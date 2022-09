Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Hochwertiges Fahrrad gestohlen – Hanau/Lamboy

(jm) Diebe stahlen am letzten Wochenende (09.09. bis 11.09.) in der Friedrich-Engels-Straße (20er-Hausnummern) aus dem Vorgarten eines Mehrfamilienhauses ein hochwertiges Rennrad der Marke Bergamont. Die Täter entwendeten zwischen Freitag, 16 Uhr und Sonntag, 19 Uhr, das schwarz-goldene Grandurance RD 7, welches mit einem Schloss an einen Gartenzaun gesichert war. Die Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Rennrades unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Beleidigung in der Buslinie 81 – Fahrgäste bitte melden! – Bad Orb

(jm) Am Donnerstag soll es am Busbahnhof in der Austraße in der Buslinie 81 in Richtung Wächtersbach zu einem Vorfall zwischen einem Busfahrer und zwei Fahrgästen gekommen sein. Gegen 19.25 Uhr stiegen zwei Personen am Busbahnhof in den Linienbus ein. Anschließend soll es zu Streitigkeiten wegen der Entrichtung des Fahrpreises gekommen sein. In dessen Verlauf beleidigte wohl der Fahrgast den Busfahrer. Letztendlich stieg der Mann, der 30 bis 40 Jahre alt, schlank und etwa 1,80 Meter groß war, mit seiner Begleiterin aus. Diese soll etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß gewesen sein. Sie hatte eine dicke Jacke (rosa) an und soll zudem ein Kopftuch getragen haben. Der unbekannte Mann hatte schwarzgraue Haare. Er trug eine schwarze Lederjacke sowie eine grüne Hose. Die Polizei fragt nun: Wer hat die Streitigkeiten im Bus mitbekommen und wer kann Hinweise auf das Paar geben? Zeugen, insbesondere eine Frau, die das Pärchen wohl im Bus angesprochen hat, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.

Zeugensuche nach Unfallflucht in der Ludwigstraße – Bad Orb

(fg) Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Ludwigstraße eine Verkehrsunfallflucht, wobei der Außenspiegel eines in Höhe der Hausnummer 11 geparkten VW beschädigt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen silbernen VW. Der Wagen war gegen 8.15 Uhr in Richtung Martinusstraße unterwegs, unterschritt offenbar den nötigen Sicherheitsabstand und touchierte den Außenspiegel beim Vorbeifahren. Der entstandene Schaden beträgt rund 300 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb.