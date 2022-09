Brand einer Rasenfläche

Bellheim (ots) – Zum Brand einer Rasenfläche kam es am gestrigen Nachmittag auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet von Bellheim. Dort waren rund 100 Quadratmeter Rasen in Brand geraten. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Die Feuerwehr Bellheim war mit einem Fahrzeug und zehn Personen im Einsatz.

Die Brandursache ist unklar. Sie ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Betrugsversuche am Telefon

Rülzheim/Lingenfeld/Lustadt (ots) – Gestern kam es im Dienstgebiet der Polizei Germersheim gleich zu drei Betrugsversuchen am Telefon. Im ersten Fall meldete sich eine Frau auf dem Festnetzanschluss einer 90-jährigen Frau aus Bellheim, gab sich als Angehörige aus und täuschte einen Unfall vor. Noch bevor es zu Geldforderungen der Beschuldigten kam, beendete diese nach Rückfragen der Geschädigten das Telefonat.

Im zweiten Fall erhielt eine 67-jährige Frau aus Rülzheim einen Anruf von einer vermeintlichen Mitarbeiterin des Amtsgericht Karlsruhe. Die Tochter der Geschädigten habe einen Verkehrsunfall verursacht. Jetzt seine eine Kaution in Höhe von 33.000 Euro fällig, um diese vor dem Gefängnis zu bewahren.

Die Geschädigte erkannte den Betrugsversuch und beendete das Telefonat.

Im letzten Fall meldete sich eine Frau bei einem 80-jährigen Mann aus Rülzheim und gab sich dort als Polizeibeamtin aus. Der Mann durchschaute das Vorhaben der Beschuldigten.

Zu einem Schaden kam es nicht.

Dieseldiebstahl

Rülzheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff von einem Baustellengelände im Gewerbegebiet von Rülzheim. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.400 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Germersheim (ots) – Unbekannte Täter brachen zwischen dem 06.09.22 und dem 13.09.22 einen Zigarettenautomaten auf dem Tournuser Platz in Germersheim auf und entwendeten daraus Bargeld in unbekannter Höhe. Ein weiterer Automatenaufbruch ereignete sich zudem am 13.09.22 in der Josef-Kunz-Straße in Germersheim. Auch dort kam es zum Diebstahl von Bargeld.

An den Automaten entstand jeweils Sachschaden in unbekannter Höhe.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.