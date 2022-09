Angeblich Hilfsbedürftige erleichtern Senior um 14.000 Euro

Weinheim (ots) – Vermutlich im Zeitraum zwischen Samstag 27.08.2022 und Samstag 10.09.2022 kam es zu Betrugsdelikten in mehreren Fällen, in welchen ein Senior durch mindestens eine bislang unbekannte Täterin um eine insgesamt 5-stellige Summe an Bargeld betrogen wurde.

Im besagten Zeitraum waren zwei Frauen zu Fuß im Friedrich-Ebert-Ring unterwegs und klingelten an den Haustüren der dortigen Anwohner, angeblich um Geld für Tiere in Not zu sammeln.

In diesem Zusammenhang kam es nachfolgend zu mehreren ontaktaufnahmen zwischen dem älteren Mann und den Betrügerinnen, wobei der Senior den Frauen zunächst Bargeld übergab, an darauffolgenden Tagen sogar durch eine der beiden Täterinnen erneut in diesem Zusammenhang in seiner Wohnung aufgesucht und unter Vortäuschung falscher Tatsachen um insgesamt 14.000 Euro betrogen wurde.

Der Polizei liegen bislang keine weiteren Hinweise oder Beschreibungen zu den beiden Täterinnen vor.

Personen oder Anwohner, welche ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0, in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dringend, folgende Ratschläge zu beherzigen:

Seien Sie nicht zu vertrauensselig, hinterfragen Sie kritisch.

Öffnen Sie keinen Ihnen unbekannten Personen die Tür.

Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung.

Rufen Sie bereits bei kleinsten Zweifeln die Polizei.

Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte.

Ausführlich beraten werden Sie auch bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Mannheim unter 0621/174-1212.

Pkw aufgebrochen und Navigationssystem samt Mittelkonsole ausgebaut

Edingen-Neckarhausen (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach ein bislang unbekannter Täter einen in der Lilienstraße in Neu-Edingen abgestellten BMW auf. Der Geschädigte hatte das Auto gegen 21:30 Uhr abgestellt. Am darauffolgenden Morgen gegen 10:30 Uhr bemerkte er den Diebstahl.

Nach Einschlagen der Seitenscheibe entwendeten der oder die unbekannten Täter das fest eingebaute Navi, die komplette Mittelkonsole des Fahrzeuges inklusive Display, den Fahrerairbag des Lenkrads sowie Sonnenbrillen und Bargeld. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, bitte beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen Tel.: 06203/892029 melden.

Aus gegebenem Anlass weißt die Polizei daraufhin:

Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug zurück! Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer gut beleuchteten Stelle ab. Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten beispielsweise Fahrzeuge absuchen oder ableuchten.

Seitlichen Abstand falsch eingeschätzt – 2 wirtschaftliche Totalschäden verursacht

Meckesheim (ots) – Am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr fuhr eine 19-jährige Frau mit ihrem Dacia auf der Oberhofstraße in Richtung Oberhof. Kurz vor dem Ortsausgang kam der jungen Frau ein Fahrzeug entgegen, weshalb sie versuchte, mit ihrem Fahrzeug möglichst weit rechts zu fahren.

Hierbei schätzte sie jedoch den seitlichen Abstand zu einem geparkten Skoda falsch ein und fuhr auf das Heck auf. Der Skoda wurde in der Folge über mehrere Stellplätze auf eine Hauswand geschoben. Der Gesamtschaden liegt bei 10.000 Euro. Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Hockenheim (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch, 17-22:45 Uhr wurde ein BMW in der Schützenstraße durch einen flüchtigen Unfallverursacher beschädigt. Die ersten Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim ergaben, dass der unbekannte Verursacher durch die Absperrung einer Baustelle fuhr und dabei am Absperrband hängen blieb, wodurch eine daran befestigte Warnbarke gegen den geparkten BMW schleuderte.

Dabei entstand ein Schaden ein von mehr als 2.500 Euro. Der Verursacher flüchtete. Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können oder das Geschehen beobachteten, werden gebeten, sich unter Tel.: 06205/28600 zu wenden.

Videoaufzeichnung der Rastanlage entlarvt Lüge und Hehlerei

Hockenheim/BAB 6 (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Autobahnfahndung einen Mercedes an der Tank- und Rastanlage Hockenheim Ost. Um den auf der Rastanlage geparkten Mietwagen standen 3 Männer die gegenüber der Polizei angaben, dass der Fahrer des Fahrzeuges sie bereits vor einer Stunde abgesetzt und auf dem Parkplatz stehen gelassen habe.

Die merkwürdige Geschichte wurde durch die eingesetzten Beamten schließlich anhand der Videoaufzeichnungen auf der Rastanlage überprüft. Hierbei konnte eindeutig einer der 3 Männer als Fahrer des Mercedes erkannt werden. Einen Führerschein konnte er nach Aufforderung jedoch nicht vorweisen.

Gegen den 22-Jährigen wird daher nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Als die Ermittlerinnen und Ermittler die anderen beiden Insassen genauer unter die Lupe nahmen, stellte sich außerdem heraus, dass der 21-jährige Beifahrer eine Rolex am Handgelenk trug.

Diese war nach einer Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem wegen Hehlerei ausgeschrieben. Die Uhr wurde daraufhin sichergestellt. Die Hintergründe zum Besitz der Rolex werden im Rahmen der Ermittlungen jetzt ebenfalls näher überprüft.