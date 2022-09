Schwerer Verkehrsunfall

Heidelberg (ots) – Um 11.05 Uhr kam es auf der Straße Am Götzenberg, zwischen Heidelberg-Rohrbach und Emmertsgrund, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim fuhr eine 82-Jährige von einem landwirtschaftlichen Weg kommend auf die Straße auf, wobei es im Kurvenbereich zum Zusammenstoß mit einer 40-jährigen Ford-Fahrerin kam.

Bei dem Unfall wurden die Insassen teilweise eingeklemmt, weshalb die Feuerwehr vor Ort kam und diese befreite. Die 82-Jährige und ihr Beifahrer wurden ebenso wie die 40-Jährige verletzt und kamen nach einer ersten Behandlung vor Ort in umliegenden Kliniken. Die schwere der Verletzungen sind bislang nicht bekannt. Lebensgefahr ist jedoch bei allen Beteiligten auszuschließen.

Der Pkw der Unfallverursacherin, ein Mazda, und der Ford mussten abgeschleppt werden. Die Straßensperrungen wurden gegen 12:50 Uhr aufgehoben.

Einbrecher von Bewohnerin überrascht

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stieg ein bislang unbekannter Täter in der Bluntschlistraße über ein Fenster in eine Wohnung ein und entwendete mehrere Wertgegenstände. Der Einbrecher verschaffte sich gegen 2:45 Uhr über ein gekipptes Fenster Zutritt in die Wohnung einer 46-Jährigen und suchte dabei nach Wertgegenständen.

Nachdem der Unbekannte auf die Bewohnerin im Schlafzimmer traf, flüchtete er samt Diebesgut. Einen Teil des Diebesguts, was hauptsächlich aus Elektrokleingeräten bestand, wurde wenig später von den alarmierten Polizeibeamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte nahe der Wohnung aufgefunden.

Dem Täter gelang jedoch die Flucht. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen sowie die Spurensicherung aufgenommen.

Betrunken mit geklautem Fahrrad unterwegs

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Beamtinnen und Beamte des Polizeirevier Heidelberg-Süd wurden am frühen Mittwochmorgen auf einen Radfahrer samt Sozius aufmerksam gemacht, welche offenbar in volltrunkenem Zustand im Bereich der Turnerstraße unterwegs waren.

Bei einer Kontrolle gegen 2:15 Uhr in der Früh konnten die Streifenbeamten Alkoholwerte von bis zu mehr als 2 Promille feststellen, weshalb das mitgeführte Rad sichergestellt werden musste. Nicht nur weil die Personalien der beiden Männer nur teilweise gesichert waren, mussten diese nach ihrer vorläufigen Festnahme die Beamten mit auf das Polizeirevier und in einem Fall zur anschließenden Blutentnahme aufgrund des Fahrens unter Alkoholeinwirkung begleiten.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem 28-Jährigen und seinem Begleiter offenbar nicht um die Eigentümer des sichergestellten Fahrrades handelt. Wem dieses gehört und wo es entwendet wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Ebenso versucht die Polizei herauszufinden, in wie weit die beiden Männer im Bereich der Turnerstraße dort parkende Fahrzeuge beschädigten, nachdem sie aufgrund ihrer Alkoholisierung offenbar während der Fahrt mehrfach gegen solche fielen. Für die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd gilt es auch zu klären, ob die beiden Männer in mindestens einem Fall Gegenstände aus einem unverschlossenen Fahrzeug entwendeten, zu welchen sich die beiden im Zuge ihres nächtlichen Streifzuges verbotenerweise Zutritt verschafften.

Der oder die Eigentümer des vermutlich zuvor gestohlenen Fahrrades oder geschädigte Fahrzeugeigentümer mit diversen Beschädigungen aus diesem Zeitraum werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221 / 3418-0, zu melden.