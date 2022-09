Das Polizeipräsidium Mittelhessen bittet um Mithilfe: Gießen/Frankfurt: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots) – (la) Am Samstag (10. September 2022) wurde die 15-jährige

Angelina Samantha F. aus Schlitz (Vogelsbergkreis) als vermisst gemeldet. Die

Jugendliche verließ bereits am 09. September eine Gießener Klinik, wo sie gegen

16.00 Uhr zuletzt gesehen worden ist.

Das Mädchen hat soziale Kontakte nach Hanau, Frankfurt, in den Vogelsbergkreis

und im Landkreis Gießen.

Zwischenzeitlich hatte sie telefonischen Kontakt zu einem Familienangehörigen.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass Angelina freiwillig ihren gewohnten

Lebenskreis verlassen hat. Die Ermittler gingen in den vergangenen Tagen

verschiedenen Hinweisen zum Aufenthalt der Jugendlichen im Landkreis Gießen

nach, konnte sie aber letztlich nicht antreffen.

Beschreibung der Vermissten:

Sie ist schlank und 1,65 Meter groß. Sie hat dunkelbraune lange Haare. Angaben

zur Bekleidung liegen der Polizei nicht vor.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen geben? Zeugen werden

gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Mittelhessen unter der Rufnummer

0641-70066555 bzw. mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu

setzen.

Frankfurt-Bornheim: Räuberische Erpressung mit Schusswaffe

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Dienstag (13. September 2022) auf

Mittwoch (14. September 2022) kam es gegen 02.30 Uhr im Bereich der Ilbenstädter

Straße zu einer räuberischen Erpressung unter Verwendung einer Schusswaffe zum

Nachteil eines Fahrers eines Online Vermittlungsdienstes. Die beiden Täter

konnten unerkannt flüchten. Die Fachdienststelle ermittelt.

Der 34-jährige Fahrer holte einen der späteren Täter in der Franziusstraße ab

und fuhr diesen auf dessen Wunsch in die Ilbenstädter Straße. Dort angekommen

wollte der Fahrgast den angezeigten Fahrpreis nicht bezahlen. Während der nun

folgenden verbalen Streitigkeiten rief dieser einen Freund zur Unterstützung an.

Die Streitigkeiten wurden auch nach Eintreffen des herbeigerufenen Mannes

fortgeführt. Im Rahmen der andauernden verbalen Auseinandersetzung holte dieser

eine augenscheinliche Schusswaffe hervor und richtete den Lauf mehrere Male auf

den 34jährigen.

Anschließend flüchteten die beiden jungen Männer in unbekannte Richtung, ohne

den offenen Fahrpreis bezahlt zu haben. Während des Fluchtvorgangs wurde die

Waffe weiterhin mehrfach auf Geschädigten gerichtet; verletzt wurde er nicht.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich des Tatortes verliefen erfolglos.

Ob es sich um eine echte Schusswaffe handelte ist nicht bekannt.

Die beiden bis lang unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter (mit Schusswaffe): Anfang 20, ca. 175 cm groß, dünne Statur,

nordafrikanisches Erscheinungsbild, schwarze Haare (Seiten rasiert, Deckhaar

länger), keinen Bart, schmale/längliche Gesichtsform, dunkel bekleidet, trug

eine kleine Umhängetasche.

Täter (Fahrgast): Anfang bis Mitte 20, ca. 170 cm groß, dünne Statur, gab an

Marokkaner zu sein, sprach auch arabisch, blonde Haare (Seiten rasiert, Deckhaar

länger), unrasiert / 4/5-Tage-Bart, helle Augenfarbe, helle Bekleidung.



Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern und/oder zum Tathergang werden

gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer

069/755-51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Sexueller Übergriff auf 19-Jährige

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwoch (14. September 2022) kam es im Bereich der

Taunusanlage zu einem sexuellen Übergriff auf eine 19-Jährige durch einen

unbekannten Täter. Das Opfer befand sich gegen 14.00 Uhr auf dem Weg zu ihrer

Arbeitsstätte, als ihr ein auf dem Gehweg entgegenkommender Mann plötzlich an

die Brüste griff und sich anschließend entfernte. Die Frau wurde körperlich

nicht verletzt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. Mitte 30, etwa 180 cm groß, schwarze, mittellange Harre, dunkler Teint,

markanter Kiefer. Bekleidet war er mit einer braunen Lederjacke; er trug eine

Pilotenbrille mit gelben Gläsern.

Die Polizei ermittelt.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter werden gebeten, sich bei der

Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069-755 51399 oder bei jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Diebstahl von Handy

Frankfurt (ots) – (th) Am Samstag (10. September 2022) wurde ein Mann im Bereich

Am Hauptbahnhof Opfer eines Taschendiebstahls. Der Täter ist nicht bekannt.

Der 26-Jährige wurde von einem unbekannten Mann nach einer Zigarette gefragt. Im

Verlauf des Gesprächs entwendete der Täter ein Smartphone, den Personalausweis

sowie zwei Bankkarten aus der Hosentasche des Opfers. Anschließend entfernte er

sich vom Tatort. Die Polizei ermittelt.

Täterbeschreibung:

160 – 170 cm groß, schwarze Haare, braune Hautfarbe, auffallend gelbe Zähne,

fehlender mittlerer Schneidezahn im Unterkiefer.

Frankfurt-Niederursel: Vermeintlicher Sohn täuscht 84-Jährigen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 84-jähriger Mann erhielt am Dienstagnachmittag, den

13. September 2022, einen Anruf von seinem vermeintlichen Sohn, der behauptete,

in einer Notlage zu sein und für ein Medikament dringend 30.000 Euro zu

benötigen. In der Folge vereinbarten beide ein Treffen, bei dem es zu einer

Geldübergabe kommen sollte.

Eine Stunde später erschien im Praunheimer Weg an der Wohnungstür des

84-Jährigen ein unbekannter Mann, der rund 25.000 Euro von dem Senior

entgegennahm und schließlich mit dem Geld verschwand. Erst später fiel der

Betrug auf.

Täterbeschreibung des Abholers:

Männlich, circa 180 cm groß, kräftige Statur, kurze Haare, mitteleuropäische

Erscheinung, sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069-755 11400 in Verbindung zu setzen oder bei jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Heddernheim/Praunheim: Trickbetrug gescheitert

Frankfurt (ots) – (dr) Eine 70 Jahre alte Frau konnte gestern (14. September

2022) noch im letzten Moment einen Betrug der Masche „Schockanruf“ abwenden.

Die 70-Jährige erhielt gegen 17:30 Uhr einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Auf

der anderen Seite gab sich ein vermeintlicher Anwalt zu erkennen, der mitteilte,

dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe. Um ein Strafverfahren gegen

ihn abzuwenden, solle sie nun 38.000 Euro übergeben.

Als die 70-Jährige angab, nicht über eine solche Summe an Geld zu verfügen,

wurde sie angewiesen stattdessen ihren gesamten Schmuck zusammen zu suchen. Mit

Schmuckstücken im Wert von mehreren zehntausend Euro begab sich die Seniorin zum

vereinbarten Übergabeort in die Bernadottestraße.

Dort offenbarte sich ihr eine unbekannte Frau und wollte nun den Schmuck

entgegennehmen. Der 70-Jährigen kam die Situation jedoch insgesamt sehr

merkwürdig vor, sodass sie von der Übergabe absah und die Polizei verständigte.

Die „Abholerin“ machte sich zwischenzeitlich ohne Beute aus dem Staub.

Personenbeschreibung:

Weiblich, circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 150 bis 160 cm groß, schulterlanges,

dunkles und gelocktes Haar; bekleidet mit schwarzer Jacke und übergezogener

Kapuze sowie einer dunklen Hose.

Frankfurt-Nordend: Handtaschenraub

Frankfurt (ots) – (dr) Ein unbekannter Mann raubte am Mittwoch, den 14.

September 2022, im Nordend einer 85-jährigen Frau die Handtasche.

Vor der Tat befand sich die Geschädigte für Einkäufe auf dem Markt in der Berger

Straße und in einem nahegelegenen Lebensmittelgeschäft. Auf ihrem Nachhauseweg,

gegen 12:00 Uhr, näherte sich ihr in der Thomasiusstraße von hinten ein Mann. In

Höhe der Hausnummer 16 langte dieser schließlich zu und entriss ihr auf dem

Gehweg die Handtasche samt Portemonnaie, Ausweis, Bargeld, Bankkarte,

RMV-Jahreskarte, Mobiltelefon, Schlüsseln, Tabletten und Lebensmitteln.

Die 85-Jährige versuchte noch vergeblich ihre Tasche festzuhalten und rief um

Hilfe. Eine aufmerksame Zeugin eilte dem Täter hinterher. Dieser konnte sich

jedoch mit der Beute über den Baumweg in die Friedberger Anlage absetzen, bis

die Frau ihn aus den Augen verlor. Die Geschädigte blieb unverletzt. Eine

umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Handtaschenräuber verlief ohne Ergebnis.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 25 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare;

bekleidet mit einem hellen Oberteil.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Täter und / oder dem Raubgut machen

können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der

Rufnummer 069-755 51499 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

September 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße September 2022: Ludwig-Landmann-Straße, Mainzer Landstraße,

Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel September 2022: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle

Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 September 2022: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt

BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße September 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße,

Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn

661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.