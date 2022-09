Bergstrasse

Lampertheim: Polizei beim 2. Präventionstag der Stadt Lampertheim / KOMPASS-Siegelverleihung

Lampertheim (ots) – Kommenden Sonntag (18.9.) im Zeitraum von 14 bis 18 Uhr

dreht sich im Stadtpark (Martin-Kärcher-Straße 37) in Lampertheim alles um das

Thema Prävention. Die Stadt Lampertheim und die Polizei laden im Rahmen des 2.

Präventionstages alle Interessierte zum kostenlosen Vorbeischauen und Beraten

ein. Hierbei wird das Sicherheitsprogramm KOMPASS

(KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) ausführlich vorgestellt sowie über bereits

abgeschlossene, begonnene und in Zukunft geplante Maßnahmen gesprochen. Zudem

wird Polizeivizepräsident Rudi Heimann der Stadt Lampertheim im Rahmen des

Präventionstages das KOMPASS-Sicherheitssiegel überreichen.

Neben verschiedenen Aktionsständen unter anderem zu den Themen Einbruchschutz,

Zivilcourage, falsche Polizeibeamte informieren die Beamtinnen und Beamten über

Phänomene, Neuerungen und geben zusätzlich wertvolle Tipps. Auch der

Kinderkommissar Leon wird im Stadtpark unterwegs sein und die sogenannten

„Leon-Hilfeinseln“ vorstellen.

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zum Präventionstag finden Sie hier: https://www.lampertheim.de/de/veranstaltungen/termine/extern/2.-praeventionstag_1639115726.php

Darmstadt

Südhessen / Darmstadt: Halbzeit bei der Spendenwanderung zugunsten der Flutopfer im Ahrtal

Südhessen (ots) – Halbzeit – Sandra Köhler hat nun rund 220 Kilometer bei ihrer

Spendenwanderung für das Ahrtal zurückgelegt und wurde zuletzt am Donnerstag

(8.9.) im Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden vom Polizeipräsident Felix

Paschek sowie am Dienstag (13.9.) im Polizeipräsidium Mittelhessen in Gießen von

dem Polizeivizepräsident Christian Vögele herzlich empfangen. Der nächste

Abschnitt führt sie zum Polizeipräsidium Osthessen in Fulda. Ihr Ziel, das

Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel, wird sie voraussichtlich am Montag

(26.9.) erreichen. 195 Kilometer liegen nun noch vor ihr.

Bisher verlief ihre Wanderung wie geplant und ohne Komplikationen. Viele

Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter haben sie bereits auf einzelnen Etappen

unterstützt, sodass Sandra bislang so gut wie nie alleine unterwegs war. Ihre

gute Stimmung und Motivation werden auch von den gelegentlichen Regenschauern

nicht getrübt. In einem Telefonat am Mittwoch (14.9.) sagte sie uns: „Ich freue

mich sehr über die große Unterstützung aus allen Richtungen und auf die zweite

Hälfte der Wanderung. Bislang hat alles reibungslos funktioniert.“

Sandra hält Schritt, wir wünschen ihr weiterhin gutes Gelingen. Unter dem

Verwendungszweck „Wanderherz“ können Unterstützerinnen und Unterstützer ihre

Spenden an die „Aktion Deutschland Hilft e.V.“ adressieren (IBAN: DE62 3702 0500

0000 1020 30).

Italien/ Darmstadt: Internationaler Straftäter ins Netz gegangen / Fahnder nehmen 32-Jährigen fest / Haftrichter schickt Festgenommen in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots) – Ein international gesuchter Straftäter ist am Mittwoch (15.9)

von Fahndern des Polizeipräsidiums Südhessen einem Haftrichter am Amtsgericht

Darmstadt vorgeführt worden. Gegen den 32 Jahre alten Straftäter lag ein

internationaler Haftbefehl vor, der im Jahr 2021 nach intensiven Ermittlungen

durch das Darmstädter Amtsgericht erlassen worden war.

Der Mann wurde von den deutschen Behörden wegen einer Vielzahl von

Taschendiebstahlsdelikten, die er als Tatbeteiligter gewerbs-und bandenmäßig

begangen haben soll, gesucht.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlung hatten die Fahnder Hinweise erlangt, dass

sich der Gesuchte im Ausland aufhalten soll. In enger Zusammenarbeit mit den

ausländischen Behörden wurde der 32-Jährige schlussendlich in Italien

lokalisiert, festgenommen und nach Frankfurt am Main überführt. Dort nahmen ihn

die südhessischen Fahnder in Empfang.

Der Haftrichter schickte den Festgenommenen, den nun eine mehrjährige

Freiheitsstrafe erwarten dürfte, umgehend in die Justizvollzugsanstalt.

Darmstadt: Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein / Anmeldung erforderlich

Darmstadt (ots) – Das 1. Polizeirevier in Darmstadt lädt am Donnerstag, den 22.

September 2022, für die Zeit zwischen 10 und 16 Uhr, zu einer kostenlosen

Fahrradcodierung auf dem dortigen Gelände in der Bismarckstraße 16 ein.

Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte von Montag bis Freitag zwischen 8

und 15 Uhr telefonisch an die 06151 / 969 – 41102 sowie – 41103.

Zur Codierung ist ein Eigentumsnachweis sowie ein Personaldokument erforderlich.

Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel

mitzubringen.

Darmstadt-Nord: Kriminelle haben es auf Auto abgesehen / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (14.-15.9.) haben sich Kriminelle

zwischen 20 Uhr und 2 Uhr Zugang zu einem in der Feldbergstraße geparkten weißen

Seat Leon verschafft und unter anderem eine Tasche sowie Werkzeug entwendet. Der

Schaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf mindestens 1000 Euro. Die

Kripo in Darmstadt ermittelt und sucht Zeugen. Unter der Rufnummer 06151/9690

nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 alle

sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ober-Ramstadt (ots) – In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag, 18:50 – 08:30

Uhr, kam es in Ober-Ramstadt im Bereich der Berliner Straße zu einer

Verkehrsunfallflucht.

Ein noch unbekannter Unfallverursacher beschädigte ersten Ermittlungen zu Folge

beim Ausparken einen dort abgestellten schwarzen Opel Astra. Der

Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne seinen

Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Beschädigungen am Opel Astra

erstrecken sich über die linke Fahrzeugfront,der Sachschaden beläuft sich nach

ersten Schätzungen auf etwa 1.500EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Fahrzeug

machen können werden gebeten, sich telefonisch bei der PSt. Ober-Ramstadt unter

der Telefonnummer 06154/63300 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Verkehrsteilnehmer beschädigt Wohnhaus und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstagabend (13.9.) und Mittwochmittag (14.9.) verursachte ein Verkehrsteilnehmer auf der Marktstraße einen Schaden an einem Wohnhaus, indem er mit seinem Fahrzeug die Metallverkleidung der Fassade beschädigte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt. Dadurch entstand nach momentanem Kenntnisstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Das Schadensbild weist daraufhin, dass das Unfallfahrzeug ein Lastkraftwagen war.

Hinweise zu dem Unfallverursacher werden von der Polizeistation in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696 – 0 entgegengenommen.

Rüsselsheim: Wertgegenstände aus Sporthalle entwendet – Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Auf der Suche nach Wertgegenständen gelangten Kriminelle am Mittwochabend (14.9.) zwischen 19.30 und 20 Uhr nach derzeitigen Erkenntnissen durch die geöffnete Eingangstüre in eine Sporthalle in der Ernst-Reuter-Straße. Dort brachen sie die Tür einer Umkleidekabine auf und entwendeten ein Handy und Geld eines 20-Jährigen sowie Bargeld eines 30-Jährigen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Nach momentanem Kenntnisstand verursachten die Diebe einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wenn Sie Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696 – 0.

Odenwaldkreis

Bad König – Etzen-Gesäß: Weiterfahrt wegen Übergewicht untersagt

Eine Streife der Verkehrsinspektion Erbach kontrollierte am Mittwochmittag (14.9.) gegen 14.45 Uhr einen Schwertransporter, welcher beladen mit einem Kettenbagger auf der Bundesstraße 45 in Etzen-Gesäß unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeugkombination ein tatsächliches Gewicht von fast 48 Tonnen auf die Waage brachte. Dabei soll der beförderte Kettenbagger ein Gewicht von circa 25 Tonnen gehabt haben. Durch das Gewicht und der überbreiten Ladung war der Transport genehmigungs- und erlaubnispflichtig. Das verantwortliche Transportunternehmen besaß diese Erlaubnis für die geplante Fahrstrecke nicht, wodurch auch die Ausnahmegenehmigung für diesen Transport auch keine Gültigkeit hatte.

Die Ordnungshüter untersagten dem 41-jährigen Fahrer die Weiterfahrt. Ihn und die Spedition erwartet wegen der Überladung von knapp 20 Prozent nun jeweils ein Bußgeld.