Crash im Kreuzungsbereich

Fulda. Am Mittwoch (14.09.) kam es gegen 19.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 27.000 Euro entstand. Ein 30-jähriger VW-Fahrer aus Ebersburg befuhr die Keltenstraße von den Kaiserwiesen kommend in Fahrtrichtung Edelzell und wollte an der dortigen Ampel nach links auf die B27 in Fahrtrichtung Künzell abbiegen. Zeitgleich befuhr eine 47-jährige Renault-Fahrerin aus Fulda die Keltenstraße in entgegengesetzte Richtung. Beim Abbiegevorgang übersah der 30-Jährige die Renault-Fahrerin und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Fulda

HEF

Audi beschädigt

Bebra. Von Montag (12.09.), 20.30 Uhr, bis Dienstag (13.09.), 12.30 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihren roten Audi A3 ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Nürnberger Straße. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie eine Beschädigung an der Stoßstange hinten links fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zusammenstoß beim Abbiegen

Rotenburg. Am Dienstag (13.09.), gegen 13.45 Uhr, wollte eine Golf-Fahrerin vom Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Nürnberger Straße in Lispenhausen nach links in Richtung Bebra einbiegen. Eine Rotenburger Renault-Fahrerin befuhr die Nürnberger Straße aus Richtung Rotenburg kommend und wollte nach links auf den Parkplatz des Einkaufsmarktes einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.100 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Geparktes Fahrzeug beim Ausparken beschädigt

Lauterbach. Am Dienstag (13.09.), gegen 14.45 Uhr, parkte ein 69-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Tiguan auf dem Parkplatz des Eichhofkrankenhauses in der Eichhofstraße. Beim Ausparken stieß er gegen den BMW einer 19-jährigen Fahrerin, welcher auf dem Parkplatz geparkt war. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug gestreift

Lauterbach. Am Dienstag (13.09.), gegen 17:15 Uhr, befuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Seat Ibiza die Hintergasse von der Bahnhofstraße kommend. In Höhe der Hausnummer 16 streifte sie beim Vorbeifahren einen dort geparkten Opel Meriva. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten. Am Dienstag (13.09.), gegen 20.45 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem 3er BMW die Landesstraße von Götzen herkommend in Richtung Schotten. Auf der nassen Fahrbahn verlor der 21-jährige die Kontrolle über seinen BMW, geriet nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeugheck gegen einen dort befindlichen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der BMW und kam am Fahrbahnrand zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb der 21-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 6.500 Euro.

Gießen/Schlitz: 15-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben

Am Samstag (10.09.2022) wurde die 15-jährige Angelina Samantha F. aus Schlitz (Vogelsbergkreis) als vermisst gemeldet. Die Jugendliche verließ bereits am 09. September eine Gießener Klinik, wo sie gegen 16.00 Uhr zuletzt gesehen worden ist.

Das Mädchen hat soziale Kontakte nach Hanau, Frankfurt, in den Vogelsbergkreis und im Landkreis Gießen. Zwischenzeitlich hatte sie telefonischen Kontakt zu einem Familienangehörigen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass Angelina freiwillig ihren gewohnten Lebenskreis verlassen hat.

Die Ermittler gingen in den vergangenen Tagen verschiedenen Hinweisen zum Aufenthalt der Jugendlichen im Landkreis Gießen nach, konnte sie aber letztlich nicht antreffen.

Beschreibung der Vermissten:

Sie ist schlank und 1,65 Meter groß. Sie hat dunkelbraune lange Haare. Angaben zur Bekleidung liegen der Polizei nicht vor.

Ein Foto der Vermissten finden Sie auf unserer Internetseite: https://k.polizei.hessen.de/922338842

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Lagerraum

Bad Hersfeld. Mittels Stein warfen unbekannte Täter zwischen Dienstagmittag (13.09.) und Mittwochmorgen (14.09.) eine Fensterscheibe zu einem Lagerraum in der Bahnhofstraße ein. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere tausend Euro bei Schockanruf erbeutet

Fulda. Unbekannte riefen am Dienstagmittag (13.09.) bei einem lebensälteren Mann an und gaben sich als dessen Neffen aus. Die Betrüger erklärten dem Mann, dass der Neffe einen schweren Autounfall verursacht habe. Um nicht in Untersuchungshaft gehen zu müssen, sei nun ein fünfstelliger Geldbetrag als Kaution von Nöten. Der Rentner glaubte den Angaben der Betrüger und übergab einer ihm unbekannten Person Bargeld in Höhe des geforderten Betrags. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch in Vereinsheim

Fulda. Zwischen Sonntagnachmittag (11.09.) und Mittwochabend (14.09.) brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Abt-Richard-Straße ein. Die Täter drangen über die Zugangstür ins Gebäude ein und verursachten circa 2.000 Euro Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Werkstatthalle

Homberg. In der Nacht zu Mittwoch (14.09.) verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einer Werkstatthalle in der Bleidenröder Straße in Büßfeld. Gewaltsam brachen sie die Eingangstür auf und entwendeten aus dem Inneren ein Ladegerät für einen Akkuschrauber sowie zwei Akkuschrauber, eine Akkuflex und einen Akkuschlagschrauber des Herstellers Bosh im Wert von rund 1.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de