Neues vom Känguru

Am heutigen Vormittag, um 11:18 Uhr, wurde das noch vermisste männliche Tier im Bereich der Ortschaft Wichmannshausen, Am alten Graben, gesichtet. Ca. zwei Stunden später konnte das Tier nochmals gesichtet werden. Diesmal hielt es sich zwischen Wichmannshausen und dem Wehretaler Ortsteil Hoheneiche auf und schien äußerlich in guter Verfassung. Ein Einfangen des Tieres gelang der alarmierten Polizeistreife und dem Verantwortlichen der Auffangstation nicht; das Känguru „hüpfte“ in ein angrenzendes Waldstück davon.

Reifen gestohlen

In der Nacht vom 14./15.09.22 wurden in der Mündener Straße von dem Firmengelände eines Autohauses bei einem Mercedes GLC sämtliche Reifen abmontiert und entwendet. Hierzu wurde das Fahrzeug vorne auf Holzstämmen hochgebockt und hinten anschließend auf dem Boden abgesetzt. Der Stehlschaden wird mit 4000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Auffahrunfall

Um 11:10 Uhr fuhr gestern Vormittag eine 25-Jährige aus Heringen mit ihrem Pkw die B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Im Einmündungsbereich zur B 452 zeigte die dortige Ampel „rot“, worauf sie abstoppte. Der nachfolgende 22-Jährige aus Bulgarien bemerkte dies zu spät und fuhr mit einem Klein-Lkw auf. Sachschaden: ca. 4500 EUR.

Unfall im Einmündungsbereich

Um 10:30 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag eine 67-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw von der Landgrafenstraße nach rechts auf die Reichensächser Straße in Eschwege einzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 86-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal, der stadteinwärts unterwegs war. Sachschaden: ca. 1100 EUR.

Auf Verkehrsinsel gefahren

Um 14:20 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 29-Jähriger aus Lindewerra die L 3240 von Oberrieden in Richtung B 27. Kurz vor der Bundesstraße verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Auto und fuhr auf die dortige Verkehrsinsel und über das dort aufgestellte Verkehrsschild. Sachschaden: ca. 700 EUR.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am gestrigen Abend, um 20:52 Uhr, eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wehretal, die die B 452 von Hoheneiche in Richtung Reichensachsen befuhr. Das Reh wurde dadurch tödlich verletzt; am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Trickdiebstahl

Unter dem Vorwand Altmetall sammeln zu wollen, erschien gestern in der Mittagszeit ein Mann an der Wohnungstür in der Waldisstraße in Bad Sooden-Allendorf. Gegen 12:30 Uhr erschien der Tatverdächtige bei der 86-Jährigen Geschädigten, die daraufhin im Haus ältere Metallgegenstände zusammensuchte. Dabei folgte ihr der Mann ins Haus und entwendete in einem unbemerkten Moment aus einer Schatulle ein goldenes Armband im Wert von ca. 1000 EUR. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 50 – 55 Jahre alt; 165 – 170 cm groß. Dunkles Haar, rundes Gesicht und Brillenträger. Er sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 02.55 Uhr wurde vergangene Nacht ein 28-Jähriger aus Eschwege mit einem Kleinkraftrad auf der B 27 in Höhe von Albungen durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamine. Die Weiterfahrt wurde demnach unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizei Sontra

Diebstahl von Metall

In der Nacht vom 13./14.09.22 drangen unbekannte Täter auf das Gelände einer Recycling-Firma auf dem „Brodberg“ in Sontra ein. Dafür wurde zuvor der Zaun aufgeschnitten. Im Anschluss wurde ein Schloss einer Lagerhalle aufgebrochen und aus dieser je 500 Kilogramm Kupfer und Messing entwendet. Der Schaden wird mit ca. 800 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Im Einmündungsbereich des Laubenwegs zur B 80 in Witzenhausen ereignete sich gestern Vormittag, um 11:29 Uhr, ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von ca. 4000 EUR. Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 57-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw die B 80 in Richtung des Lidl-Parkplatzes zu überqueren. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 79-Jährigen aus Neu-Eichenberg gefahren wurde.

Häusliche Gewalt

Um 07:40 Uhr wurde gestern Morgen die Polizei in Witzenhausen zu einer Wohnung in Witzenhausen gerufen. Dort hatte ein 28-Jähriger im Verlauf eines Streites seine 29-Jährige Ehefrau zweimal geohrfeigt, bevor er zur Arbeit fuhr. Die 29-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Gegen den Ehemann wurde eine Wegweisungsverfügung erlassen.