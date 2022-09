Groß-Gerau

Mann wehrt sich erfolgreich gegen Räuber

Mörfelden-Walldorf (ots) – Mit dem Falschen angelegt haben sich am Dienstag 13.09.2022, 3 bislang unbekannte Täter, als sie gegen 22 Uhr einen Spaziergänger in der Daimlerstraße ausrauben wollten. Sie forderten Bargeld sowie sein Handy und griffen ihn körperlich an. Diesen Angriff konnte der 62-Jährige erfolgreich abwehren, woraufhin sie von ihm abließen und ohne Beute flüchteten.

Danach alarmierte der Spaziergänger selbst die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte sich der Angegriffene leicht und wurde durch einen Rettungswagen noch vor Ort versorgt.

Die Täter waren ca 1,70 Meter groß und trugen dunkle Kapuzenpullover.

Das Kommissariat 10 in Rüsselsheim nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegen.

Kriminelle entwenden Spendenkleidung

Groß-Gerau (ots) – In der Nacht zum Dienstag 13.9.2022 brachen bislang unbekannte Kriminelle eine Kellertüre sowie mehrere Schränke in dem Gebäude eines Wohlfahrtverbandes in der Schützenstraße auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie durch die geöffnete Haustüre unbemerkt ins Gebäude. Anschließend entwendeten sie von dort gespendete Kleidung und flüchteten mit dieser unerkannt.

Der verursachte Schaden liegt nach derzeitigen Erkenntnissen bei mehreren Hundert Euro. Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Kleidung werden vom Kommissariat 42 in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152 /175-0 entgegengenommen.

Führerscheinloser Autofahrer nach Flucht von Polizei gestellt

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle von Beamten der Polizeistation Bischofsheim standen am Dienstagabend 13.9.2022 in der Darmstädter Landstraße die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern im besonderen Fokus.

Als die Beamten gegen 22.15 Uhr einen schwarzen Mercedes stoppen wollten, missachtete der Autofahrer die Weisung und fuhr davon. Sofort eilte eine Streife dem Auto hinterher, verlor ihn aus den Augen und konnte ihn allerdings kurze Zeit später an seiner Anschrift ausfindig machen.

Gegen 23 Uhr trafen sie dort auf den Autofahrer, der ihnen vorher davongefahren ist. Schnell stellte sich heraus, dass der 28-jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zwecks Blutentnahme brachte die Streife ihn auf die Polizeistation in Bischofsheim. Er wird sich nun strafrechtlich für seine Fahrt rechtfertigen müssen.

Fahrstrecke abgekürzt – Mann mit Hund fast umgefahren

Biebesheim (ots) – Am Dienstag 13.09.22 gegen 20:30 Uhr ging ein 52-jähriger Mann aus Biebesheim gerade mit seinen 2 Hunden auf dem Gehweg der Gernsheimer Straße kurz vor Einmündung Sudetenstraße spazieren. Laut den Schilderungen des Mannes kam aus Richtung Gernsheim ein blauer Pkw (Mark /Modell unbekannt) die Straße entlang gefahren.

Aufgrund aktueller und schon länger andauernder Bauarbeiten steht auf der Gernsheimer Straße/Sudetenstraße eine Absperrung für die Fahrspur Richtung Ortsmitte. Die Fahrerin des blauen Kfz benutzte aufgrund Gegenverkehr aus dem Ortskern den Gehweg um rechtsseitig an der Absperrung vorbeizukommen und Ihre Fahrt durch Biebesheim weiter fortzusetzen, anstatt dem Gegenverkehr Vorrang zu gewähren und ordnungsgemäß links an der Absperrung vorbeizufahren oder der Umleitung über die Sudetenstraße zu folgen.

Bei Ihrem wenig durchdachten Fahrmanöver fuhr sie nur knapp an dem Gassigeher und seinen Hunden vorbei. Zeugen die Hinweise auf den Pkw und/oder dessen Fzg-Führerin geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Gernsheim.

Darmstadt

In geöffnete Tasche gegriffen

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Dieb hat am Dienstag 13.9.2022 sein Unwesen in der Bismarckstraße an der Bahnhaltestelle “Klinikum” getrieben und eine 82-jährige Darmstädterin bestohlen. Unbemerkt hatte sich der Täter gegen 14.15 Uhr von hinten der wartenden Passantin genähert, ihr unvermittelt in die Tasche gegriffen und die Geldbörse entwendet.

Mit seiner Beute trat er die Flucht über das Klinikgelände in Richtung Grafenstraße an. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtenden geben können.

Täterbeschreibung:

Er wurde als etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Zudem trug er einen schwarzen Bart und hatte schwarze Haare.

Alle sachdienlichen Hinweise werden unter Tel: 06151/9690 entgegen genommen.

Umbauten an Mercedes wecken Aufmerksamkeit der Polizei

Darmstadt (ots) – Am Dienstagabend 13.09.2022 hat ein schwarzer Mercedes die Aufmerksamkeit einer Streife in der Kasinostraße auf sich gezogen. Dem geschulten Blick der Streifenbeamten von der Verkehrsinspektion Darmstadt entging dabei nicht, dass das Fahrzeug offensichtlich erheblich “getunt” war.

Die Beamten stoppten das Auto und prüften die Zulässigkeit der baulichen Veränderungen, mit dem Ergebnis, dass die vorgenommenen Umbauten nicht geprüft worden waren. So fehlten unter anderem die Abnahmen für das Sportfahrwerk, die Sonderräder, die Frontstoßstange und den Heckflügel. Zudem wunderten sich die Kontrollierenden über das sportliche V8-Motorengeräusch, obwohl ein zwei Liter Diesel Motor verbaut war. Passend zum Geräusch stießen die Ordnungshüter dann auf einen “Soundmodulator”, versteckt unter einem Fake-Subwoofer im Kofferraum, der den passenden Auspuffsound zur Optik des Wagens generierte.

Die Kontrolle endete für den Fahrer mit der Untersagung der Weiterfahrt und der Sicherstellung des Mercedes. Der Wagen wird nun einer weiteren gutachterlichen Prüfung unterzogen. Gegen den 33-Jährigen wurde Anzeige erstattet. Dem Darmstädter droht mindestens ein Bußgeldverfahren.

Einbruch in Kindergarten – Täter von Anwohner überrascht

Darmstadt (ots) – Am frühen Mittwoch 14.09.-15.09.2022 hat ein ungebetener Besucher sein Unwesen in einem Kindergarten in der Landwehrstraße getrieben. Auf der Suche nach Beute verschaffte sich der Täter über die Eingangstür gewaltsam Zugang zu den Büroräumen und durchwühlte die Schränke nach Wertgegenständen.

Nach ersten Erkenntnissen erbeutete er Geld und eine Digitalkamera. Durch sein Vorgehen verursachte der Kriminelle Geräusche, die die Aufmerksamkeit eines Anwohners auf sich zogen. Als der Mann nach dem Rechten schaute, überraschte er gegen 07 Uhr den sofort flüchtenden Unbekannten.

männlich, 30-40 Jahre, schlanke Statur. Er trug eine dunkle Hose, dunkle Jacke und wurde als “ungepflegte Erscheinung” wahrgenommen.

Wie lange der ungebetene Besucher sich in den Räumlichkeiten aufgehalten hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tatzeitraum bis 02.30 Uhr zurückreichen.

Das Kommissariat 43 ermittel in diesem Fall. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Zeugenhinweis und Ermittlungserfolg

Darmstadt (ots) – Ein 36-jährigen Mann aus Darmstadt und seine 27-jährige mutmaßliche Komplizin werden sich nach ihrer vorläufigen Festnahme am Dienstag 13.09.2022 und der Durchsuchung ihres Kellerraumes, wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls in gleich mehreren Fällen, sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten müssen.

Dank eines Zeugenhinweises, dass sich in dem Keller ein gestohlenes Fahrrad befinden könnte und den anschließenden intensiven Ermittlungen, die rasch den Verdacht erhärteten, wurde über die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht erwirkt und noch am Dienstag vollstreckt.

Bei der Suche stellten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 12 hochwertige Fahrräder sicher, darunter ein Mountainbike vom Hersteller “Cube”, das Anfang September in der Riedstraße gestohlen wurde. Neben den Fahrrädern stießen die Ermittler, die bei ihren Maßnahmen von einem Diensthund unterstützt wurden, zudem auf kleinere Mengen Drogen, 2 Laptops, 4 Mobiltelefonen und diverse Fahrradteile.

Weil zwei der Telefone bereits Diebstahlsdelikten zugeordnet werden konnten, die Anfang Juni in Darmstadt begangen und angezeigt wurden und weil bei den verbliebenen Gegenständen nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch diese aus Straftaten stammen, erfolgte ihre Sicherstellung und amtliche Verwahrung.

Die Festgenommenen mussten mit zur Polizeiwache. Dort wurden die Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihre erkennungsdienstlichen Behandlungen durchgeführt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo nach Hause entlassen.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt (Rufnummer 06151/9690) ist mit den andauernden Ermittlungen zu den Hintergründen und den Recherchen hinsichtlich der rechtmäßigen Eigentümer der sichergestellten Räder betraut.

Drucker und Laptop gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – Aus einem Arbeitscontainer in der Riedlingerstraße haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag 12.09.2022 und Dienstag 13.09.2022 einen Laptop sowie einen Drucker entwendet. Wie sich die Kriminellen Zugang zu dem Container verschaffen konnten, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Mit diesen ist das Kommissariat 21/22 in Darmstadt betraut. Unter Tel. 06151/9690 werden sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen genommen.

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Dienstag 09.08.2022 kam es gegen 20:10 Uhr im Bereich des Kopernikusplatzes zu einem Unfallgeschehen unter Beteiligung eines 73-jährigen Rollstuhlfahrers. Der Mann stürzte in einem Linienbus des öffentlichen Personenverkehrs und wurde in der Folge mit schweren Verletzungen in ein nahe liegendes Krankenhaus eingeliefert.

Zur Aufklärung des Unfallherganges sucht die Polizei Zeugen bzw. Mitfahrer des Busses zum Unfallzeitpunkt. Zeugen werden gebeten sich mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Zeugen nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn gesucht

Griesheim (ots) – Am Dienstag 13.09.2022 gegen 20:15 Uhr kam es in Griesheim auf der Wilhelm-Leuschner-Straße in Höhe Friedrich-Ebert-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger aus Groß-Bieberau befuhr mit seinem Auto die Wilhelm-Leuschner-Straße und bog von dieser in Höhe der Friedrich-Ebert-Straße nach rechts ab.

Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einer dort parallel in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn. Der Autofahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. An dem Pkw und der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Griesheim unter Tel: 06155-83850 zu melden.

Einbruch in Supermarkt Täter lässt Spendendosen mitgehen

Groß-Zimmern (ots) – Ein noch unbekannter Täter hat am frühen Dienstagmorgen (13.9.) offenbar sein Unwesen in der Wilhelm-Leuschner-Straße getrieben. Gegen 5.25 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über die Eingangstür gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum und entwendete dort Spendendosen aus dem Kassenbereich. Mit seiner Beute trat er die Flucht an.

Die Schadenshöhe ist abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang sachdienlichen Hinweise unter Tel: 06151/9690 entgegen.

Diebe haben es auf Fahrräder abgesehen

Griesheim (ots) – Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in drei Fällen des besonders schweren Diebstahls und prüft mögliche Tatzusammenhänge, nachdem noch unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag (12.-13.9.) drei Fahrräder von Grundstücken in Griesheim entwendeten.

“Am alten Bahndamm” ließen die Kriminellen ein an einem Fahrradständer angeschlossenes olivgrünes Mountainbike mitgehen. In der Wilhelm-Leuschner-Straße entwendeten sie von einem Hinterhof ein schwarzes “Touring Hybrid One” Bike und in der Sandgasse hatten es die Unbekannten auf ein Damenrad in der Farbe Türkis abgesehen. Das Damenrad wurde am darauffolgenden Tag im Mühlenweg wieder aufgefunden und sichergestellt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter Tel: 06151/9690 zu melden.

Ungebetene Besucher auf Kieswerkgelände

Babenhausen (ots) – Nichts Gutes hatten offenbar noch unbekannte Täter im Sinn, als sie sich am Dienstag (13.9.) auf dem Gelände eines Kieswerks “Außerhalb” zu schaffen machten. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sie sich gewaltsam gegen 22 Uhr Zugang zu dem Firmengelände.

In welcher Motivation sie handelten, warum sie von einem weiteren Vorgehen abließen und die Flucht ergriffen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese sind beim Kommissariat 41 in Dieburg angesiedelt. Der von den Unbekannten verursachte Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Beamten haben ein Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und suchen Zeugen mit der Frage: Wer hat im Vorfeld der Tat oder im Nachgang verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe beobachten können? Alle sachdienlichen Hinweise werden unter der Rufnummer 06071/95560 entgegen genommen.

Darmstadt/Pfungstadt/Groß-Zimmern: Aktuell werden zahlreiche Schockanrufe gemeldet – Polizei warnt und informiert über hessenWarn

Darmstadt (ots) – Aktuell gehen bei der Polizei in Darmstadt vermehrt Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern ein, die davon berichten, im Verlauf des heutigen Tages, Mittwoch (14.9.) betrügerische Anrufe erhalten zu haben.

Ziel dieser sogenannten “Schockanrufe” ist es, unter dem Vorwand von Geschichten, z. B. dass ein Familienangehöriger in einen Unfall verwickelt sei und nun für die Kaution Geld benötige, an das Hab und Gut der Bürgerinnen und Bürger zu kommen.

Im Zusammenhang dieser eingehenden Meldungen, die die Beamten bislang aus den Stadtgebieten Darmstadt, Pfungstadt und Groß-Zimmern erreichten, warnt die Polizei eindringlich:

Egal welche Version der zahlreich existierenden Geschichten Ihnen aufgetischt wird: Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Verständigen Sie Ihre Angehörigen! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Sehr erfreulich ist, dass nach derzeitigen Kenntnisstand alle Angerufenen besonnen reagierten, den Betrug durchschauten und sofort auflegten. Vor diesem Hintergrund wird zudem hessenWarn ausgelöst.

Kreis Bergstraße

Handy am Steuer endet mit Bußgeld

Bergstraße/Bürstadt (ots) – Zivilfahnder führten am Montagmittag (12.9.) Verkehrskontrollen auf Autobahnen und Bundesstraßen im Bereich der Bergstraße durch. Hierbei stellten sie unter anderem mehrere Überhol- sowie Geschwindigkeitsverstöße fest und ahndeten diese. Für einen Autofahrer nahm seine zügige Fahrt ein teures Ende.

Er war auf der Bundesstraße 47 in Bürstadt bei erlaubten 100 km/h mit 154 km/h unterwegs. Auf den 31-Jährigen werden nun zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot zukommen.

An der gleichen Örtlichkeit stellten die Beamten 2 Fahrer fest, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedienten. Zu dem Punkt in Flensburg erwartet die beiden ein Bußgeld in Höhe von jeweils 100 Euro.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer: Lassen Sie sich im Straßenverkehr nicht durch technische Geräte ablenken und halten Sie die Geschwindigkeitsbeschränkungen ein. Dadurch tragen Sie zu einem sicheren Straßenverkehr bei und schützen sich selbst und andere.

Zwei Windschutzscheiben durch Steinewerfer leicht beschädigt

Viernheim/ BAB 6 (ots) – Am späten Dienstagnachmittag 13.09.2022 wurden zwei Fahrzeuge durch kleine Steinchen beschädigt, welche nach bisherigem Erkenntnisstand durch zwei jüngere Personen von einer Autobahnüberführung im Bereich “Am Sandhöfer Weg”, bzw. “Saarlandstraße” auf die Bundesautobahn 6 geworfen worden sein könnten.

Eine 33-jährige Frau aus Ludwigshafen passierte mit ihrem PKW-Hyundai die Örtlichkeit um 17.50 Uhr, kurze Zeit später eine 24-jährige Frau aus Mühltal mit ihrem PKW-Audi. Beide Fahrzeugführerinnen konnten beim Durchfahren der Brücke einen Schlag auf ihrer Windschutzscheibe wahrnehmen und 3 jugendliche männliche Personen auf der Brücke erkennen, welche sich schnellen Schrittes von der Örtlichkeit entfernten.

Im Zuge der Beweisaufnahme konnten durch die aufnehmenden Polizeibeamten jeweils eine kleine Beschädigung bzw. Einschlag auf den Windschutzscheiben festgestellt werden. Ein sofortige Fahndung, in welche auch ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel eingebunden war, verlief ergebnislos.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen