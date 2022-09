Wiesbaden: Die Polizei-News

Einbruch in Arztpraxis gescheitert,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 13.09.2022, 17.10 Uhr bis 14.09.2022, 07.45 Uhr,

(pl)Die Zugangstür einer Arztpraxis in der Dotzheimer Straße hat zwischen

Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen Einbruchsversuchen standgehalten.

Unbekannte hatten erfolglos versucht, die Tür aufzubrechen und hierbei einen

Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Anruferin gibt sich als Mitarbeiterin von Europol aus, Wiesbaden, 14.09.2022,

16.50 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde eine Wiesbadenerin von einer Betrügerin

angerufen. Die Anruferin gab sich als eine Mitarbeiterin von Europol aus und

tischte der Frau in englischer Sprache eine abenteuerliche Geschichte über einen

angeblichen „Identitätsdiebstahl“ auf. Die Angerufene sollte nun Angaben zu

ihren persönlichen Daten machen. Der Wiesbadenerin kam die Geschichte zum Glück

merkwürdig vor und konfrontierte die Betrügerin mit ihrem Verdacht, woraufhin

das Telefonat direkt beendet wurde.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Heidenrod: Frontaler Zusammenstoß mit zwei Schwerverletzten

Bad Schwalbach (ots) – Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf## der L 3031

zwischen Heidenrod-Zorn und Heidenrod-Langschied ein schwerer Verkehrsunfall,

bei dem die beiden beteiligten Fahrzeugführerinnen schwer verletzt wurden.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 56-Jährige aus Heidenrod-Zorn gegen

13:45 Uhr mit ihrem VW Polo die Landesstraße von Heidenod-Zorn in Fahrtrichtung

B260. Nach einer Linkskurve geriet sie aus bislang unbekannten Gründen auf die

Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes einer

66-jährigen aus Welterod zusammen. Die Fahrerin des VW Polo musste mit schweren

Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch die zweite Unfallbeteiligte musste schwer verletzt in ein Krankenhaus

eingeliefert werden. Die L 3031 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie

die Bergungsmaßnahmen zwischen den Abfahrten Heidenrod-Nauroth und

Heidenrod-Langschied voll gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde

ein Gutachter zur Rekonstruierung des Unfallhergangs eingesetzt und die beiden

Pkw von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen hinsichtlich des genauen

Unfallherganges sind im vollen Gange und dauern derzeit an. Die Polizeistation

Bad Schwalbach bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls sich unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Einbrecher scheitern an Wohnungstür, Rüdesheim am

Rhein, Löhrstraße, festgestellt: Mittwoch, 14.09.2022, 14:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen versuchten Einbrecher in Rüdesheim erfolglos in

eine Wohnung einzubrechen. Am Mittwochnachmittag stellte der Bewohner einer in

der Löhrstraße gelegenen Wohnung mehrere Aufbruchspuren an seiner Wohnungstür

fest. Er informierte daraufhin die zuständige Polizeistation. Den Beamten zeigte

sich, dass Einbrecher versucht hatten, die Tür mit einem Gegenstand aufzuhebeln.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es den Unbekannten nicht die Tür zu

öffnen, sodass sie unverrichteter Dinge die Flucht antraten.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Betrunkener Fahrer beschädigt drei Fahrzeuge, Niedernhausen, Schöne Aussicht,

Mittwoch, 14.09.2022, 23:00 Uhr

(fh)Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zum Donnerstag in Niedernhausen

einen aufsehenerregenden Unfall gebaut und drei geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Gegen 23:00 Uhr befuhr ein 64 Jahre alter Wiesbadener mit seinem Mazda CX-3 die

Straße „Schöne Aussicht“ in Niedernhausen. Auf Höhe der Hausnummer 28 stieß sein

Mazda gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Transporter. Aufgrund der Wucht

des Aufpralls wurde der Transporter gegen einen ebenfalls geparkten BMW

gedrückt. Der Mazda des Unfallverursachers drehte sich in Folge des

Zusammenstoßes aufs Dach und stieß in der Folge gegen einen auf der

gegenüberliegenden Seite geparkten Audi. Beim Eintreffen der Streife zeigte sich

der mutmaßliche Grund für den Unfall. Der 64-jährige stand nämlich unter dem

Einfluss von Alkohol. Ein Test zeigte einen Wert von über einem Promille. Der

leichtverletzte Mann musste in der Folge eine Blutprobe und seinen Führerschein

abgeben. Der Gesamtschaden an allen vier Fahrzeugen wird auf etwa 21.000 Euro

geschätzt.

Zusammenstoß im Gegenverkehr – Fahrer verletzt, Bundesstraße 275,

Taunusstein-Neuhof, Mittwoch, 14.09.2022, 16:40 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 275 bei Taunusstein-Neuhof

zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem sich ein Beteiligter verletzte.

Gegen 16:40 Uhr war ein 44 Jahre alter Wiesbadener auf der besagten Bundesstraße

von Taunusstein-Neuhof nach Idstein-Eschenhahn unterwegs. Ersten Ermittlungen

zufolge verlor der 44-Jährige die Kontrolle über seinen BMW und rutschte nach

links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der BMW mit einem entgegenkommenden Audi

A3 eines 48 Jahre alten Bad Schwalbachers zusammen. Bei dem Zusammenprall

verletzte sich der Bad Schwalbacher und musste von einem Krankenwagen in ein

Krankenhaus gebracht werden. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand

ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Zwei Unfallfluchten binnen zwei Tagen, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße,

Dienstag, 13.09.2022, 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr Mittwoch, 14.09.2022, 13:00 Uhr

bis 13:45 Uhr

(fh)In den zurückliegenden beiden Tagen haben sich gleich zwei Unfallfluchten in

der Bahnhofstraße in Bad Schwalbach ereignet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zunächst wurde im Laufe des Dienstages ein brauner Opel Insignia auf dem

Parkplatz einer Molkerei beschädigt. Der oder die Verursacherin hatte mit einem

unbekannten Fahrzeug einen Schaden am Heck des Opel verursacht und war

geflüchtet. Der Sachschaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert. Am

darauffolgenden Tag, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 13:45 Uhr, kam es in der

Bahnhofstraße zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. In Höhe der Hausnummer 22

parkte ein weißer Kia Sportage am Fahrbahnrand und wurde dabei am linken,

vorderen Kotflügel beschädigt. Auch der Verursacher oder die Verursacherin

dieses Unfalls handelte rechtswidrig und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

In beiden Fällen erbittet die Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 70780 Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizisten und Grundschüler sorgen für Verkehrssicherheit, Eltville am Rhein,

Donnerstag, 15.09.2022, 09:40 Uhr bis 11:10 Uhr

„Wir haben heute die Aktion Blitz for Kids. Sie haben sich vorbildlich im

Straßenverkehr verhalten und erhalten deshalb von uns die Grüne Karte, weil wir

einfach mal Danke sagen wollen.“ Diese Worte stammen nicht etwa von den

Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen einer Verkehrskontrolle, sondern von den 11

Schülerinnen und Schülern der 3.Klassen einer Eltviller Grundschule aus der

Adolfstraße. Bei der gemeinsamen Kontrolle ‚Blitz for Kids‘ am Donnerstag, den

15.09.2022, in der Zeit von 09:40 Uhr bis 11:10 Uhr waren die Schülerinnen und

Schüler mit viel guter Laune und Motivation maßgeblich an der Aktion beteiligt.

Zusammen mit den Schulkindern führten Polizistinnen und Polizisten der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Leitung der neuen Schutzfrau vor Ort

für den Bereich „Oberer Rheingau“, Polizeioberkommissarin Saskia Völker, die

Kontrollen durch, bei denen die Geschwindigkeiten der Autofahrerinnen und

Autofahrer mit einem Messgerät überprüft wurden. Den Fahrzeugführerinnen und

Fahrzeugführern händigten die Kindern entweder eine „Grüne Karte“ oder eine

„Gelbe Karte“ aus. Mit der „Grünen Karte“ wird den Verkehrsteilnehmenden für

ihre rücksichtsvolle Fahrt gedankt. Die „Gelbe Karte“ dient als Hinweis und soll

die Fahrerinnen und Fahrer auf geringfügige Geschwindigkeitsverstöße und deren

potenzielle Gefahren hinweisen. Insgesamt konnten 34 „Grüne Karten“ und

lediglich 5 „Gelbe Karten“ ausgehändigt werden. Die Aktion fand nicht nur bei

den Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei den Autofahrerinnen und

Autofahrern großen Anklang.

Unfall zwischen drei Lkw führt zur Vollsperrung, Autobahn 3, Fahrtrichtung

Köln, Vor der AS Niedernhausen, Donnerstag, 15.09.2022, 11:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagvormittag sorgte ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Lkw auf

der A3 in Fahrtrichtung Köln für eine mehrstündige Vollsperrung. Gegen 11:30 Uhr

befuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem slowakischen Sattelauflieger die rechte

Spur der A3 von Frankfurt nach Köln. Etwa einen Kilometer vor der

Anschlussstelle Niedernhausen fuhr der 54-jährige bei stockendem Verkehr auf

einen vorausfahrenden, niederländischen Sattelauflieger eines 51 Jahre alten

Mannes auf. Dessen Lkw wiederum wurde gegen einen vor ihm fahrenden polnischen

Sattelauflieger geschoben. Die Fahrzeuge kamen in Folge der Kollisionen

teilweise quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Da der slowakische Lkw nicht mehr

fahrbereit war, musste er von einer Spezialfirma abgeschleppt werden. Die beiden

Fahrer des slowakischen und niederländischen Lkw verletzten sich beim Unfall

leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrbahn

musste für den Zeitraum der Bergungs- und Abschlepparbeiten komplett gesperrt

werden. Teilweise konnte der Verkehr über den Standstreifen weitergeleitet

werden. Durch die Polizei wurden Absperrungen des betroffenen Abschnittes

eingerichtet und der Verkehr weiträumig abgeleitet. Gegen 16:00 Uhr konnte die

Fahrbahn wieder frei gegeben werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 105.000

Euro geschätzt.