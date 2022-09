Heidelberg-Altstadt (ots) – Am frühen Samstag 03.09.2022 des ersten Septemberwochenendes gegen 0:30 Uhr schlugen 3 bislang noch unbekannte Männer auf einen 35-jährigen Mann ein, welcher sich im Bereich der Herrentoilette einer Lokalität in der Heidelberger-Altstadt aufhielt. Der Mann wurde von den Verdächtigen angesprochen und in einen Streit verwickelt.

In der Folge wurde der 35-Jährige zu Boden geschlagen. Am Boden trafen den Mann mehrere weitere Schläge und Tritte aus der Tätergruppierung heraus. Nach der Tat sollen die 3 Verdächtigen sogleich das Restaurant grölend verlassen haben, was den noch vielen Besuchern bestimmt aufgefallen sein dürfte.

Zwischenzeitlich konnte ein Phantombild des vermeintlichen Haupttäters erstellt werden. Im Rahmen der Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung sucht die Polizei nun Zeugen, welche den Verdächtigen auf dem Bild erkennen und sachdienliche Hinweise zur Person machen können.

Das Bild kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-gefaehrliche-koerperverletzung-2/

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Haupttäter: ca. 19-25 Jahre alt, ca. 178 cm groß, dunkelblonde, lockige, etwas längere Haare. Vermutl. deutscher Staatsangehöriger. Bekleidet mit blaukariertem Hemd, darunter ein weißes T-Shirt.

Täter 2: ca. 19-25 Jahre, ca. 185 cm, sehr kurze dunkelblonde bis dunkle Haare, kräftigere Statur. Er trug einen dunkelgrünen Pulli.

Täter 3: männlich. Näheres liegt noch nicht vor.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.