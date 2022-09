Bergstrasse

Hirschhorn: Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Tierquälerei und sucht Zeugen

Hirschhorn – Die Polizei in Hirschhorn ermittelt derzeit wegen des

Verdachts der Tierquälerei und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Ein

Schäfer hatte insgesamt 35 Tiere auf einer circa 2 Hektar großen und mit einem

Weidezaun umschlossenen Wiesenfläche im Bereich des Mühlwegs gehalten. Zwischen

Mittwoch (14.09.) und Freitagvormittag (16.09.) verschafften sich bislang noch

unbekannte Täter nach bisherigen Erkenntnissen Zutritt zu dem Areal und fügten

drei Schafen Schnittverletzungen zu. Einem weiteren Tier wurden zudem die Hörner

abgeschlagen. Gegen 11 Uhr entdeckten Zeugen die Verletzungen. Die Tiere mussten

aufgrund der Schwere der Verletzungen anschließend erlegt werden. Zeugen, die in

diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten,

sich unter der Rufnummer 06272/9305-0 bei der Polizei in Hirschhorn zu melden.

Bensheim / Elmshausen: Kontrollen im Rahmen der Aktion „Blitz für Kids“

Bensheim / Elmshausen – Das neue Schuljahr ist bereits zwei Wochen alt und

die auch Kleinsten der Schülerinnen und Schüler dürften ihre ersten Wege schon

alleine gemeistert haben. Hierbei sind sie mit bisher unbekannten Gefahren des

Straßenverkehrs konfrontiert.

Mit Beginn des Schulstarts hat die Polizei Südhessen auch in diesem Jahr

verstärkt auf die Schulwegsicherung geachtet und insbesondere vor Schulen in den

Städten und Landkreisen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei ging es

vor allem um das Gespräch mit Verkehrsteilnehmern und die Sensibilisierung

darüber, welche Gefahren schon bei geringen Überschreitungen der zugelassenen

Höchstgeschwindigkeit lauern.

Ergänzt wurden die umfassenden Kontrollen von der Verkehrssicherheitsaktion

„Blitz für Kids“. Ausgestattet mit grünen und gelben Karten durften die Kinder

die Ordnungshüter tatkräftig unterstützten und kamen ins Gespräch mit den

Angehaltenen. Die grünen Kärtchen erhielten Fahrer, die sich an die

vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten haben. „Gelb“ wurde den Wagenlenkern

mit überhöhter Geschwindigkeit überreicht.

Die Bilanz zweier Kontrollen, die am Donnerstag (15.9.) vor einer Bensheimer

Schule in der Darmstädter Straße und vor der Grundschule in Elmshausen

durchgeführt wurden, fiel gemischt aus. Insgesamt 16 Fahrerinnen und Fahrer

durften sich über eine grüne Karte freuen, 34 erhielten eine gelbe Karte und

eine mündliche Verwarnung weil sie in der 30er Zone zu schnell unterwegs waren.

Trauriger Spitzenreiterin war eine Autofahrerin mit gemessenen 47 km/h vor der

Grundschule in Elmshausen.

Versuchter Einbruch im Laufe der Nacht / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Biblis – In der Nacht zum Freitag (16.09.) hatten bislang noch unbekannte

Täter ein Ladengeschäft in der Golfparkallee im Stadtteil Wattenheim im Visier.

Kurz nach Mitternacht versuchten die Kriminellen, die Vordertür und ein

Seitenfenster zum Verkaufsraum aufzuhebeln. Hierbei lösten sie jedoch den Alarm

aus und ergriffen ohne Beute die Flucht. Der entstandene Sachschaden wird auf

rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Kommissariat 42 der

Kriminalpolizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Freudiger Besuch bei der Lebenshilfe Dieburg

Dieburg – Eine Große Freude bereiteten unsere „Schutzmänner vor Ort“ von

der Polizeistation Dieburg Thorsten Mlotek und Michael Becker neun Jugendlichen

mit ihrem Besuch in der „Lebenshilfe Dieburg“ bereits am Freitag, den 2.

September. Sie ermöglichten den Jugendlichen einen spannenden Einblick in den

Polizeiberuf.

Die Jugendlichen durften hierbei selbst in eine Schutzweste schlüpfen und sich

anschauen, was Polizistinnen und Polizisten im Streifendienst mit sich führen.

Für begeisterte Gesichter sorgte auch das Probesitzen im Streifenwagen sowie die

Vorführung vom Martinshorn und dem Blaulicht. Im Anschluss zeigten die beiden

Beamten, wie Spuren an einem Tatort gesichert werden. Hierbei konnten die

Jugendlichen ihre persönlichen Fingerabdrücke abgeben und als Andenken an diesen

freudigen Besuch behalten. Abschließend machten sie noch ein gemeinsames Foto.

Bickenbach: Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Bickenbach – Mehrere Fahrzeuge der Marke „BMW“ rückten im Tatzeitraum

zwischen Mittwochmittag (14.9.) und Donnerstagmorgen (15.9.) in das Visier

unbekannter Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich an insgesamt drei Autos, die in

der Waldstraße und „Am Hintergraben“ abgestellt waren, zu schaffen. Unter

Anwendung von Gewalt gelangten sie ins Fahrzeuginnere und entwendeten unter

anderem Navigationsgeräte und ein Lenkrad. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer

Beute unerkannt.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die Fälle im

Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch ermittelt werden.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche

Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Babenhausen: Tasche aus Fiat gestohlen / Polizei sucht Zeugen

Babenhausen – Nachdem bislang Unbekannte am Donnerstag (15.9.), im

Zeitraum zwischen 9 und 12 Uhr, aus einem weißen Fiat eine Tasche entwendet

haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Wagen war auf dem dortigen Wochenmarkt in der Platanenallee abgestellt, als

hieraus Kriminelle eine Handtasche entwendeten. Darin befand sich unter anderem

ein Geldbeutel mit diversen persönlichen Ausweisdokumenten. Insgesamt wird der

Schaden auf einen zweistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen oder Anwohner, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich beim Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Seeheim-Jugenheim: Werkstatt im Visier Krimineller / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Seeheim-Jugenheim – Eine Werkstatt in der Friedrich-Ebert-Straße geriet im

Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (14.9.) und Donnerstagmorgen (15.9.) in das

Visier unbekannter Krimineller.

Nachdem sich die ungebetenen Gäste gewaltsam Zutritt verschafft hatten,

durchwühlten sie das Büro. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und suchten im

Anschluss das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro

geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Gross-Gerau

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rüsselsheim

Nauheim: Im Zeitraum Freitag (09.09.) 18:00 Uhr und Samstag (10.09.) 10:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Opel Corsa, der im Ahornweg in 64569 Nauheim am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 1500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/175-0 entgegen.

Biebesheim/Stockstadt/Riedstadt: Zigarettenautomaten im Visier Krimineller – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Biebesheim/Stockstadt/Riedstadt

Gleich an drei Zigarettenautomaten machten sich Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (15.9.) zu schaffen. Hierbei brachen sie in Wolfskehlen, Stockstadt und Biebesheim jeweils einen Automaten mit Gewalt auf, entwendeten daraus Bargeld sowie Zigaretten und flüchteten anschließend unerkannt. Die Höhe des Schadens und des Diebesguts wird nun von der Kriminalpolizei ermittelt.

Ob die Fälle im Zusammenhang zueinander stehen, muss noch geprüft werden.

Das Kommissariat 42 in Gernsheim ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06152 / 175 – 0 entgegen.

Mörfelden: Krimineller entwendet Schmuck aus Juweliergeschäft – Zeugenaufruf der Polizei

Mörfelden-Walldorf

Ein bislang unbekannter Mann betrat am Donnerstag (15.9.) gegen 15.30 Uhr ein Juweliergeschäft in der Bahnhofstraße und gab sich dort als potenzieller Kunde aus. Er ließ sich vom Verkäufer eine große Auswahl an Schmuck vorlegen. In einem unbeobachteten Moment entwendete er nach momentanem Kenntnisstand etwa 40 Schmuckstücke und flüchtete damit. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Nach derzeitigen Erkenntnissen beläuft sich der Wert der entwendeten Schmuckstücke auf mehrere Tausend Euro.

Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte schwarzes Haar sowie einen schwarzen Vollbart. Zur Tatzeit trug er ein dunkles Shirt, eine dunkle Hose sowie eine dunkle Sonnenbrille.

Hinweise zum Täter und zum Verbleib des Schmuckes werden vom Kommissariat 41 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696 – 0 entgegengenommen.