallstelle sowie Zeugen des Geschehens gesucht. Gegen 02:20 Uhr in der vergangenen Nacht wurde eine Streife in Okriftel im Kreuzungsbereich Rheinstraße, Sandstraße auf einen haltenden Pkw aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle des 23-Jährigen, welcher auf dem Fahrersitz saß, gab dieser an keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Weiterhin konnten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch wahrnehmen. Darüber hinaus war der rechte vordere Reifen geplatzt und die Felge beschädigt. Mit ausweichenden Erzählungen versuchte der Hattersheimer zu erklären, dass nicht er, sondern ein Freund gefahren sei. Weitere Ermittlungen der Streife ergaben, dass der Pkw, ein weißer VW Touran, höchstwahrscheinlich unbefugt genutzt wurde und sich der Tatverdächtige den Schlüssel unberechtigt angeeignet hatte. Im Ergebnis wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Halteranschrift liegt in der Mozartstraße in Hattersheim. Hinweisgeber, denen der Pkw in der vergangenen Nacht aufgefallen ist, oder welche Angaben zu der Entstehung des Schadens an dem Vorderreifen machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Diebstahl aus Küche,

Eppstein, Vockenhausen, Steinwiesenweg, Montag, 12.09.2022, 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(he)Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, kam es bereits am Montag in Eppstein-Vockenhausen zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus, bei dem eine Brieftasche samt Bargeld, Bankkarten und weiterer persönlicher Gegenstände entwendet wurde. Mutmaßlich gelangten die oder der Täter durch eine offene Terrassentür in das im Steinwiesenweg gelegen Einfamilienhaus. Dort entwendeten sie dann die in der Küche liegende Brieftasche und entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden von über 100 Euro. Die Polizei in Kelkheim bittet unter der Rufnummer (06195) 6749-0 um Hinweise zu dem Diebstahl.

Sachbeschädigung an parkendem Pkw,

Bad Soden, Am Hübenbusch, Mittwoch, 14.09.2022, 17:00 Uhr – Donnerstag, 15.09.2022, 07:15 Uhr

(ste)Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen beschädigte ein unbekannter Täter einen Pkw, der an der Adresse „Am Hübenbusch“ in Bad Soden abgestellt war. Der Täter beschädigte auf unbekannte Weise den abgestellten silbernen BMW, sodass ein Riss in der Windschutzscheibe entstand. Die Schadenssumme liegt bei circa 500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu melden.

Betrugsmasche „Falscher Polizist“,

Flörsheim, 15.09.2022, 17:00 Uhr

(ste)Mit der Betrugsmache „Falscher Polizist“ hat ein Betrüger am Donnerstag gegen 17:00 Uhr versucht, eine 68-jährige Seniorin aus Flörsheim hereinzulegen. Er rief bei der Frau an und gab sich als „Polizist“ aus. Auf Nachfrage des Opfers gab der Betrüger an, dass er der Polizei Wiesbaden angehöre. Er erzählte das Märchen, dass die Tochter der Dame einen Verkehrsunfall verursacht habe und gegen eine Kaution von 64.000 Euro entlassen werden könne. Die Angerufene teilte mit, dass sie nicht so viel Geld habe, woraufhin der angebliche Polizist fragte wie viel Bargeld die Dame bei sich hätte. Die Flörsheimerin gab als Antwort: „Ich habe gar kein Bargeld“. Anschließend wurde das Telefonat beendet. Beherzigen Sie den Rat der Polizei: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Das ist nicht etwa unhöflich, sondern die einzige Möglichkeit, die Täter los zu werden. Hinweise, wie man solche Betrügereien am Telefon entlarvt und wie man sich davor schützen kann, gibt es auch auf den Internetseiten der Polizei unter www.Polizei-Beratung.de

Auffahrunfall – verletzte Verursacherin und über 20.000 Euro Schaden, Kriftel, Elisabethenstraße, Donnerstag, 15.09.2022, 18:25 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Kriftel zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Pkw-Fahrerin verletzt wurde und ein Sachschaden von über 20.000 Euro entstand. Gegen 18:30 Uhr waren ein Land Rover, eine Mercedes B-Klasse sowie ein Peugeot auf der Elisabethenstraße in Richtung Zeilsheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung Katharina-Kemmler-Straße stoppten die Fahrer des Land Rovers sowie des Mercedes an einer roten Ampel. Die 48-jährige Peugeot-Fahrerin erkannte die Fahrzeuge vor ihr jedoch zu spät und fuhr in das Heck des Mercedes. Dieser wurde durch die Wucht auf den vor ihm stehenden Land Rover geschoben. Die Unfallverursacherin wurde verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz.

Knapp 5.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfallflucht, Flörsheim, Wicker, Kirschgartenstraße, Dienstag, 06.09.2022, 18:40 Uhr

(he) In der vergangenen Woche kam es am Dienstag, den 06.09.2022 in der Kirschgartenstraße in Wicker zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von fast 5.000 Euro entstand. Nach den ersten Ermittlungen sucht die Polizei nun nach dem Verursacher und Zeugen. Zum Tatzeitpunkt stand ein weißer Isuzu D-Max in Höhe der Hausnummer 22. Durch einen bis dato fremden Pkw mit Anhänger sei der Isuzu stark beschädigt worden. Ein anderer Verkehrsteilnehmer habe den Verursacher sogar „angehupt“; jedoch ohne Reaktion. Der hupende Verkehrsteilnehmer sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer (06142) 5476-0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Main-Taunus nur unangekündigte Kontrollen statt.