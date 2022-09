Freinsheim: Notos Quartett am 09. Oktober 2022

Freinsheim – Von-Busch-Hof Konzertant lädt am Sonntag, 09.10.2022, ein zu einem Abend mit dem „Notos Quartett“!

Yehudi Menuhin äußerte sich zur Kammermusik wie folgt:

„Wer die Meinung vertritt, Kammermusik sei dem Berufsmusiker und einer Zuhörer-Elite vorbehalten, unterliegt einem Irrtum! In der Kammermusik geht es um Klarheit der Essenz, frei von jeglicher Ausschmückung und individueller Brillanz. Wir finden darin Schönheit und Kraft – Musik in ihrer reinsten Form.“

Wie viele der Besucher des gerade zu Ende gegangenen 2. Festivals werden diesen Worten zustimmen, denn was sie an diesen Tagen auf der Bühne an Sensibilität und Ausdruckskraft erleben konnten, war unübertroffene Brillanz des Musizierens!

Nun möchten Von-Busch-Hof Konzertant einen neuen Höhepunkt ankündigen: Das Notos Quartett (Sindri Lederer Violine, Andrea Burger Viola, Philip Graham Violoncello, Antonia Köster Klavier, und als Gast Wolfgang Güntner Kontrabass), bereits mit sechs 1. Preisen bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet, wird Mozarts Klavierquartett g-Moll KV 478, Jean Françaix‘ Divertissement und Schuberts Klavierquintett A-Dur D 667 (Forellenquintett) zu Gehör bringen.

Das Konzert findet am Sonntag, 09.10.2022, 17.30 Uhr, im Kulturzentrum Von-Busch-Hof statt.

Über die Website vbh-konzertant.de können Sie Ihre Kartenbestellung tätigen.

Die Eintrittspreise sind wie folgt: Erwachsene € 23,50, Schüler/Studenten € 7,00.

Alternativ ist es auch möglich, über die Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim Karten mit Bezahlung durch Bankkarte zu erwerben.

Großen musikalischen Genuss wünscht Ihnen Ihr Team von Von-Busch-Hof Konzertant.