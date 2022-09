Frankfurt-Oberrad: Sicherstellung von weiteren Waffen – Nachtrag zur Meldung – Stark beschädigtes Auto samt Blutspuren führen zu großem Polizeieinsatz

Frankfurt (ots) – (lo) Wie aus den Medien bekannt, kam es am gestrigen Montag

(12.09.2022) in Oberrad zu einer Festnahme eines 34-jährigen Tatverdächtigen

wegen dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht und dem Verstoß gegen das

Waffengesetz.

Im Verlauf des gestrigen Tages stellte sich im Zuge der Ermittlungen heraus,

dass der 34-jährige Tatverdächtige im Besitz von weiteren Waffen ist.

Erkenntnissen zu Folge seien diese im Elternhaus des Tatverdächtigen in

Viernheim, weshalb Polizeikräfte nach vorangegangenem richterlichem Beschluss

die Räumlichkeiten im besagten Elternhaus durchsuchten.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen stellten die eingesetzten Beamten eine

Vielzahl an Langwaffen und Pistolen samt Munition in vierstelliger Höhe sicher.

Die Waffen mit der dazugehörigen Munition wurden nicht vorschriftsgemäß

aufbewahrt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Frankfurt: Eröffnung der Wanderausstellung „HinterFragen. Sinti und Roma – eine Minderheit zwischen Verfolgung und Selbstbestimmung“

Frankfurt (ots) – (lo) Am vergangenen Freitag (09.09.2022) eröffnete der

Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller im Rahmen eines Seminars zum Thema

„Antiziganismus“ gemeinsam mit dem Bildungsforum gegen Antiziganismus, dem

hessischen Landesverband der Sinti und Roma und dem Förderverein Roma e.V. die

Wanderausstellung „HinterFragen. Sinti und Roma – eine Minderheit zwischen

Verfolgung und Selbstbestimmung“. Bis Ende des Jahres wird diese in

verschiedenen Polizeidienststellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main zu

sehen sein. Bereits im Januar 2022 besuchte der Polizeipräsident a. D. Gerhard

Bereswill mit einer Delegation von Führungskräften des Polizeipräsidiums

Frankfurt am Main, auf Einladung des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, das

Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg. Das

nun im Polizeipräsidium durchgeführte Seminar sowie die Ausstellung greifen die

Thematik auf und untermauern die gemeinsamen Anstrengungen, um Diskriminierung

und Ausgrenzung zu überwinden. Auf 14 verschiedenen Plakatmotiven werden

eindrücklich Themen zur Geschichte der Sinti und Roma, der Bedeutung von

Antiziganismus und rassistischer Verfolgung dargestellt und Einblicke in die

heutige Organisation der Sinti und Roma Vereine gegeben. Die Bilder und

persönliche Texte der Ausstellung regen zum Nachdenken und Diskutieren an und

dienen damit einer thematischen Öffnung, um das geschichtliche Bewusstsein zu

schärfen. Ziel ist es, über die Geschichte der Sinti und Roma aufzuklären, auf

einen tief in der Gesellschaft verwurzelten Antiziganismus hinzuweisen und so

für den Respekt im alltäglichen Miteinander, vor allem mit Minderheiten, zu

sensibilisieren. „Wir wollen bürgernah und transparent sein. Dazu gehört ein

tadelloser Wertekompass sowohl nach innen miteinander, als auch nach außen mit

dem Bürger, insbesondere im Umgang mit Minderheiten. Diskriminierung hat in der

Polizei, im Innen- wie im Außenverhältnis keinen Platz! Wir müssen alle unser

Handeln „HinterFragen“ und einen Perspektivwechsel durchführen. Führungskräfte

sind Vorbild und haben eine besondere Rolle, um Kolleginnen und Kollegen zu

leiten und zu sensibilisieren “ so Polizeipräsident Stefan Müller.

Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Dienstag (13. September 2022) auf

Mittwoch (14. September 2022) kam es gegen 3.30 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl im

Bereich der Gartenstraße in Sachsenhausen. Die Täter konnten festgenommen, das

Fahrrad sichergestellt werden. Die beiden 33 und 35 Jahre alten tatverdächtigen

Männer wurden von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie in der Gartenstraße, in

Höhe der Hausnummer 8a, das Fahrradschloss eines angeketteten Fahrrads mit einem

Bolzenschneider öffneten, und anschließend das Fahrrad entwendeten. Dank der

umgehenden Meldung durch den Zeugen an die Polizei, konnten die beiden Täter im

Nahbereich festgenommen werden. Sowohl das Fahrrad, als auch das Tatwerkzeug

führten sie bei sich. Der unbekannte Besitzer des Fahrrads kann dieses beim 8.

Polizeirevier gegen Vorlage eines Identitätsnachweises abholen.

Frankfurt-Westend: Seniorin durch falsche Polizeibeamte getäuscht

Frankfurt (ots) – (dr) Falsche Polizeibeamte haben am gestrigen Dienstag, den

13. September 2022, eine 75 Jahre alte Frau im Westend getäuscht und um ihren

Schmuck gebracht.

Zuvor erhielt die Geschädigte einen Anruf auf ihrem Festnetzanschluss. Ihr

männliches Gegenüber gab an, von der Polizei zu sein und teilte ihr mit, dass

ihre Wertsachen nicht mehr sicher seien und in polizeiliche Verwahrung genommen

werden müssen. Es sei am Morgen zu Einbrüchen in der Nachbarschaft gekommen.

Nach telefonischer Vereinbarung erschien gegen 15:40 Uhr ein Mann an ihrer

Wohnanschrift, der sich ebenfalls als Polizeibeamter zu erkennen gab. Die

75-Jährige gewährte dem Unbekannten Zutritt zu ihren Wohnräumen. In der Küche

begutachtete man gemeinsam den Schmuck der Seniorin, welcher von ihm

fotografiert wurde – darunter Ringe, Goldketten, Armbänder, Armreifen und

Diamanten. Die Schmuckstücke wurden im weiteren Verlauf in einer weinroten

Schatulle verstaut und in einer Stofftasche an den Mann übergeben. Mit den nun

„gesicherten“ Wertsachen der Dame verließ der vermeintliche Polizist wieder die

Wohnung. Ihr entstand dadurch ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Der Abholer des Schmucks kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 178 bis 180 cm groß, schlanke Statur, schmales Gesicht, schwarze

kurze Haare (Seitenscheitel), braune Augen, spitze Eckzähne; Bekleidung:

dunkelblaue gesteppte Weste, blaugraues T-Shirt od. Langarmshirt, dunkle Jeans.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der

Frankfurter Polizei unter der 069-755 10300 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Wichtige Hinweise der Polizei:

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger niemals um Geldbeträge oder

Überweisungen.

Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle. Wählen

Sie die Nummer im Anschluss selbst. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste.

Diskussionen ein. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und

drücken Sie keine Tasten. Legen Sie einfach auf.

finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an

Unbekannte.

Anruf.

Anruf. Verständigen Sie im Verdachtsfall immer die echte Polizei unter der