Landkreis: Achtung! Betrüger rufen an

Betrüger versuchen gerade ihr Glück indem die Personen anrufen und sich dabei als Polizeibeamte ausgeben. Sie berichten von einem schlimmen Verkehrsunfall, den ein naher Verwandter der angerufenen Person, meist Sohn oder Tochter, verursacht haben soll und fordern zur Abwendung einer Kaution Geld.

Bei diesen Anrufern handelt es sich um Betrüger! Gehen Sie nicht auf die Forderungen ein und legen Sie auf! Informieren Sie Freunde und Verwandte!

Bislang sind der Polizei heute rund 20 Anrufe gemeldet worden, unter anderem aus Weimar, Gladenbach und Fronhausen.

Marburg: Motorroller entwendet

Einen roten Motorroller der Marke „Zündapp“ mit dem Versicherungskennzeichen 453VRS entwendeten Diebe in der Straße Am Kupfergraben. Zwischen 20 Uhr am Montag, 12. September, und 11 Uhr am Dienstag nahmen die den angeschlossenen Roller im Wert von etwa 2.000 Euro an sich. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Neustadt: Polizei sucht Zeugin eines Ladendiebstahls

Eine bislang unbekannte Zeugin meldete am Dienstag, 13. September, der Marktleitung im Lidl in der Straße Am Ringelhain, dass sie soeben gegen 15 Uhr einen Ladendiebstahl beobachtete habe. Aufgrund ihrer Meldung und Beschreibung konnte der mutmaßliche Dieb etwas später angetroffen und identifiziert werden. Bei ihm handelt es sich um einen 40-Jährigen, der aktuell in Neustadt lebt. Er hatte verschiedene Waren aus dem Lidl-Markt bei sich, darunter Nahrungsmittel und Kleidung. Wie er an die Waren herangekommen war, beantwortete der Mann nicht eindeutig. Die Ermittlungen dazu dauern an. Im Zuge dessen bittet die Polizei darum, dass sich die Zeugin unter der Telefonnummer 06428/93050 meldet.

Marburg: Aufgepasst! Betrügerische Anrufe angeblicher Solarfirmen

Die Kriminalpolizei in Marburg erhielt mehrere Hinweise zu Anrufen, die offenbar einen betrügerischen Hintergrund haben: Die Anrufer gaben sich dabei als Mitarbeiter von Solarfirmen aus und riefen Personen an, um Termine für die Angebotsbesprechung möglicher Solaranlangen bei ihnen am Haus auszumachen. Ermittlungen bei den genannten Firmen ergaben jedoch, dass eine Kontaktaufnahme mit möglichen Kunden nicht in dieser Art durchgeführt wird. Weiterhin war unter den hinterlassenen Rufnummern kein Anschluss zu erreichen. Bislang sind der Polizei keine Fälle in diesem Zusammenhang bekannt, bei denen es zu einem finanziellen Schaden kam. Dennoch warnt die Polizei und bittet um Vorsicht, insbesondere wenn es sich um Anrufe im Rahmen einer Art Kaltakquise handelt und die angeblich anrufende Firma somit unbekannt ist. Wie immer gilt: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, geben Sie keine persönlichen Daten an fremde Personen heraus und bedenken Sie, dass Betrüger ihre Maschen immer wieder „überarbeiten“ und an aktuelle Geschehnisse anpassen.

Cölbe: Zeugensuche zu vermissten Katzen

In den letzten Wochen gingen bei der Polizei sieben Hinweise zu vermissten Katzen ein. Demzufolge kamen in den letzten Wochen und Monaten mehrere Katzen nicht mehr von ihrem gewohnten Freigang nach Hause, seit dem Jahr 2020 sollen etwa 20 Katzen spurlos verschwunden sein. Hinweise auf Unfälle, wie beispielsweise aufgefundene tote oder verletzte Tiere, ergaben sich in diesem Zusammenhang offenbar nicht. Vornehmlich kamen wohl die Vierbeiner aus den Straßen Espenhausen, Am Steinbruch, Friedhofstraße, Im Loh, Bergstraße und Hebertstraße nicht zurück. Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen, somit auch wegen des Verdachts des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Ermittler bitten weitere Betroffene, sich zu melden und suchen zudem Zeugen, die Hinweise geben können oder denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Unfall in der Cappeler Straße

Zwei sich entgegenkommende PKW stießen am Dienstag, 13. September, in der langgezogenen Kurve der Cappeler Straße zusammen. Offenbar geriet der in Richtung Weintrautstraße fahrende 18-jährige Marburger gegen 19.50 Uhr in der Rechtskurve mit seinem Mercedes nach links auf die Spur des Gegenverkehrs. Eine entgegenkommende 21-jährige Marburger konnte nicht mehr ausweichen, so dass der Mercedes mit ihrem Renault kollidierte. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt, sein Auto kam erst etwa 100 Meter weiter zum Stehen und war nicht mehr fahrbereit. Die Schäden werden auf 4.000 Euro geschätzt. Der Renault kam durch den Zusammenstoß auf dem Gehweg zum Stillstand und musste ebenfalls abgeschleppt werden. Die Schäden dürften etwa 6.000 Euro betragen. Die Fahrerin und ihre 66-jährige Beifahrerin kamen leichtverletzt ins Krankenhaus.

Lahntal- Goßfelden: Subaru touchiert

Auf dem Edeka-Parkplatz in der Straße Sandhute parkte am Dienstag, 13. September, zwischen 9.40 Uhr und 10 Uhr ein grüner Subaru Forester. Innerhalb dieser 20 Minuten stieß ein unbekannter Autofahrer gegen das geparkte Fahrzeug und verursachte an der rechten Seite Schäden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte er sich unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Telefonnummer 06421/4060.