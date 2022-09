Zusammenstoß mit Wildscheinen

Venningen (ots) – Eine 18-jährige Autofahrerin hatte Donnerstagfrüh 15.09.2022 gegen 24 Uhr auf der K6 zwischen Altdorf und Venningen einen Unfall mit einer Rotte von 10 Wildscheinen. Alle Schwarzkittel flüchteten anscheinend unverletzt von der Unfallstelle, während das Fahrzeug der 18-Jährigen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Folgende Verhaltensregeln will die Polizei Edenkoben ihren Autofahrern mit auf den Weg geben:

Blenden Sie ab, wenn ein Tier vor dem Scheinwerferlicht auftaucht. Leiten sie einen kontrollierten Bremsvorgang ein.

Weichen Sie dem Tier nicht aus. Denn dadurch besteht die Gefahr, dass Sie in den Gegenverkehr geraten und/oder die Kontrolle über Ihr Fahrzeug verlieren.

Wenn möglich versuchen Sie durch Hupen das Tier zu verscheuchen.

Wichtig: Ein Tier kommt selten allein. Jeder Autofahrer muss damit rechnen, dass weitere Tiere folgen. Wenn es zum Wildunfall kommt, sofort den Warnblinker einschalten, die Unfallstelle absichern und die Polizei verständigen. Vorsicht bei angefahrenen oder noch lebenden Tieren. Sie können zur Gefahr werden.

Falsche Polizeibeamtin – Betrugsversuch

Mutterstadt (ots) – Am Mittwoch 14.09.2022 gegen 13:15 Uhr, klingelte in der Thomas-Mann-Straße ein Telefon: Eine Polizistin aus Potsdam informierte den Angerufenen darüber, dass seine Tochter in Untersuchungshaft sitzen und nur durch eine Kautionszahlung wieder aus der Haft kommen würde.

Alles vorgetäuscht und vor einer Geldzahlung so vom Angerufenen erkannt. Es kam zu keinem Vermögensschaden. Ein Strafverfahren wegen versuchten Betruges wurde eingeleitet.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt

Edenkoben (ots) – Eine 47-jährige Autofahrerin bemerkte nach ihrem Einkauf in einem Lebensmitteldiscounter in der Luitpoldstraße am Mittwoch 14.09.2022, 16.40 Uhr dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ihr Fahrzeug touchierte und sich anschließend aus dem Staub machte.

Die Polizei Edenkoben sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Die Polizei warnt: Eine Fahrerflucht nach einem Bagatellschaden ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Je nach Höhe des Schadens drohen ein Bußgeld, der Entzug der Fahrerlaubnis und Rückforderungen von der eigenen Autoversicherung. Richtig wäre hier gewesen, zu warten und/oder sich bei der Polizei zu melden.