Neustadt: Deutsches Weinlesefest 2022 – w.i.n.e.FESTival vom 30. September bis 10. Oktober

Neustadt an der Weinstraße – In wenigen Tagen ist es soweit. Weinspezialitäten, Köstlichkeiten und Pfälzer Lebensfreude locken wieder nach Neustadt an der Weinstraße, denn hier wird vom 23. September bis 10. Oktober 2022 das Deutsche Weinlesefest gefeiert. Das w.i.n.e.FESTival, welches vom 30. September bis 10. Oktober stattfindet, ist zu einem festen Bestandteil des Weinfestes geworden.

Der nostalgische Spiegelpalast „Bon Vivant“ schmückt den Hetzelplatz und gemütliche Sitzmöglichkeiten in den Séparées, an der Weinbar oder im mediterranen Garten laden Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber zum Verweilen ein.

„Wir freuen uns schon sehr und sind mitten in den finalen Vorbereitungen. Die Weine sind gerade am Ankommen, letzte Details werden mit den Künstlern besprochen und bald beginnen schon die ersten Aufbauarbeiten.“ FRANK WEISENBURGER, DIESJÄHRIGER PROJEKTLEITER DES W.I.N.E.FESTIVALS

Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine exzellente Auswahl an Weinen aus Neustadt an der Weinstraße, seinen Weindörfern, aus der Pfalz, den deutschen Anbaugebieten sowie internationalen Weinregionen freuen. Abgerundet wird dies mit einem bunten Musikprogramm und Sonderveranstaltungen wie den Sparkling Wine-Day oder der Jungwinzer-Matinée – ein Besuch ist ein absolutes Muss.

Und in diesem Jahr bietet sich eine besondere Möglichkeit:

„Vom 11. bis 13. Oktober kann der nostalgische Spiegelpalast erstmals für Events angemietet werden. Dieser bietet Sitzplätze für circa 120 Personen und ein außergewöhnliches Ambiente“. FRANK WEISENBURGER

Weitere Informationen hierzu gibt es bei Frank Weisenburger (06321 855-1724, oder frank.weisenburger@neustadt.eu).

Programmhighlights:

Am Sonntag, 2. Oktober, ist die junge Generation an der Reihe. Bei der Jungwinzermatinée von 11 bis 17 Uhr können Neustadter Weine aus traditionellem Handwerk gepaart mit kreativem Geist und Innovation im mediterranen Garten auf dem Hetzelplatz verkostet werden.

Spritzig wird es am Sparkling Wine Day am 3. Oktober von 11 bis 17 Uhr. Eine erfrischende Auswahl von rund 100 Winzersekten aus Deutschland und der ganzen Welt, Champagner, Spumante, Prosecco und Crémants erfreuen Gaumen und Herz.

Prämierte Weine aus aller Welt treffen auf Pariser Jazz am Donnerstag, 6. Oktober von 19 – 22 Uhr. Prämierte MUNDUSvini-Weine des Meininger-Verlages und Jazz-Rhythmen des berühmten Pariser Olivier Franc Quintet werden in der einmaligen Atmosphäre des Spiegelpalastes begeistern.

Zusätzlich gibt es vielfältige Musik-Acts unter anderem von Senza Limiti (30. September, 19 – 22 Uhr), Cris Cosmo (1. Oktober, 19 -22 Uhr) oder Mark Selinger (10. Oktober, 18 – 21 Uhr).

Öffnungszeiten:

Mo. bis Do.: 17.00 bis 22.00 Uhr Fr.: 17.00 bis 24.00 Uhr Sa.: 11.00 bis 24.00 Uhr So.: 11.00 bis 22.00 Uhr So. 02.10.: 11.00 bis 24.00 Uhr Mo. 03.10.: 11.00 bis 22.00 Uhr

Der Mediterrane Garten öffnet täglich bereits um 11.00 Uhr und wird von der City Lounge bedient.

Alle Informationen zum Programm und Ticketverkauf gibt es unter www.neustadt.eu/weinlesefest.