PKW nimmt Radlerin die Vorfahrt und flüchtet – 45-Jährige schwer verletzt

Bad Kreuznach, Brückes (ots) – Am Mittwoch 14.09.2022 gegen 23:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 45-jährige Radfahrerin aus Bad Kreuznach zu Boden fiel und sich verletzte. Die Radfahrerin befuhr hierbei die B48 (Brückes) aus Richtung Hochstraße in Richtung Bretzenheim.

Im Kreisverkehr an der Pfingstwiese nahm ein aus Richtung Charles-de-Gaulle-Straße kommender roter Kleinwagen ihr die Vorfahrt, sodass sie bei nasser Fahrbahn und starker Bremsung, ohne Kollision mit dem PKW, zu Boden fiel. Der unfallverursachende PKW fuhr im Anschluss in unbekannte Richtung davon.

Bei der Geschädigten besteht der Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

Randalierer beschädigt Schaufenster

Bad Kreuznach, Mühlenstraße (ots) – In der Nacht vom 14.09.2022 zum 15.09.2022 kam es zu einer Sachbeschädigung an zwei Schaufenstern einer Apotheke in der Mühlenstraße. Der Polizei wurde gegen 00:50 Uhr mitgeteilt, dass ein Mann mit grauem Kapuzenpullover Mülltonnen umschmeißen würde.

Kurz darauf wurde mitgeteilt, dass eine Person Steine in die Schaufenster des dortigen Apothekenschaufensters werfe. Die Person kann, trotz sofortiger Fahndung, nicht angetroffen werden.

Vor Ort können die beschädigten Fenster (Schaden ca. 1.500 Euro) festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.