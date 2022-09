Handtaschendieb geht leer aus

Mannheim (ots) – Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Friedrich-Ebert-Straße versuchte am Dienstagnachmittag ein bislang unbekannter Täter die Tasche einer 30-Jährigen zu entwenden. Er flüchtete letztlich ohne Beute. Die Frau war gegen 16.50 Uhr gerade auf dem Parkplatz aus ihrem Pkw ausgestiegen und öffnete den Kofferraum. Als sie hinter diesem hervor sah, beobachtete sie einen ihr unbekannten Mann der gerade den Innenraum ihres Autos durchsuchte. Offenbar hat dieser zuvor die Beifahrertüre unbemerkt geöffnet.

Beim Ansprechen versuchte der Mann mit der Handtasche der 30-Jährigen zu flüchten, was in einem Handgemenge endete. Letztlich gelang es der Frau ihre Handtasche wieder zu entreißen, sodass der Dieb ohne Beute seine Flucht antrat. Eine sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt verlief allerdings ohne Erfolg.

Die Ermittlungen dauern weiter an. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachteten oder Hinweise zum Flüchtigen geben können. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, 1,65 m groß, hagere Statur, dunkelbraune bis schwarze kurze Haare, eingefallenes Gesicht, trug eine rote Basecap, einen schwarz-roten Rucksack, einen blauen Zip-Sweater und ein schwarzes T-Shirt darunter, schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Hinweisgeber bitte unter Tel.: 0621 33010 bei der Polizei melden.

Nach versuchtem Raub an Haltestelle Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter versuchte am späten Mittwochabend die Kopfhörer eines jungen Mannes zu rauben. Er flüchtete letztlich ohne Beute. Als der Fahrgast gegen 23 Uhr an der Haltestelle Karlsplatz aus der Straßenbahn der Linie 1 (vom Tattersall kommend) ausstieg, wurde dieser plötzlich von einem ihm unbekannten Mann von hinten festgehalten und mit einem Arm umringt.

Dabei riss der Räuber dem jungen Mann die Kopfhörer vom Kopf und wollte sich in die noch wartende Straßenbahn flüchten. Der Eigentümer hielt darauf den Unbekannten fest und entriss diesem im Handgemenge die zuvor entwendeten Kopfhörer. Der Räuber flüchtete daraufhin ohne Beute in die Bahn, die dann losfuhr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die das Geschehen an der Haltestelle möglicherweise beobachteten. Passanten, Fahrgäste oder Wartende werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

Sachbeschädigung nach Vandalismus – mehrere tausend Euro Schaden

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein bislang unbekannter, offenbar männlicher Täter verursachte durch Vandalismus am späten Samstagabend Sachschaden in Höhe von rund 3000,- Euro in der Mannheimer Neckarstadt-Ost.

Gegen 22:45 Uhr konnte der Mann dabei beobachtet werden, wie er an einer Bankfiliale in der Schimpertstraße den Türgriff der dortigen Eingangstür gewaltsam abriss und ein Glaselement der Tür einschlug, ehe er mittels E-Scooter auf dem Gehsteig in Richtung der Waldhofstraße flüchtete.

Lediglich die zur Tatzeit getragene Kleidung des Mannes unbekannten Alters kann wie folgt beschrieben werden:

weiße Jacke, blaue Jeans, weiße Schuhe.

Aufgrund regen Personenverkehrs zur Tatzeit besteht die Möglichkeit, dass der Täter während seiner Tat beobachtet wurde. Personen, welche Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, bitte unter Tel.: 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt melden.

Diebstahl von Holzpaletten – Zeugenaufruf

Mannheim-Schönau (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag, 09.09.2022, 17 Uhr und Samstag, 10.09.2022, 8 Uhr Zugang zu einem umzäunten Baustellengelände in der Rastenburger Straße und entwendeten dort rund 60 sogenannter Europaletten in einem Gesamtwert von fast 2000,- Euro.

Aufgrund der hohen Anzahl an gestohlener Paletten kann davon ausgegangen werden, dass die Täter zum Abtransport ein entsprechendes Fahrzeug verwendeten.

Der Polizeiposten Mannheim Schönau hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, welche die Tat oder die Täter beobachtet haben, sich mit den Beamten unter Tel.: 0621/773230 in Verbindung zu setzen.

PKW am Hans-Reschke-Ufer aufgebrochen

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend zwischen 18:30-21 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eines dort geparkten Mercedes ein und entwendeten aus dem PKW Gegenstände im Wert von 3.500 Euro. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt 300 Euro.

Nach Einschlagen der Scheibe entnahmen die Unbekannten eine dunkelblaue Aktentasche mit einem Notebook, einem Mobiltelefon und mehreren Unterlagen. Außerdem entwendeten sie eine Laptoptasche, welche ebenfalls ein Notebook und diverse persönliche Dokumente des Eigentümers, sowie 150 Euro Bargeld beinhaltete.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, welche die Tat oder den Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Nach Vandalismus auf dem Friedrichsplatz

Mannheim (ots) – Am Mittwoch zwischen 02-03 Uhr in der Nacht, wurden auf der Baustelle auf dem Friedrichsplatz mehrere Arbeitsmaschinen mutwillig beschädigt, Baumaterialien ausgeschüttet, zertreten oder auf dem Gelände verstreut. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen bislang unbekannte Täter aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-3310 zu melden.