Guxhagen: Palettengabel von Baustelle gestohlen

Guxhagen

Diebstahl einer Palettengabel Tatzeit: 12.09.2022, 07:00 Uhr bis 15.09.2022, 12:00 Uhr Im Verlauf dieser Woche stahlen unbekannte Täter eine mehrere hundert Kilogramm schwere Palettengabel in der Büchenwerraer Straße. Die Täter begaben sich zu einem am Ortsrand abgestellten Werkzeugcontainer, auf welchem eine Palettengabel abgestellt war. Auf nicht bekannte Weise hoben die Täter die Gabel von dem Container herunter und stahlen diese. Es handelt sich um eine Gabel für einen Terrex-Radlader, der Wert beträgt 3.500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Edermünde-Grifte: Versuchter Einbruch in Verkaufszelt

Edermünde-Grifte

Versuchter Einbruch in provisorischen Lebensmittelmarkt Tatzeit: 15.09.2022, 20:15 Uhr bis 16.09.2022, 06:00 Uhr In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in einen provisorischen Lebensmittelmarkt in der Straße „Zur Mühle“ ein und verursachten 500,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich zu dem Marktzelt und brachen hier ein Fenster zu den Umkleideräumen auf. Ob die Täter den Markt betreten haben steht zurzeit nicht genau fest. Es wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Bad Zwesten-Betzigerode

Aufbruch eines Klein-Lkw Tatzeit: 15.09.2022, 18:30 Uhr bis 16.09.2022, 00:30 Uhr Eine Mappe mit verschiedenen Schlüsseln entwendeten unbekannte Täter aus einem geparkten Lieferwagen auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses in der Eichwaldstraße. Die Täter begaben sich zu dem blauen Mercedes Sprinter und schlugen mit einem Stein das Fenster der Beifahrertür ein. Anschließend stahlen sie eine Mappe mit Schlüsseln aus dem Fahrzeug. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660