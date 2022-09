Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Mann versucht Tankstelle zu überfallen, Friedrichsdorf, Köppern, Friedberger Straße, 13.09.2022, 21.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend versuchte ein älterer Mann eine Tankstelle in der Friedberger Straße in Köppern zu überfallen. Der Unbekannte betrat gegen 21.30 Uhr das Tankstellengebäude und forderte den Angestellten mit vorgehaltener Schusswaffe zum Aushändigen von Bargeld auf. Als der Tankstellenmitarbeiter der Aufforderung nicht nachkam, verließ der Täter unverrichteter Dinge die Tankstelle in Richtung Ortsmitte. Der Räuber soll über 60 Jahre alt und 1,70-1,75 Meter groß gewesen sein. Er habe eine dunkle Baseballmütze und eine OP-Maske getragen. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Diebe auf Baustelle zugange,

Steinbach, Stierstädter Straße, 13.09.2022, 17.30 Uhr bis 14.09.2022, 07.00 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen waren auf einer Baustelle in der Stierstädter Straße in Steinbach Diebe zugange. Die Täter drangen in das im Bau befindliche Gebäude ein und entwendeten aus diesem Arbeitsmaschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Fahrrad entwendet,

Friedrichsdorf, Köppern, Pfingstweidstraße, Mittwoch, 14.09.2022, 12:30 Uhr bis 17:30 Uhr

(ste)Am Mittwoch kam es in Friedrichdorf zu einem Diebstahl eines E-Bikes aus einer Garage. Das Fahrrad war in einer abgeschlossenen Garage in der „Pfingstweidstraße“ abgestellt. Der Täter oder die Täterin verschaffte sich zwischen 12.30 Uhr und 17.30 Uhr durch das Aufhebeln der Garagentür Zutritt zu der Garage und entwendete das schwarz-rote Macina Cross 620 Diamant Fahrrad von KTM im Wert von circa 3.200 Euro. Bisher sind keine Täterhinweise bekannt. Hinweise werden bei der Polizeistation in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

Zigarettenautomaten aufgebrochen,

Oberursel, Frankfurter Landstraße, Dienstag, 13.09.2022,16:00 Uhr bis Mittwoch, 14.09.2022, 09:00 Uhr

(ste)Von Dienstag auf Mittwoch wurde im Bereich der Frankfurter Landstraße in Oberusel von bislang unbekannten Tätern ein Zigarettenautomat aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Der Automat wurde mittels eines unbekannten Werkzeugs gewaltsam geöffnet. Die Diebe hatten es auf das im Automaten befindliche Bargeld und die Zigaretten abgesehen. Durch die brachiale Vorgehensweise wurde der Automat erheblich beschädigt. Die Polizeistation in Oberursel nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

WhatsApp-Betrüger erfolgreich,

Hochtaunuskreis, 13.09.2022,

(pl)Erneut haben dreiste Betrüger mit der „WhatsApp-Masche“ einen Mitbürger hinters Licht geführt und eine größere Geldsumme erbeutet. Am Dienstag erhielt der Mann aus Friedrichsdorf Kurznachrichten von einer ihm unbekannten Nummer. Die Person auf dem anderen Gerät gab sich als sein Sohn aus und bat den Friedrichsdorfer um eine finanzielle Unterstützung. In der Annahme mit seinem Sohn zu kommunizieren, überwies er schließlich einen Geldbetrag. Erst später realisierte der Kontaktierte, dass er Betrügern aufgesessen war und informierte die Polizei.

Bürgersprechstunden in Kronberg,

Kronberg, Berliner Platz 3-5, 28.09.2022, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 29.09.2022, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)In seiner Funktion als Schutzmann vor Ort lädt Polizeihauptkommissar Falk Bonfils zu den nächsten Bürgersprechstunden ein. Diese finden am

Mittwoch, 28. September 2022, 10:00 bis 12:00 Uhr und

Donnerstag, 29. September 2022, 16:00 bis 18:00 Uhr

im Bürgerbüro der Stadt Kronberg, Berliner Platz 3-5, statt.

Interessierte Kronberger Bürgerinnen und Bürger können ohne Voranmeldung die Gelegenheit der persönlichen Kontaktaufnahme wahrnehmen.

Erreichbar ist Herr Bonfils, der organisatorisch an die Polizeistation Königstein angegliedert ist, auch außerhalb der Sprechstunden unter der Telefonnummer (06174) 9266-16 oder per E-Mail svo.pst-koenigstein.ppwh@polizei.hessen.de. Zudem ist er bei seinen regelmäßigen Präsenzstreifen in Kronberg ansprechbar. Die „Schutzleute vor Ort“ kümmern sich um die persönlichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. In ihrer Funktion sind sie in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig oder vermitteln spezielle Hilfsangebote.

Auf Gegenfahrspur mit Pkw kollidiert, Wehrheim, Bundesstraße 456, Mittwoch, 14.09.2022 um 10:10 Uhr

(ste)Zu einer Kollision zwischen zwei Autos ist es am Mittwochvormittag auf der B 456 bei Wehrheim gekommen. Gegen 10.10 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter Mann mit einem Mercedes die Bundesstraße aus Usingen stadtauswärts. Dabei geriet der Wagen ins Schleudern, nach links auf die Gegenfahrspur und stieß dort gegen die Schutzplanke. Im selben Moment befuhr ein 58-Jähriger mit seinem BMW die Bundesstraße auf der entgegengesetzten Fahrbahn und kollidierte mit dem Mercedes. Bei dem Unfall wurden beide Personen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei circa 56.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Reinigung der Fahrbahn war die Bundesstraße für rund eine Stunde voll gesperrt.

MIT BLAULICHT DURCH DEN TAUNUS… GEHE MIT UNS AUF SPURENSUCHE! Restplätze bei Infoveranstaltung der Polizei

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)##

Am Samstag, dem 17. September 2022, öffnet die Polizeidirektion Hochtaunus ihre Pforten und hofft auf Unterstützung.

Von 10.00 bis 14.00 Uhr werden motivierte, sportliche und teamfähige Interessentinnen und Interessenten gesucht, die mehr über den vielfältigen Polizeiberuf erfahren möchten.

Wir geben Einblick in die Arbeit der Schutz- und Kriminalpolizei. Ihr dürft ins Einsatztraining „schnuppern“ und eure sportliche Fitness unter Beweis stellen. Ebenso wird die Arbeit der Diensthundführerstaffel vorgestellt.

Ihr möchtet uns an diesem Tag unterstützen und seid mindestens 16 Jahre alt? Dann meldet euch an – es stehen nur noch begrenzt Plätze zur Verfügung!

Veranstaltungsort:

Polizeidirektion Hochtaunus Saalburgstr. 116 61350 Bad Homburg v. d. Höhe

Anmeldung bitte per Mail an: einstellungsberatung.ppwh@polizei.hessen.de

Unter Angabe von

Namen

Vorname

Geburtsdatum

vollständige Anschrift

telefonische Erreichbarkeit

Die Veranstaltung wird unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln durchgeführt.

Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich!