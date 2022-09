Gießen: 17-jährigen Dieb festgenommen

Die Polizei nahm am Dienstag im Starenweg einen 17-jährigen mutmaßlichen Dieb fest. Der Jugendliche fiel mehreren Zeugen in den Abendstunden auf. Gegen 22.00 Uhr durchsuchte er im Starenweg in einer offenstehenden Garage ein unverschlossenes Auto. Anschließend nahm er daraus ein Fahrrad. Dabei beschädigte er den PKW. Aufgrund eines Fahrradschlosses, konnte der 17-Jährige aber mit dem Rad nicht wegfahren und ließ es auf dem Hinterhof liegen. Etwa 20 Minuten später ließ er aus einem unverschlossenen Schuppen im Starenweg ein Fahrrad mitgehen. Wenige Meter entfernt, fiel er mit dem Rad um. Als er bemerkte, dass an diesem gar keine Kette war, ließ er es zurück. Anschließend kletterte er über den Balkon des Nachbarhauses. Über eine unverschlossene Tür gelangte er in die Wohnung des Hauses und entwendete ein Mobiltelefon. Eine Streife der Wachpolizei beobachtete den Jugendlichen, wie er das Gelände des Hauses wieder verließ und plötzlich ein Handy wegwarf. Die Wachpolizisten nahmen den wohnsitzlosen Jungen fest. Anschließend kam er mit auf die Wache. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den Festgenommenen einer Haftrichterin vor, welche Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige kam in eine hessische Justizvollzugsanstalt. Das gestohlene Diebesgut konnte den Besitzern wieder zurückgegeben werden.

Gießen: Ohne Führerschein unterwegs

Am Dienstag (13.September) gegen 14.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte am Marktplatz einen 34-Jährigen mit einem Roller. Der Rollerfahrer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Grünberg: Kupferkabel gestohlen

Unbekannte schnitten zwischen Freitag (09.September) 13.00 Uhr und Dienstag (13.September) 09.30 Uhr in der Straße „Mühlenweg“ den Maschendrahtzaun des Umspannwerks auf und verschafften sich Zutritt zum Gelände. Anschließend entwendeten die Unbekannten circa 5-10 Meter Kupferkabel im Wert von 250 Euro und durchtrennten zudem weitere Kabel. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Dienstagnachmittag (13.September) gegen 16.00 Uhr hielten Polizeibeamte im Bürgelweg einen 17-Jährigen mit einem Kleinkraftrad an. Der Jugendliche war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und steht in dem Verdacht unter dem Verdacht unter dem Einfluss von THC gefahren zu sein. Zudem führte der Jugendliche eine geringe Menge Haschisch mit sich. Es folgte die Sicherstellung der Drogen und die Blutentnahme auf der Polizeiwache

Grünberg: Mitsubishi touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte am Samstag (10.September) zwischen 07.45 Uhr und 13.00 Uhr in der Alsfelder Straße auf einem Parkplatz einen geparkten Mitsubishi. Als die Besitzerin zu ihrem weißen Colt zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch (14.September) gegen 08.15 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann aus Pohlheim in einem Audi von Großen-Linden nach Lützellinden. An der Kreuzung zur Landstraße 3054 beabsichtigte der Pohlheimer nach links in diese einzubiegen. Offenbar übersah der Audi-Fahrer dabei den VW eines 28-Jährigen aus Waldsolms, der auf der L 3054 unterwegs war. Der VW-Fahrer verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Polizei ermittelt wegen eines Sexualdeliktes in Rodheim-Bieber und sucht nach Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Zeit von 01.00 bis 2.00 Uhr, kam es in einem Biebertaler Ortsteil zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau. Diese besuchte zuvor die Tanz- und Kulturveranstaltung „Almabtrieb“ im Bürgerhaus in der der Straße „Am Hain“ in Rodheim-Bieber. Sie verließ vermutlich mit einem unbekannten Mann das Festgelände in Richtung des nahegelegenen Spielplatzes. In einem Gebüsch am Bürgerhaus kam es dann zum sexuellen Übergriff auf die Frau. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Mann. Der schlanke/dünne Mann war zwischen 18 und 24 Jahren alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat dunkle kurze Haare, die an den Seiten etwas rasiert sind. Um seinen Mund herum trug er einen Oberlippen- und Kinnbart (Henri-Quatre-Bart). Angaben zur getragenen Bekleidung liegen nicht vor, eine Tracht oder Lederhose sind auszuschließen. Der Verdächtige spricht akzentfreies Deutsch.

Wer kann Angaben zur Identität des Verdächtigen machen?

Wer hat im Bürgerhaus während der Veranstaltung Fotos von Personen gemacht, auf den die Beschreibung zutrifft?

Wem ist zwischen 01.00 und 02.00 Uhr auf dem Festgelände, auf dem Spielplatz und/oder am Bürgerhaus in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555.