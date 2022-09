Nur eine Minute vor Ärztehaus abgestellt: Unbekannter stiehlt Beatmungsgerät; Zeugen gesucht

Kassel-Vorderer Westen: Zu einem besonders dreisten Diebstahl kam es am heutigen Mittwochmorgen um 7:55 Uhr vor einem Ärztehaus in der Friedrich-Ebert-Straße 110 in Kassel. Ein 56-jähriger Mann aus Kassel hatte dort einen Arzttermin und bemerkte vor Betreten des Gebäudes, dass er seine Maske im Auto vergessen hatte. Aus diesem Grund stellte er das Beatmungsgerät kurz vor der Eingangstür des Ärztehauses ab und lief zu seinem in unmittelbarer Nähe geparkten Pkw. Als er nur eine Minute später zurückkam, musste er mit Erschrecken feststellen, dass das Gerät nicht mehr da war. Vom unbekannten Täter, der das medizinische Gerät im Wert von 600 Euro blitzschnell an sich genommen haben muss, fehlte weit und breit jede Spur.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Dieb oder den Verbleib des Beatmungsgeräts geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100.

Unbekannter bricht in Discounter im Töpfenhofweg ein und klaut Alkohol: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Niederzwehren: Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum heutigen Mittwoch in einen Discounter im Töpfenhofweg in Kassel eingebrochen. Der Einbrecher hatte gegen 23:30 Uhr die Eingangsschiebetüren des Marktes gewaltsam geöffnet und anschließend den Verkaufsraum betreten. Dort begab er sich zum Regal mit alkoholischen Getränken und nahm eine noch unbekannte Anzahl an Flaschen an sich. Auf dem Rückweg musste er die Schiebetüren, die sich zwischenzeitlich automatisch wieder geschlossen hatten, erneut aufbrechen. Dabei fiel ihm eine gestohlene Flasche Whisky runter, die zu Bruch ging. Beim Aufbrechen der Tür und Verlassen des Geschäfts hatte sich der Täter offenbar sogar noch verletzt. Er war anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. An einer der Schiebetüren war ein Sachschaden von ca. 400 Euro entstanden. Da der Unbekannte bei dem Einbruch den Alarm ausgelöst hatte, nahmen sofort mehrere Streifen der Kasseler Polizei die Fahndung nach dem flüchtigen Alkohol-Dieb auf, ohne seiner jedoch noch habhaft werden zu können.

Die weiteren Ermittlungen werden nun von den Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Sie bitten um Hinweise von Zeugen auf den bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

15-Jähriger in Bad Karlshafen beraubt: Älterer Mann als Zeuge gesucht

Bad Karlshafen (Landkreis Kassel): Da die bisherigen Ermittlungen noch nicht zur Identifizierung des unbekannten Täters führen konnten, wenden sich die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo mit einem Zeugenaufruf nach einem Straßenraub am Samstagabend in Bad Karlshafen an die Öffentlichkeit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren ein 15-Jähriger aus dem Landkreis Kassel und ein gleichaltriger Freund an dem Abend mit ihren Fahrrädern unterwegs. Als sie gegen 21:30 Uhr durch die Straße „Unter dem Königsberg“ fuhren, trat plötzlich der Täter hinter einer Garage hervor und stellte sich den beiden Radfahrern auf der Straße in den Weg. Er drohte dem Jugendlichen Schläge an und forderte die Herausgabe seines Bargelds. Als der 15-Jährige seine Geldbörse herausholte, nahm der Unbekannte die darin befindlichen Geldscheine heraus und ergriff zu Fuß die Flucht. Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor:

15 bis 17 Jahre alt, dünn, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schwarzes

T-Shirt um den Kopf gewickelt, sodass nur die Augen zu sehen

waren, nackter Oberkörper, lange Hose, arabisches

Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit Akzent.

Wie das Opfer der Polizei bei der Anzeigenerstattung schilderte, waren er und sein Freund vor dem Überfall gegen 21:15 Uhr an einer Bank vor dem Rathaus in Bad Karlshafen von einer unbekannten fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher angesprochen worden. Vermutlich gehörte der Täter zu dieser Gruppe, die sich im Gespräch mit dem 15-Jährigen und seinem Freund auffällig nach persönlichen Dingen und der weiteren Fahrtstrecke der beiden Schüler erkundigte.

Mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat sowie dem Täter machen können oder Hinweise auf die fünfköpfige Gruppe am Hafen geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zudem suchen die Ermittler des K 35 einen bis dato unbekannten älteren Mann, der zur Tatzeit durch die Straße „Unter dem Königsberg“ gegangen war. Er könnte ein wichtiger Zeuge sein und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zeugenhinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Fußgängerin bei Unfall in Ihringshäuser Straße schwer verletzt

Kassel-Wesertor: Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt am heutigen Mittwochmorgen eine 41-jährige Fußgängerin, die an der Weserspitze in Kassel von einem Auto erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachte die Frau aus Kassel anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte sich der Unfall in der Ihringshäuser Straße gegen 5:30 Uhr ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte die 41-jährige Fußgängerin von einer Tankstelle kommend die Ihringshäuser Straße überqueren und war offenbar ohne auf den Verkehr zu achten über die vierspurige Straße gelaufen. Ein 42-jähriger Mann aus Fulda, der am Steuer eines Ford stadteinwärts auf der Ihringshäuser Straße unterwegs war, hatte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Die Fußgängerin wurde von der linken Fahrzeugseite erfasst und schleuderte zu Boden. Da der Verdacht bestand, dass die 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihr eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Kontrollen zur Schulwegsicherung an Grundschulen: Polizei stellt 45 Verstöße fest

Stadt und Landkreis Kassel: In der vergangenen Woche begann für die hessischen Schülerinnen und Schüler wieder die Schule. Insbesondere Kinder als schwächere Verkehrsteilnehmer benötigen im besonderen Maße Schutz. Zu einem möglichst sicheren und gefahrlosen Schulweg trägt hauptsächlich auch das Verhalten der motorisierten Verkehrsteilnehmer bei. Aus diesem Grund führten die Beamten der Polizeireviere und -stationen im Landkreis und der Stadt Kassel in den vergangenen Tagen überwiegend in den Morgenstunden Kontrollen zur Schulwegsicherung an Grundschulen durch, um den Autofahrern bewusst zu machen, gerade im Bereich von Schulen besonders aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren. Insgesamt 168 Fahrzeuge und 164 Personen wurden von den Beamten überprüft. Dabei stellten die Polizisten 45 Verstöße fest und leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. In fünf Fällen handelte es sich um Parkverstöße im direkten Schulbereich, die durch die Beamten festgestellt und geahndet wurden. 24 Fahrer und Fahrzeuginsassen waren nicht angeschnallt, was für sie nun ein Verwarngeld von 30 Euro nach sich zieht. Fünf kontrollierte Autofahrer hatten ein Mobiltelefon am Steuer genutzt, weshalb sie sich nun auf ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg einstellen müssen. Darüber hinaus waren sieben Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die Polizisten führten neben den Kontrollen zahlreiche Gespräche, in denen die Verkehrsteilnehmer auf aus Verstößen resultierende Gefahren, vor allem auch für Schulkinder, aufmerksam gemacht wurden. Auch in den kommenden Wochen werden weitere Kontrollen an Grundschulen durchgeführt.