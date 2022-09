Kreis Karlsruhe

Gasaustritt an Tankstelle

Walzbachtal-Wössingen (ots) – Im Bereich einer Tankstelle in Wössingen ist am Donnerstag 15.09.2022 gegen 13.40 Uhr Gasgeruch wahrgenommen worden. Die vor Ort geeilte Feuerwehr und die Polizei sperrten zunächst weiträumig ab. Das betroffene Gebäude und eine in Nähe befindliche Apotheke wurden vorsorglich geräumt.

Nach erster Begutachtung durch die Feuerwehr tritt wohl aus einem unterirdisch gelegenen Schacht Flüssiggas aus. Ursächlich ist offenbar ein schadhaftes Ventil, das von einer Fachfirma ersetzt werden muss.

Bis zur noch nicht absehbaren Behebung des Schadens müssen die Absperrmaßnahmen noch aufrechterhalten werden.

Personen kamen bislang nicht zu Schaden. Die Bevölkerung wird gebeten, sich vom Gefahrenbereich fern zu halten und die Sperrungen unbedingt zu beachten.

Bei Verkehrsunfall Autofahrerin schwer verletzt

Walzbachtal (ots) – Schwere Verletzungen zog sich am Donnerstag 15.09.2022 eine 23-jährige Autofahrerin bei einem Unfall auf der Bundesstraße 293 zu, als sie mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Sattelzug zusammenstieß.

Nach den derzeitigen Ermittlungen fuhr eine 23-Jährige gegen 09.40 Uhr mit ihrem Pkw aus Richtung Pfinztal kommend, kurz vor Jöhlingen nach rechts auf den Grünstreifen. Das Fahrzeug schleuderte daraufhin zurück auf die Fahrbahn und drehte sich mehrfach um die eigene Achse. Hierbei stieß die 23-Jährige mit einem entgegenkommenden Sattelzug eines 66-Jährigen zusammen.

Bei der Kollision erlitt die 23-jährige Frau schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw blieb offenbar unverletzt.

Die B293 war während der Unfallaufnahme bis etwa 11.40 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen insgesamt etwa 10.000 Euro.

Karlsruhe

Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch 14.09.2022 zwischen 10:45-11:00 Uhr ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Eisenbahnstraße in Karlsruhe- Grötzingen ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der Verursacher streifte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Einparken den neben sich stehenden Volkswagen. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721-49070 an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach zu wenden.

Vorfahrt missachtet – Sachschaden nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro kam es am Mittwochnachmittag 14.09.2022 am Technologiepark in Karlsruhe.

Ein 54-jähriger Fahrer eines Ford wollte offenbar von der Albert-Nestler-Straße nach rechts in den Hirtenweg einbiegen.

Hierbei missachtete er wohl die Vorfahrt einer 28-Jährigen, die mit ihrem Smart auf dem Hirtenweg unterwegs war. Bei der Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Das Auto der Frau musste abgeschleppt werden.