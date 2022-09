Unwetter sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr Rheinstetten/Landkreis Karlsruhe (ots)

Ein Unwetter mit Starkregen hat im Gebiet der Stadt Rheinstetten am frühen Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Über 100 Feuerwehrangehörige aus Rheinstetten und den angrenzenden Kommunen sind mit zwölf Löschfahrzeugen bei weit über 100 Schadensstellen im Einsatz.

Über Frankreich und den Landkreis Rastatt ist ein Gewitter mit anschließendem Starkregen in den Landkreis gezogen. „Über dem Gebiet der Stadt Rheinstetten kam es dann zu einem Starkregenereignis und bei der Integrierten Leitstelle Karlsruhe sind kurzfristig über 100 Notrufe eingegangen“, berichtet der Lagedienstführende Disponent. Zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehr wurden aus dem Gebiet des Landkreises Karlsruhe und von Feuerwehren aus der Stadt Karlsruhe weitere acht Löschfahrzeuge nach Rheinsteten beordert. Die Einsatzkräfte wurden zu vollgelaufenen Kellern und überflutete Straßen und Plätze gerufen.

Dramatisch war der Hilferuf aus einem Pferdehof. „Hier lief Wasser in die Halle ein und die Pferde waren sehr unruhig und verunsichert. Mit dem Ablauf des Wassers hat sich die Lage aber wieder schnell beruhigt“, konnte zu diesem Einsatz berichtet werden.

Im weiteren Zuständigkeitsbereich der Leitstelle sind die Feuerwehren zu Brandmeldeanlagen ausgerückt, die durch Blitzschlag ausgelöst hatten. Einzelne vollgelaufene Keller und vereinzelt herabgefallene Äste führten zu Einsätzen im gesamten Kreisgebiet.

Karlsruhe – Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 41-jähriger E-Bike-Fahrer

bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Karlsruher Weststadt zu.

Der Mann radelte wohl gegen 10:15 Uhr die Blücherstraße entlang, als ihn der

Fahrer eines weißen Transporters offenbar übersah. Ohne auf den Fahrradfahrer zu

achten, bog dieser mit seinem Fahrzeug in die Nördlichen Hildapromenade ein. Der

E-Biker konnte eine Kollision mit dem Pkw durch eine Vollbremsung gerade noch

vermeiden. Hierbei kam er jedoch zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu.

Anstatt sich um den am Boden liegenden Mann zu kümmern, fuhr der Fahrer des

Transporters einfach davon. Der Fahrradfahrer kam mit schweren Verletzungen in

ein Krankenhaus.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der

Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu

setzen.

Notdurft führt zu Anzeige und Haft

Karlsruhe (ots) – Dienstagnachmittag (13. September) hat ein 50-jähriger

Deutscher durch eine unerlaubte Gleisüberschreitung die Schnellbremsung eines

Zuges verursacht, um am gegenüberliegenden Bahnsteig eine Baustellentoilette zu

nutzen. Sein Tag endete schließlich in einer Justizvollzugsanstalt.

Gegen 14:00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter von GoAhead, wie der 50-jährige

Deutsche sich in den Gleisen am Bahnsteig 1 aufhielt und diese entlanglief.

Durch ein Warnzeichen konnte er den Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn auf

die Gefahr aufmerksam machen. Dieser setzte seinen Zug gerade in Richtung

Neustadt in Bewegung. Durch eine Schnellbremsung konnte eine Gefährdung des

50-Jährigen verhindert werden, der sich zwischenzeitlich zu einer in der Nähe

befindlichen Baustellentoilette begeben hatte. Im Zug wurde niemand durch die

Schnellbremsung verletzt.

Eine durch den Zeugen informierte Streife der Bundespolizei traf den 50-jährigen

Mann noch in der Toilette an. Bei einer anschließenden Überprüfung seiner

Personalien stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft

Wuppertal gesucht wurde. Ein Gericht hatte ihn wegen Diebstahls zu einer

Freiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt. Die Geldstrafe, um die Haft abzuwenden,

konnte der Mann nicht aufbringen und wurde daher in die Justizvollzugsanstalt

Bruchsal eingeliefert.

Durch die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe werden zudem die Ermittlungen wegen

des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Waldbronn – Ettlingen – Betrunkener Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 38-Jähriger war am Dienstagabend offenbar stark

alkoholisiert mit einem weißen Transporter zwischen Karlsbad und Ettlingen

unterwegs.

Der Ford-Fahrer ist einer Zeugin gegen 21:25 Uhr auf der Landesstraße 562

aufgrund seiner unsicherer Fahrweise aufgefallen. Nachdem er zwischen Fischweier

und Ettlingen mit seinem Fahrzeug wohl teilweise in Schlangenlinien fuhr,

missachtete er an einer Kreuzung vor dem Wattkopftunnel eine rote Ampel und

verursachte beinahe einen Unfall.

Letztendlich konnte der Mann von einem mutigen Verkehrsteilnehmer zwischen

Waldbronn und Karlsbad zum Anhalten bewegt werden, nachdem er wohl auf dieser

Strecke mit seinem Fahrzeug auch auf die Gegenspur geraten war.

Die verständigen Polizeibeamten stellten bei ihm einen Alkoholwert von über 2,8

Promille fest. Auf dem Polizeirevier in Ettlingen wurde ihm Blut abgenommen und

eine Sicherheitsleistung erhoben.

Die Polizei sucht nun Zeugen oder eventuell Geschädigte, die durch die Fahrweise

des Mannes auf der angegebenen Strecke aufmerksam oder sogar gefährdet wurden.

Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer

07243/32000 zu melden.

Waghäusel – Verkehrsunfall mit Müllauto, Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Montagmittag ereignete sich in Waghäusel-Wiesental ein

Verkehrsunfall, bei dem ein Müllfahrzeug mit einem Auto kollidierte.

Gegen 13:35 Uhr musste das Fahrzeug einer Entsorgungsfirma wohl an einem

Fußgängerüberweg in der Mannheimer Straße anhalten. Beim Anfahren touchierte es

offenbar den Heckbereich eines anderen Pkws. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge

beschädigt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 3.500 Euro.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier in

Philippsburg unter der Rufnummer 07256/9329-0 zu melden.

Karlsruhe – Einbruch in Wohnung – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein unbekannter Mann ist am späten Dienstagabend in eine

Wohnung in Karlsruhe-Mühlburg eingedrungen und dabei auf den schlafenden

67-jährigen Bewohner getroffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter gegen 23:35 Uhr über

eine geöffnete Balkontür Zugang zu der in einem Mehrfamilienhaus in der

Weinbrennerstraße gelegenen Wohnung.

Anschließend durchsuchte er in der Erdgeschosswohnung mehrere Schränke wie auch

Kommoden und nahm Bargeld in Höhe von 50 Euro an sich.

Durch die entstandenen Geräusche erwachte der 67-jährige Bewohner aus seinem

Schlaf und bemerkte schließlich den Eindringling. Als der Dieb auf den

unliebsamen Zeugen aufmerksam wurde, flüchtete er.

Eine nähere Beschreibung des Täters liegt nicht vor.

Wer hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in

Verbindung zu setzen.

Unwetter sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr Rheinstetten/Landkreis Karlsruhe (ots)

Ein Unwetter mit Starkregen hat im Gebiet der Stadt Rheinstetten am frühen Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Über 100 Feuerwehrangehörige aus Rheinstetten und den angrenzenden Kommunen sind mit zwölf Löschfahrzeugen bei weit über 100 Schadensstellen im Einsatz.

Über Frankreich und den Landkreis Rastatt ist ein Gewitter mit anschließendem Starkregen in den Landkreis gezogen. „Über dem Gebiet der Stadt Rheinstetten kam es dann zu einem Starkregenereignis und bei der Integrierten Leitstelle Karlsruhe sind kurzfristig über 100 Notrufe eingegangen“, berichtet der Lagedienstführende Disponent. Zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehr wurden aus dem Gebiet des Landkreises Karlsruhe und von Feuerwehren aus der Stadt Karlsruhe weitere acht Löschfahrzeuge nach Rheinsteten beordert. Die Einsatzkräfte wurden zu vollgelaufenen Kellern und überflutete Straßen und Plätze gerufen.

Dramatisch war der Hilferuf aus einem Pferdehof. „Hier lief Wasser in die Halle ein und die Pferde waren sehr unruhig und verunsichert. Mit dem Ablauf des Wassers hat sich die Lage aber wieder schnell beruhigt“, konnte zu diesem Einsatz berichtet werden.

Im weiteren Zuständigkeitsbereich der Leitstelle sind die Feuerwehren zu Brandmeldeanlagen ausgerückt, die durch Blitzschlag ausgelöst hatten. Einzelne vollgelaufene Keller und vereinzelt herabgefallene Äste führten zu Einsätzen im gesamten Kreisgebiet.

Karlsruhe – Fußgängerin bei Kollision mit Straßenbahn leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine 74-jährige Fußgängerin stieß am Dienstagabend an der

Haltestelle „Am Entenfang“ beim Überqueren der Gleise mit einer Straßenbahn

zusammen und verletze sich dabei glücklicherweise nur leicht.

Die Fußgängerin passierte gegen 19:05 Uhr die Schienen an der Haltestelle „Am

Entenfang“, um auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Linienbus zu

erreichen.

Hierbei nahm sie die herannahende Straßenbahn offensichtlich nicht wahr. Die

Bahn erfasste die 74-Jährige und schleuderte sie zu Boden.

Ein Sachschaden entstand nicht.

A5 bei Karlsruhe – Staus auf Autobahn und im Berufsverkehr nach Auffahrunfall zweier Sattelzüge

Karlsruhe (ots) – Ein Auffahrunfall zweier Sattelzüge sorgte am frühen

Mittwochmorgen kurz vor dem Autobahndreieck Karlsruhe in Richtung Süden für

einen langen Stau auf der Autobahn und für größere Beeinträchtigungen im

morgendlichen Berufsverkehr. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war gegen 3.55 Uhr zunächst

der Fahrer eines Kleintransporters in Richtung Süden unterwegs und geriet bei

Aquaplaning ins Schleudern. Er konnte sein Fahrzeug allerdings noch abfangen.

Der Kleinlaster blieb schließlich unbeschadet auf der Fahrbahnteilung zur A8

stehen und ragte noch teilweise in den rechten Fahrstreifen der A5 hinein.

Ein nachfolgender 38 Jahre alter Sattelzugführer konnte noch rechtzeitig

anhalten. Dahinter war der 26-jährige Fahrer eines Sattelzuges und fuhr

mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf. Sein Schwerfahrzeug

kam letztlich quer zu der nach Süden führenden A5 zu stehen und blockierte die

komplette Fahrbahn.

In der Folge baute sich bis gegen 06.00 Uhr auf der A5 ein Stau beziehungsweise

stockender Verkehr bis zur Anschlussstelle Bruchsal mit einer Länge von mehr als

20 Kilometern auf. Der Fernverkehr wurde daher bereits beim Autobahnkreuz

Walldorf weiträumig umgeleitet.

Auch die Nebenstrecken im weiteren Umfeld des Autobahndreiecks Karlsruhe waren

von den Sperr- und Umleitungsmaßnahmen betroffen, die aufgrund des Unfalls

notwendig geworden sind. Pendler mussten Stau und stockenden Verkehr hinnehmen.

Erst kurz nach 7.00 Uhr konnte nach der Bergung der Unfallfahrzeuge die Strecke

wieder freigegeben werden. An den beiden Lastwagen war ein Schaden von insgesamt

etwa 75.000 Euro zu verzeichnen.