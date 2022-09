Verkehrsmeldungen für den Landkreise Hersfeld-Rotenburg

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (14.09.) in der Zeit 8 Uhr bis 13 Uhr parkte eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihr Fahrzeug, einen grauen Opel Astra Sports Tourer, auf dem Parkplatz vor dem Gebäude der katholischen Kirchengemeinde in der Dreherstraße mit dem Fahrzeugheck in Richtung Fahrbahn. In dieser Zeit fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen die rechte hintere Ecke des Opels. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zusammenstoß

Neuenstein. Am Donnerstag (15.09.), um 9.15 Uhr, stand ein 51-jähriger Fahrer aus Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) mit seinem Lkw auf der B 324 zwischen Untergeis und Gittersdorf. An dieser Stelle wurden am Fahrbahnrand Arbeiten an den Bäumen durchgeführt. Der Lkw-Fahrer wollte sein Fahrzeug nach links in einen kleinen geteerten Bereich einer Wiese abstellen, um das Fahrzeug nicht auf der Straße stehen zu haben. Er fuhr vom Fahrbahnrand an. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Bochum die B 324 aus Richtung Untergeis kommend und wollte an dem Lkw links vorbeifahren. Es kam zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000 circa Euro.

Wohnungseinbruch

Eichenzell. Indem sie eine im Garten befindliche Leiter eines Pools nutzten, stiegen unbekannte Täter am Donnerstag (15.09.), zwischen 16.30 Uhr und 22 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße „Roter Graben“ ein. Mithilfe der Leiter kletterten die Täter auf den Balkon und brachen dort gewaltsam eine Tür auf. Im Inneren durchsuchten die Diebe sämtliche Räume und flüchteten unerkannt mit Diebesgut in unbekannter Höhe. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhäuser

Fulda. Zwischen Montag (12.09.) und Donnerstagmittag (15.09.) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Dr.-Weikard-Straße ein. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hebelten sie das Küchenfenster auf. Auch ein Wohnhaus in der Dr.-Weinzierl-Straße war zwischen Mittwochabend (14.09.) und Donnerstagmittag (15.09.) Ziel unbekannter Täter. Hier verschafften sich die Langfinger Zutritt, Indem sie die Kellertür gewaltsam aufbrachen.

Ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen und Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 550 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Warnmelder verhindert möglicherweise Wohnungseinbruch

Fulda. Unbekannte Täter versuchten zwischen Sonntagabend (11.09.) und Donnerstagabend (15.09.) in ein Wohnhaus in der Bernhardser Straße einzubrechen. Als sie an der Terrassentür manipulierten, wurde ein dort angebrachter Warnmelder ausgelöst, der die Diebe vermutlich verschreckte. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

„Manchmal sind es schon kleine Dinge wie hier ein Warnmelder, die potentielle Täter von einem Einbruch abhalten können“, weiß Polizeihauptkommissar Marco Hohmann von der kriminalpolizeilichen Beratung des Polizeipräsidiums Osthessen. Der Experte steht Interessierten für kostenlose Beratungen zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Ansprechpersonen/Polizeiliche-Beratungsstellen/.

Hinweise zu dem versuchten Wohnungseinbruch bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Sonntagabend (11.09.) bis Donnerstagabend (15.09.) wurden im Seilerweg in Bad Hersfeld auf einem öffentlichen Parkplatz rund 20 Pkw durch unbekannte Täter beschädigt. An allen Fahrzeugen wurden Kratzer festgestellt.

Zeugen, die im Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de