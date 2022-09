Polizei stoppt betrunkenen Transporterfahrer

Ketsch/BAB 6 (ots) – Am Dienstag 13.09.2022 wurden Beamte des Autobahnpolizeireviers Mannheim auf einen Verkehrsteilnehmer aufmerksam gemacht, welcher Schlangenlinien fahrend auf der Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs war. Bei einer Kontrolle kurz nach der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen fiel den Uniformierten gegen 15:30 Uhr sofort starker Alkoholgeruch bei dem 47-jährigen Fahrer auf.

Ein freiwilliger Alkoholtest ergab schließlich 1,7 Promille Alkohol in dessen Atemluft, weshalb er von den Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht wurde. Der Beifahrer des 47-Jährigen war nicht weniger alkoholisiert.

Neben der Sicherstellung seines Fahrzeugschlüssels und der Beschlagnahme seines Führerscheins muss sich der Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Audi-Fahrer mehrfach überschlagen

Helmstadt-Bargen/Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Autofahrer ist am Mittwochmittag 14.09.2022 gegen 13:35 Uhr auf der B 292 von der Fahrbahn abgekommen. Laut eigenen Angaben war der Mann von einem Insekt in seinem Fahrzeug abgelenkt worden. Der 20-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die B 292 muss für das Verladen des Audis kurzzeitig gesperrt werden.

Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Eine Streife des Polizeireviers Sinsheim ist zur Unfallaufnahme vor Ort.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag zwischen 15:20 Uhr und 16:40 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen auf dem Parkplatz des Hallenbads abgestellten Mercedes-Benz und fuhr anschließend einfach davon, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

Unfall mit Sachschaden – keine Verletzte

Reichartshausen (ots) – Am frühen Dienstagabend kam es an der Kreuzung Neue Industriestraße/Helmstadter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von schätzungsweise rund 10.000 Euro entstand.

Ein 57-jähriger BMW-Fahrer wollte kurz vor 19 Uhr von der Neuen Industriestraße auf die Helmstadter Straße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 62-jährigen Audi-Fahrerin. Zum Glück blieb es durch den Zusammenstoß bei Sachschaden.

Verletzt wurde niemand.

Unfall beim Einparken – rund 8.000 Euro Sachschaden

Plankstadt (ots) – Am Dienstag 13.09.2022 gegen 15 Uhr fuhr ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer rückwärts von der Goethestraße in die Beethovenstraße ein, um dort seinen PKW am Straßenrand zu parken. Bei dem Einparkvorgang übersah der Mann einen am Fahrbahnrand stehenden Audi.

Durch den Unfall wurde die Fahrerseite des Audis stark beschädigt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei 8.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.