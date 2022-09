Heiligenbergschule zum wiederholten Mal von Randalierern heimgesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Zum wiederholten Male wurde die Heiligenbergschule in der Berliner Straße von unbekannten Randalierern heimgesucht. In der Nacht von Montag auf Dienstag 13.09.2022 wurden 2 Fensterscheiben eingeworfen. Der Sachschaden dürfte sich auf nahezu 1.000 Euro belaufen.

In den vergangenen Wochen, konkret seit dem 06.07.2022 wurden regelmäßig Streifenwagenbesatzungen zur Heiligenbergschule beordert, um Sachbeschädigungen und versuchte Einbrüche aufzunehmen.

In dieser Zeit wurden insgesamt 6 Fensterscheiben eingeworfen, zudem wurde am Sonntagabend 04.09.2022 eine hell erleuchtete Schule gemeldet. Unbekannte waren in die Schule eingedrungen und hatten Klassenzimmer durchsucht. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Beim Verlassen hatten die Eindringlinge das licht angelassen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 29.-30. August versuchten Unbekannte das Gerätehaus der Schule aufzubrechen, was nicht gelang. Möglicherweise wurden sie dabei auch gestört. Dennoch wurden auch hier zwei Fensterscheiben eingeworfen.

Nach Addition aller Summen dürfte der bei den insgesamt 5 festgestellten Taten ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden sein. Hinweise bitte an das Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0.

Lieferwagen streift Auto und fährt davon – Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 15:15 Uhr im Angelweg. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Citroën und entfernte sich anschließend einfach von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um ein Zustellfahrzeug der Firma “Amazon” handeln, welches von einer Frau mit blonden Haaren gefahren worden sein soll.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Unfallverursacherin geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

Mindestens 2.000 Euro Schaden nach PKW Aufbruch

Heidelberg (ots) – Am Dienstag 13.09.2022 kurz vor 08 Uhr bemerkte eine 27-jährige Frau, dass die Scheibe auf der Fahrerseite ihres PKWs in der Alten Eppelheimer Straße eingeschlagen war. Die bisher unbekannten Täter entnahmen vermutlich in der Nacht aus dem Fahrzeug einen Laptop, ein Parfum und eine Sonnenbrille. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 500 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und am Fahrzeug erste Spuren gesichert, welche nun ausgewertet werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, die Polizei unter 06221/99-1700 zu informieren.

60-Jährige Opfer eines Betruges via Messenger

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Am Dienstag 13.09.2022 gegen 16:15 Uhr wurde eine 60-Jährige Opfer eines Betrugs via Messenger. Die Dame erhielt von einer ihr unbekannten Rufnummer eine Nachricht. Der oder die Unbekannte gab sich als Sohn der 60-Jährigen aus, der eine neue Mobilrufnummer habe.

Das Opfer wurde gebeten, eine Rechnung in Höhe von mehreren Tausend Euro für den Sohn zu begleichen. Die 60-Jährige überwies die geforderte Summe auf das genannte Konto. Anschließend telefonierte die Geschädigte mit ihrem Sohn unter der ihr bekannten Rufnummer und der Betrug flog auf.

Die Kriminalpolizei Heidelberg übernimmt die Ermittlungen in diesem Fall. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, solche Nachrichten von unbekannten Rufnummern stets kritisch zu hinterfragen und die Personen unter den Ihnen bekannten Rufnummern zu kontaktieren bevor Sie Überweisungen tätigen.

Falsche Mitarbeiter der Stadtwerke entwenden Bargeld – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr erschlichen sich zwei bisher Unbekannte Zutritt zur Wohnung einer 80-jährigen Seniorin in der Bachstraße. Zunächst gab sich einer der Unbekannten als Mitarbeiter der Heidelberger Stadtwerke aus und teilte mit, dass er die Wasserabläufe prüfen müsse. Im weiteren Verlauf kam ein weiterer angeblicher Mitarbeiter hinzu. Durch eine geschickte Gesprächsführung und Ablenkung der Seniorin konnten sich die Unbekannten Zugang zu einem Tresor in der Wohnung verschaffen aus welchem sie ein Kuvert mit mehreren Tausend Euro in bar entwendeten.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: 1. Zwischen 40 – 50 Jahre alt, etwa 170 m groß, zierliche Statur, sprach akzentfreies Deutsch. Der Mann soll eine schwarze Hose und einen schwarzen Anorak getragen haben. 2. Ebenfalls zwischen 40 – 50 Jahre alt, etwa 172 cm groß, kräftige Statur, sonnengebräunte Haut, rundes Gesicht. Der Mann soll eine handschuhähnliche, weiße Stulpe über der rechten Hand getragen haben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Übermittlungen zu den Unbekannten übernommen. Zeugen, die die Personen im genannten Zeitraum im Bereich Handschuhsh eim gesehen haben oder Hinweise auf deren Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 – 4569-0 zu melden.