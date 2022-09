Mainz-Altstadt (ots) – Zu einem Angriff auf eine junge Frau kam es letzten Samstag 10.09.2022 gegen 03 Uhr. Die 23-jährige wurde auf dem Nachhausweg von einer Feier, durch mehrere Männern angesprochen und bedrängt. Auf dem Schillerplatz umzingelten und beleidigten sie die Männer. Dann hielten die Männer die junge Frau fest und schlugen auf sie ein.

Nachdem sich die 23-Jährige losreißen konnte, flüchtete sie zunächst nach Hause und vertraute sich Freunden an. Im Nachhinein erstattete die Geschädigte Strafanzeige bei der Mainzer Polizei. Eine genauere Beschreibung der 5 Männer war nicht möglich.

Bislang sind keine Zeugen der Tat bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.