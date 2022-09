Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach: Zusammenprall mit Gegenverkehr

Auf der Landstraße zwischen Butzbach und Hoch-Weisel (L3056) kollidierten gegen 19.30 Uhr am Mittwochabend ein 5er BMW und ein Skoda Octavia. Die beiden, aus dem Wetteraukreis stammenden Insassen, ein 82-jähriger Mann (BMW) sowie eine 35-jährige Frau (Skoda) hatten großes Glück. Sie blieben, soweit bekannt, unverletzt. Die beiden völlig demolierten Autos mussten abgeschleppt werden. Der BMW-Fahrer war, offenbar aus Unachtsamkeit, auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Skoda zusammengeprallt.

Gedern: Kleinwagen erfasst Fußgänger

Auf der Landstraße zwischen Wenings und Gedern erfasste am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr ein Kleinwagen einen 37 Jahre alten Mann. Dieser zog sich dabei schwere Verletzungen zu, sodass hinzugerufene Rettungskräfte ihn mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus flogen. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei aktuell davon aus, dass sich der Verletzte absichtlich vor den herannahenden PKW begeben hatte. Die geschockte Fahrzeuginsassin blieb körperlich unverletzt.

Einsatz von Schutz- und Kriminalpolizei am Donnerstagvormittag in Karben

Nach Bekanntwerden einer möglichen Androhung von Straftaten im räumlichen Umfeld eines Berufsbildungswerkes befanden sich am Donnerstagmorgen Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei in Karben im Einsatz. Widerstandslos nahmen die Ordnungshüter in diesem Zusammenhang am Vormittag einen 19-Jährigen in einem Karbener Ortsteil vorläufig fest. Im Rahmen des Einsatzes wurde niemand verletzt; eine konkrete Gefahr für Unbeteiligte bestand nicht.

Der Heranwachsende steht unter anderem in Verdacht, sich der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten strafbar gemacht zu haben. Gegenstand aktuell andauernder Ermittlungen ist insbesondere auch die Überprüfung der Ernsthaftigkeit der offenbar mittels Smartphone verbreiteten Äußerungen.

Weitere Angaben sind zum jetzigen Zeitpunkt daher nicht möglich.