Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

26-Jähriger fährt in Schutzplanke – 74-Jähriger überfährt Absicherungsmaterial

A63/Alzey (ots) – Weil er vermutlich kurz während der Fahrt eingeschlafen war, fuhr ein 26-jähriger PKW-Fahrer am Dienstag 13.9.2022 gegen 12 Uhr auf der A 63 in Höhe der Anschlussstelle Erbes-Büdesheim in die rechte Leitplanke. Der junge Mann räumte im Rahmen der Unfallaufnahme ein, dass er möglicherweise kurz eingenickt sei. Der 26-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Er wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein PKW wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe an seinem PKW steht noch nicht fest. Der 26-Jährige muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Für die Unfallaufnahme hatten die eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle gesperrt und die Unfallstelle mittels Funkstreifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht, Warnbaken und Nissenleuchten sowie einem Faltdreieck mit der Aufschrift “Unfall” abgesichert.

Diese Absicherung übersah ein 74-jähriger Fahrer eines Sattelzuges, der das Faltdreieck überfuhr. Dabei wurde das Faltdreieck zerstört. Kurz bevor er das weitere Absperrmaterial überfuhr, zog der 74-Jährige seinen Sattelzug noch auf die linke Fahrspur und hielt nach der Unfallstelle an.

Am LKW selbst entstand kein Sachschaden. Die eingesetzten Beamten blieben unversehrt. Der 74-Jährige gab auf Vorhalt an, durch sein Navigationsgerät abgelenkt gewesen zu sein.

Fahrt unter Drogeneinfluss anstatt ungesicherter Ladung

A 61/Autobahnkreuz Alzey (ots) – Zeugen meldeten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 14.09.2022 gegen 08:25 Uhr einen Pritschenwagen, bei dem eine geladene Baumaschine möglicherweise nicht richtig gesichert sei. Das Baufahrzeug wurde auf der A 61 in Höhe des Autobahnkreuzes Alzey in Fahrtrichtung Koblenz gemeldet.

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim traf das gemeldeten Pritschenfahrzeug auch an und konnte dieses auf dem Parkplatz Steingewann bei Zotzenheim anhalten und kontrollieren. Die Baumaschine war ausreichend gegen Herabfallen gesichert.

Beim 29-jährigen Fahrer indes stellten die Beamten Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Ein Vortest verlief positiv. Für den 29-Jährigen war die Weiterfahrt beendet. Der musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm drohen nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot sowie eine Strafanzeige.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Alzey (ots) – Durch einen aufmerksamen Anwohner wurde am frühen Mittwochabend gegen 21:40 Uhr ein lautes Knallgeräusch in der Dr.-Georg-Durst-Straße gemeldet. Bei einer Nachschau habe er festgestellt, dass im Bereich des dortigen Kreisverkehrs ein Verkehrsschild stark beschädigt worden sei.

Durch die eingesetzten Beamten konnten am Unfallort mehrere Fahrzeugteile eines silberfarbenen Pkw aufgefunden werden. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden nun gebeten, sich an die Polizeiinspektion in Alzey zu wenden.