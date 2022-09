Auffahrunfall

Um 06:35 Uhr befuhr heute Morgen ein 57-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf die Straße „Südring“ in Eschwege und beabsichtigte nach links in die Heubergstraße abzubiegen. Verkehrsbedingt musste er sein Auto abstoppen, was der nachfolgende 19-Jährige aus Witzenhausen zu spät bemerkte und mit seinem Pkw leicht auffuhr. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Wildunfälle

Um 06:15 Uhr befuhr heute Morgen ein 28-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die L 3244 zwischen Aue und Wanfried. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Um 21:20 Uhr befuhr gestern Abend ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel die L 3227 von Spangenberg kommend in Richtung Waldkappel. In der Gemarkung Hetzerode kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Sachbeschädigungen an Paketstationen durch Graffiti

Sowohl die DHL-Paketstation in der Dünzebacher Straße (Edeka) als auch die Paketstation in der Bahnhofstraße (tegut) in Eschwege wurden zwischen dem 10.09.22 und dem 12.09.22 durch Unbekannte mit politischen Parolen in roter Farbe besprüht. An beiden Paketstationen entstand dadurch Sachschaden. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

7000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Vormittag in der Eschweger Straße in Wichmannshausen ereignet hat. Um 11:44 Uhr befuhr eine 50-Jährige aus Wanfried mit einem „Gator“ (Transport- und Nutzfahrzeug) die Mühlgasse und beabsichtigte die Eschweger Straße in Richtung Sandgasse zu überqueren. Dabei übersah sie den Pkw eines 18-Jährigen aus Sontra, der in Richtung Hangstraße unterwegs war. Bei dem Unfall wurde die 50-Jährige leicht verletzt.

Wildunfall

Um 20:30 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Herleshausen die L 3247 von Frauenborn in Richtung Herleshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

In der Brückenstraße in Laudenbach wurde der Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw Skoda Fabia angefahren, der dadurch teilweise abriss. Der Unfall ereignete sich am 14.09.22, um 10:25 Uhr. Der Sachschaden an dem Skoda wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.