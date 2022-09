Frankfurt-Gallus: Durch Messerstiche getötet

Frankfurt – (fue) Am Donnerstag, den 16. September 2022, gegen 20.45 Uhr,

hielt sich ein 44-Jähriger auf dem Bürgersteig der Idsteiner Straße auf, wo er

auf dem Sitz seines Rollers saß und sich mit einer 41-jährigen Frau unterhielt.

Zu dem genannten Zeitpunkt kam ein 42-jähriger Mann hinzu, bei dem es sich um

den Lebensgefährten der 41-Jährigen handelte. Dieser suchte sofort Kontakt zu

dem 44-Jährigen und es entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch unter den

Männern.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen brachte der 42-Jährige den 44-Jährigen

dann zu Boden und stach mehrfach auf ihn ein. Die 41-Jährige dürfte noch

versucht haben, dies zu unterbinden, wurde dabei aber schwer am Arm verletzt und

entfernte zunächst von der Örtlichkeit. Der Tatverdächtige konnte später

widerstandslos noch am Geschehensort festgenommen werden. Der Geschädigte

verstarb trotz versuchter Reanimation noch im Rettungswagen. Die Frau wurde zur

ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär aufgenommen

wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat werden von der hiesigen

Kriminalpolizei geführt und dauern zurzeit noch an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Geschädigter nach Raubüberfall gesucht

Frankfurt (ots) – (la) Am Donnerstagabend (15. September 2022) kam es gegen

23:30 Uhr zu einem Raubüberfall in der Taunusstraße. Zwei Täter konnten

festgenommen werden. Das Opfer ist bislang unbekannt.

Donnerstagnacht beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen Raubüberfall durch drei

Männer. Dem Opfer wurde unter körperlicher Gewalt zunächst die Geldbörse

entwendet und im Anschluss wurde ihm die entleerte Börse zurückgegeben und die

Täter flüchteten. Der Zeuge nahm auf seinem Fahrrad die Verfolgung auf, ebenso

das Opfer. Während der unbekannte Geschädigte die Verfolgung abreißen lassen

musste, konnte der 33-jährige Zeuge die Täter weiterverfolgen und eine Streife

alarmieren. Dieser gelang es zwei der drei Täter, einen 21- und einen

26-Jährigen festzunehmen. Der dritte Täter konnte unerkannt flüchten.

Der Geschädigte und Zeugen, die weitere Hinweise zur Tataufklärung geben können,

werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755

10400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Flughafen: Baustellendiebstahl am Flughafen

Frankfurt (ots) – (th) In dem Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag (15.

September 2022) und Freitagmorgen (16. September 2022) kam es zu einem

Baustellendiebstahl auf dem Betriebsgelände des Frankfurter Flughafens. Die

Täter sind bislang nicht bekannt.

Die unbekannten Täter suchten die Baustelle der Skyline Bahn auf dem öffentlich

zugänglichen Betriebsgelände des Frankfurter Flughafens auf. Dort brachen sie

die Vorhängeschlösser von zwei Containern auf und entwendeten eine Vielzahl von

Elektrowerkzeugen sowie über 1000 m Kupferrohr. Darüber hinaus wurden aus einem

in der Nähe abgestellten Bagger 150 Liter Diesel gestohlen. Der Sachschaden

beläuft sich auf ca. 25000 Euro. Die Täter sind bislang nicht bekannt. Das

zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots) – (th) Am Donnerstag (15. September 2022) kam es gegen 23.40 Uhr

in der Elbestraße zu einem Raub zum Nachteil eines 43-jährigen Mannes. Der Täter

konnte festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Der stark alkoholisierte Geschädigte hielt sich im Bereich der Elbestraße Ecke

Taunusstraße auf, als er plötzlich drei Faustschläge in sein Gesicht bekam.

Danach umklammerte der Täter den Mann von hinten und entwendete die Geldbörse

aus seiner Jackentasche. Während der anschließenden Flucht Richtung Taunusstraße

entnahm der Täter 50 Euro aus dem Portemonnaie und warf dieses weg. Das Opfer

sprach kurz darauf eine in der Nähe befindliche Polizeistreife an, die den

24-jährigen polizeibekannten Täter im Zuge der eingeleiteten Fahndung festnehmen

konnte.

Frankfurt-Innenstadt: Portemonnaie geraubt

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 57-jähriger Mann ist in der Nacht von Donnerstag auf

Freitag (16. September 2022) in der Innenstadt von zwei unbekannten Männern

ausgeraubt worden. Die beiden Täter entkamen mit seinem Portemonnaie.

Der 57-jährige Geschädigte und zwei Begleiter befanden sich gegen 0:05 Uhr in

der Innenstadt und waren zu Fuß auf der Zeil unterwegs, als sie an der Ecke der

Schäfergasse von zwei Männern angesprochen wurden. Im Verlauf des Gesprächs

schubsten sie den 57-Jährigen zu Boden und nahmen ihm seine Geldbörse, samt

Bankkarten und Ausweis, aus der Hosentasche. Nach der Tat flüchteten die zwei

Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte und die Zeugen begaben sich auf

eine Polizeiwache und meldeten den Vorfall.

Personenbeschreibung:

Täter: Männlich, circa 30 Jahre alt, Vollbart, stämmige Statur,

westasiatische Erscheinung; bekleidet mit weißer Jacke mit schwarzen Elementen,

trug eine Bascap. Täter: Männlich, circa 30 Jahre alt, gepflegtes Äußeres, westasiatische

Erscheinung; dunkel gekleidet.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den bislang unbekannten Tätern, werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755

51499 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Sachsenhausen: Widerstand gegen Polizeibeamte bei Kontrolle

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Donnerstag, den 15. September 2022, leistete

ein 23-Jähriger bei einer Personenkontrolle in Sachsenhausen Widerstand. Der

renitente und offenbar stark alkoholisierte Mann zeigte sich währenddessen auch

verbal aggressiv und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Polizeibeamten.

Gegen 22 Uhr meldete ein Zeuge eine Schlägerei, die sich vor einem Kiosk in der

Seehofstraße ereignet habe. Mehrere Polizeistreifen begaben sich daraufhin in

die Richtung. Unweit entfernt, im Bereich Große Rittergasse / Dreieichstraße,

stellte eine Streife zwei Männer fest, die beim Erblicken des Polizeifahrzeuges

wegrannten. Den Beamten gelang es beide festzusetzen und eine Kontrolle

durchzuführen.

Während sich der eine noch ordnungsgemäß kontrollieren ließ, versuchte sich der

andere, 23 Jahre alt, hinter einem geparkten Pkw zu verstecken. Die Beamten

forderten den jungen Mann auf, sich auf den Boden zu legen, was dieser auch tat.

Als einer der Beamten ihm Handfesseln anlegen wollte, riss er jedoch seinen Arm

weg und versuchte, aufzustehen. Mit weiterer Unterstützung konnte dies jedoch

verhindert werden. Statt nun der Anweisung der Beamten, die

Widerstandshandlungen einzustellen, Folge zu leisten, sperrte sich dieser jedoch

weiter gegen die polizeiliche Maßnahme. Dabei stieß er auch mit dem Kopf in

Richtung der Beamten und führte Tritte aus, wobei er diese jedoch verfehlte. Sie

fixierten daraufhin seine Füße. Während der Festnahme und Durchsuchung schrie

der 23-Jährige lautstark, was auch Unbeteiligte registrierten. Fortlaufend

beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten unter anderem als „Fotzen“ und

„Hurensöhne“. Weiter bedrohte er die Beamten und sprach davon, sie töten zu

wollen. Nach der Durchsuchung verbrachte ihn eine Streife für die weiteren

Maßnahmen auf ein Polizeirevier. Aufgrund der Äußerung, keine Luft zu bekommen

und Asthma zu haben, wurde zudem ein Rettungswagen hinzugezogen. Es konnten

allerdings keine Atemprobleme bei ihm festgestellt werden, jedoch eine

Schürfwunde, welche er bei der Festnahme erlitt. Ein bei ihm durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. In der Folge wurde der

Beschuldigte zwecks Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in

das Zentrale Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht.

Die Handlungen sowie die auf dem Revier fortwährenden Beleidigungen und

Bedrohungen des 23-Jährigen wurden durch Bodycam-Aufnahmen dokumentiert.

Ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen

Angriffs, Bedrohung und Beleidigung wurde eingeleitet.