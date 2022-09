Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Ein bislang unbekannter Opel-Fahrer missachtete die Vorfahrt und kollidierte am Mittwoch 14.09.2022 gegen 06.52 Uhr, mit einem Bus in der Bürgermeister-Trupp-Straße. Der Unfallverursacher stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug und erkundigte sich bei dem Busfahrer und den Fahrgästen nach deren Wohlbefinden.

Anschließend ging er, unter dem Vorwand noch etwas aus seinem Fahrzeug holen zu wollen, zu seinem Pkw und flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen insbesondere die Fahrgäste, die beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen grauen Opel mit auffälligen schwarzen Felgen.

Der Fahrer war ca. 30 Jahre alt, hatte hellbraune Haare und tätowierte Arme.

Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unfall mit Verletzten – 15.000 Euro Schaden

Ludwigshafen (ots) -Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin übersah am Mittwoch (14.09.2022), gegen 13.50 Uhr, einen bevorrechtigten 53-jährigen Pkw-Fahrer und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich Salzburger Straße und Steiermarkstraße.

Durch die Kollision wurden die 33-jährige Unfallverursacherin und die Beifahrerin des 53-Jährigen verletzt. Beide Verletzte kamen in ein Krankenhaus. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhen von 15.000 Euro.

Einbrüche in Kleingartenanlagen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in insgesamt 17 Gartenparzellen im Bereich der Riedstraße ein. Hauptsächlich wurden Kabel und Solarbatterien entwendet.

Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Festgestellt wurden die Einbrüche am 14.09.2022. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten am Dienstag 13.09.2022 zwischen 15.30-22.10 Uhr, in eine Wohnung in der Oppauer Straße einzubrechen. Das Vorhaben misslang. Es entstand lediglich Sachschaden an der Wohneingangstür.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Schockanruf

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 14.09.2022 erhielt eine 84-Jährige einen Schockanruf. Es meldete sich über eine unbekannte Rufnummer eine Frau und gab sich als Tochter der Seniorin aus. Die Tochter hätte angeblich einen tödlichen Unfall verursacht.

Die 84-Jährige erkannte schnell, dass es sich um einen Betrug handelte und beendete das Telefonat. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: