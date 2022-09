Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Altenstadt: Gemeinsame Kontrollen zur Schulwegsicherung

Anfang September startete das neue Schuljahr; Premiere für eine Vielzahl frischgebackener ABC-Schützinnen und -schützen. Dies nahmen Ordnungshüter der Büdinger Polizeistation zum Anlass, gemeinsam mit ihren Kollegen der Ordnungspolizei Verkehrsteilnehmer in räumlicher Nähe einiger Altenstädter (Grund-)Schulen nochmals auf diesen Umstand hinzuweisen und hinsichtlich ihrer besonderern Verantwortung eines jeden einzelnen zu sensibilisieren.

„Wir erhielten durchweg positive Resonanz!“, fasst Polizeioberkommissarin Sabine Willwoldt die Maßnahmen zusammen. Altenstadts Schutzfrau vor Ort hatte in einigen Bürgergesprächen erfahren, dass man sich entsprechende Kontrollen wünschte. „Selbst ein Gros derjenigen Verkehrsteilnehmer, auf die wegen festgestellter Verstöße ein Verwarn- oder Bußgeld zukommt, hießen die Kontrollen gut und wichtig. Viele bedankten sich gar für unsere Arbeit.“

In der Waldsiedlung kam dabei nahe zweier Bushaltestellen am Dienstag vergangener Woche (06.09.2022) unter anderem die „Laserpistole“ zum Einsatz. Zwischen 7 Uhr und 9.30 Uhr ertappten die Beamten 15 Fahrzeugführer, die im Bereich Eichbaumstraße / Herrnstraße zu schnell unterwegs gewesen waren. 10 Fahrzeuginsassen, sowohl Eltern als auch Kinder, hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht beziehungsweise nicht richtig angelegt. 3 Lastwagen befuhren die Straße trotz entsprechenden Verbotes. Im Zeitraum von 12 Uhr bis 13.30 Uhr (Schulschluss) stellte man 8 Gurtverstöße , teils auf den vorderen Plätzen, andererseits auch auf der Rückbank, fest. Außerdem hatten sich erneut 6 LKW in den für sie gesperrten Bereich „verirrt“.Insgesamt überprüften die Ordnungshüter in der Waldsiedlung gut 80 Fahrzeuge sowie deren Insassen. Im gleichen Zeitraum erfolgten Kontrollen durch weitere Beamtinnen und Beamte auch in der Fritz-Kreß-Straße (Janusz-Korczak-Schule) sowie in der Schillerstraße (Limesschule). An die Schulanfänger verschenkten die Beamten Warnwesten und Reflektorbänder, die der besseren Sichtbarheit im Straßenverkehr dienen.

Sabine Willwoldt möchte mit ihren Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Wochen weitere ähnliche Maßnahmen organisieren.

Bad Nauheim: Auseinandersetzung in Supermarkt

Am Dienstagabend gerieten in einem Supermarkt in der Frankfurter Straße zwei 44 und 71 Jahre alte Männer in einen Streit, in dessen Rahmen der Ältere schließlich ein Teppichmesser hervorholte. Nach den bisher vorliegen Angaben soll der 71-Jährige mit dem Cutter gedroht- und seinen Kontrahenten beschimpft haben. Im Markt hatte man die beiden Beteiligten voneinander trennen können und die Polizei verständigt. Körperlich verletzt wurde im Rahmen der Auseinandersetzung niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung. Weitere, namentlich möglicherweise bislang nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei den Ermittlern in Friedberg zu melden.

Friedberg: In Hotelgaststätte eingestiegen

Ein Einbrecher verschaffte sich am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr Zutritt in ein Hotel in der Dorheimer Wetteraustraße. Um in die dortige Gaststätte zu gelangen war zuvor ein in Richtung Bahnhof gelegenes Fenster aufgehebelt worden. Der Täter, der bei seiner Flucht durch Zeugen beobachtet worden war, soll mit einem Arbeitsoverall („Blaumann“) bekleidet gewesen sein. In den Geschäftsräumen durchsuchte der Kriminelle mehrere Schubladen, offenbar ohne letzten Endes etwas mitgehen zu lassen. Die Friedberger Kripo ermittelt nun und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Büdingen: Unfallflucht auf Kundenparkplatz – Polizei sucht silberfarbenen Kombi

Auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes am Salinenhof (An der Saline 8) kam es am späten Dienstagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein geparkter VW Golf nicht unerheblich beschädigt wurde. Gegen 17.30 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein silberfarbener Kombi (wahrscheinlich VW Passat mit Frankfurter Zulassung) während des Ausparkens gegen den schwarzen Golf stieß und anschließend davonfuhr. Das abgelesene Kennzeichen des Unfallverursachers ist so auf keinen PKW nicht ausgegeben; vermutlich handelt es sich hierbei um einen Ablesefehler. Die Ermittler suchen nun nach möglichen weiteren Zeugen, die den Zusammenstoß hatten beobachten können oder die anderweitig Angaben zum männlichen Fahrzeugführ machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden.