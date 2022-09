Verkehrsunfall mit verletztem Pkw-Fahrer – B 254, Alsfeld – Altenburg

Am Mittwoch, 14.09.2022, um 13:30 Uhr, befuhr ein 56 jähriger Pkw-Führer die B 254 aus Richtung Alsfeld; Kreuzung B 254/ B 62 kommend in Richtung Altenburg. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Pkw ins Schleudern, überfuhr die Gegenfahrbahn, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw-Führer wurde durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber durch die Feuerwehr Alsfeld geborgen und schließlich medizinisch versorgt werden. Der verletzte Pkw-Führer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Pkw-Fahrern – Alsfeld, Hersfelder Straße/ Kolpingstraße

Am Mittwoch, 14.09.2022, um 13:42 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Pkw-Führer die Hersfelder Straße aus Richtung Schellengasse kommend stadteinwärts. In Höhe der Kolpingstraße wollte der Fahrzeugführer nach links abbiegen und übersah dabei die entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 46 jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Versuchte Einbrüche in Wohnhäuser

Fulda (ots)

Künzell. Unbekannte versuchten zwischen Montagabend (12.09.), 23 Uhr, und Dienstagmorgen (13.09.), 1 Uhr, in zwei Wohnhäuser in der Gartenstraße einzubrechen. Die Täter drangen über ein Fenster in ein Reihenhaus ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch circa 350 Euro Sachschaden. Außerdem kam es zu einem weiteren Einbruchsversuch am benachbarten Reihenhaus. Hier wurde an einem Fenster circa 250 Euro Sachschaden verursacht.

Petersberg. In der Rhönbergstraße und in der Straße „Igelstück" kam es am Dienstagabend (13.09.), gegen 22 Uhr, zu zwei Einbruchsversuchen in benachbarte Wohnhäuser. In einem Fall lösten die Täter Alarm aus und flüchteten. Ein Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang eine Person , die das Reihenhausgrundstück über eine Hecke verließ. Die Person wird wie folgt beschrieben: circa 175 cm groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt, dunkel gekleidet, Base Cap, Kapuze auf dem Kopf. Die Person soll einen Rucksack mit sich geführt haben. Am benachbarten Haus hebelten die Täter an einem Fenster, als eine Hausbewohnerin darauf aufmerksam wurde. Die Einbrecher ergriffen daraufhin die Flucht. Insgesamt entstand circa 550 Euro Sachschaden.

Um sich vor Einbrüchen zu schützen gibt die osthessische Polizei folgende Tipps:

Verschließen Sie daher Fenster, Balkon-Terrassentüren – auch bei kurzer Abwesenheit. Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Schließen Sie zweifach ab, ziehen Sie die Türe nicht nur ins Schloss.

Deponieren Sie Ihren Schlüssel niemals vor dem Haus oder der Wohnung.

Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken.

Schließen Sie Rollläden nach Möglichkeit nicht tagsüber, sondern nur zur Nachtzeit.

nur zur Nachtzeit. Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie

gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion

In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher wenig Chancen, vernetzen Sie sich, achten Sie auf verdächtige Situationen.

Chancen, vernetzen Sie sich, achten Sie auf verdächtige Situationen. Sprechen Sie Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück an.

Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen, sorgen Sie auch dafür, dass Kellertüren stets verschlossen sind. Alarmieren Sie bei Gefahr die Polizei über den Notruf 110.

Beratungstermine vereinbaren

Gerne stehen die osthessischen Ansprechpersonen der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen für individuelle Beratungen oder Fragen rund um das Thema Einbruchsschutz zur Verfügung. Die Erreichbarkeiten finden Sie auf der Homepage des Polizeipräsidiums Osthessen unter www.polizei.hessen.de. Darüber hinaus informiert die osthessische Polizei regelmäßig auf Twitter, Instagram und Facebook unter @polizei_oh über bevorstehende Veranstaltungen und gibt nützliche Tipps zum Einbruchsschutz.

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (13.09.) in ein Bürogebäude in der Dingelstedtstraße ein. Die Täter warfen mehrere Scheiben verschiedener Büros ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen ein Handy im Wert von 500 Euro und verursachten 2.500 Euro Sachschaden.

Diebstahl von Autoreifen – Vier Tatverdächtige festgenommen

Neuhof. Nach einem Diebstahl von Autoreifen am Dienstag (13.09.) in der Straße „Am Klößberg“ im Ortsteil Giesel nahmen Beamte der Polizei Fulda am Dienstagnachmittag vier Tatverdächtige fest.

Eine Zeugin beobachtete gegen 16.45 Uhr, wie Jugendliche mehrere Autoreifen aus einem Carport stahlen und informierte den Eigentümer. Dieser fand die Reifen kurze Zeit später neben der Zufahrt zum Festplatz und traf in unmittelbarer Nähe zwei verdächtige Personen an. Als kurz darauf eine dritte Person dazu stieß, kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zum Streit, wobei zwei Männer dem Gieseler mit Messern in den Händen gegenüberstanden. Dieser brachte sich in Sicherheit und informierte die Polizei. Die drei verdächtigen Personen ergriffen die Flucht. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte der Polizei Fulda kurze Zeit später drei Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 16 Jahren, auf die die entsprechenden Personenbeschreibungen passten sowie eine weitere 15-jährige Person, fest.

Alle Vier wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Ob sie mit dem Diebstahl in Verbindung stehen, müssen nun die weiteren Ermittlungen klären.

Ob sie mit dem Diebstahl in Verbindung stehen, müssen nun die weiteren Ermittlungen klären.

Schwerer Lkw-Unfall mit einer verletzten Person – Sattelzug durchbricht die Schutzplanke auf der BAB 5 zwischen Alsfeld-West und Alsfeld-Ost

Alsfeld (ots)

Am Mittwoch (14.09.), gegen 6.20 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Esslingen mit seinem Sattelzug an der Anschlussstelle Alsfeld-West auf die A 5 in Fahrtrichtung Kassel auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Sattelzug dabei nach links, so dass dieser von der Fahrbahn abkam und in die dortige Mittelschutzplanke prallte. Nachdem der Sattelzug circa 100 Meter der Mittelschutzplanke beschädigt hatte, wurde dieser abgewiesen, schleuderte über die komplette Fahrbahn und durchbrach die rechtsseitig montierte Schutzplanke. Der Sattelzug kam anschließend im angrenzenden Feld zum Stehen.

Der verletzte Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien und wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Durch das Überfahren der Schutzplanke wurde der Dieseltank der Sattelzugmaschine aufgerissen und eine unbekannte Menge an Kraftstoff lief aus. Diese wurde durch die Feuerwehr Alsfeld gebunden. Aufgrund der Tatsache, dass Dieselkraftstoff ins Erdreich gelangt ist, wurde die zuständige Untere Wasserbehörde informiert.

Durch den Verkehrsunfall wurde die Mittelschutzplanke in die Richtungsfahrbahn Frankfurt gedrückt, so dass der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süd gesperrt werden musste. Kurz nach dem Verkehrsunfall war aufgrund von Trümmerteilen die Fahrbahn in Richtung Nord kurzzeitig voll gesperrt. Während der Unfallaufnahme wurde der fließende Verkehr dann auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zur Bergung des Sattelzuges war ein Spezialkran erforderlich.

Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld war die Feuerwehr Alsfeld und die Autobahnmeisterei Alsfeld im Einsatz.

Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauert an.

Der Gesamtschaden wird auf circa 80.000 Euro beziffert.

Handy gestohlen – Einbruch in Lagerhalle – Einbruch in Selbstbedienungsladen

Handy gestohlen

Alsfeld. Über eine offenstehende Terrassentür verschafften sich Diebe am Montag (12.09.), gegen 16 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Schützenrain". Sie nutzten einen unbeobachteten Moment, um ein Mobiltelefon der Marke Samsung, welches sichtbar auf einem Tisch lag, zu entwenden und unerkannt zu flüchten. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 250 Euro.

Einbruch in Lagerhalle

Alsfeld. In eine Lagerhalle in der Straße „Am Heidelberg" in Heidelbach stiegen unbekannte Täter zwischen Samstagmorgen (13.08.) und Montagmorgen (12.09.) ein. Vermutlich über ein vergittertes Fenster verschafften sie sich unerlaubt Zutritt zum Gebäude und entwendeten Werkzeuge und Materialien im Wert von rund 500 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Einbruch in Selbstbedienungsladen

Herbstein. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Mittwoch (14.09.), gegen 3.15 Uhr, ein Fenster eines Selbstbedienungsladen in der Hessenstraße aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie die Fensterscheibe ein. Vermutlich wurden die Täter bei ihrem Vorhaben gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Einbruch in Reisezentrum der Deutschen Bahn (FOTO)

Bad Hersfeld (ots) – Bislang Unbekannte sind in die Räumlichkeiten des DB

Reisezentrums im Bahnhof Bad Hersfeld eingebrochen. Gestohlen wurde u.a. ein

Laptop, ein Mobiltelefon sowie 30 Euro Bargeld. Die Tatzeit kann nach bisherigen

Ermittlungen auf den Zeitraum von vergangenem Freitag (9.9./13:30 Uhr) bis

Montagmorgen (12.9./7:25 Uhr) eingegrenzt werden. Durch Einwerfen der

Fensterscheiben mittels Pflastersteinen verschafften sich die Einbrecher Zugang

zu den Räumlichkeiten. Eine Mitarbeiterin des Reisezentrums entdeckte den

Einbruch und verständigte die Bundespolizei.

Zeugen gesucht! Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall

machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Alleinunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag gegen 20:35 Uhr kam es in der Bahnhofstraße Eiterfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und drei beschädigten Fahrzeugen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 49-Jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Hünfeld in der Bahnhofstraße Eiterfeld nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierter dieser mit einem in einer Parklücke geparkten Kleinwagen und überschlug sich. Das Fahrzeug des 49-Jährigen kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen, aus dem sich der Autofahrer leicht verletzt selbstständig befreien konnte. Der Kleinwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben.

Der verunfallte Autofahrer erlitt nur leichte Verletzungen und kam zur ärztlichen Versorgung in ein Hünfelder Krankenhaus.

Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten vor Ort auf ca. 13000,00 Euro.

Verkehrsunfall auf A5: Zwei Verletzte, über 100.000 Euro Schaden

Am Dienstag gegen 16:10 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Homberg/Ohm und Alsfeld/West ein Verkehrsunfall mit Personen- und erheblichem Sachschaden zwischen einem litauischen Sattelzug, einem Sprinter mit deutscher Zulassung sowie einem weiteren Sattelzug mit ebenfalls deutscher Zulassung.

Der 39 Jahre alte Fahrzeugführer des litauischen Sattelzuges befuhr die A5 von Frankfurt kommend in Richtung Kirchheim. Im Bereich der dortigen Baustelle für das neue Ohmtaldreieck musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen.

Der nachfolgende 36 Jahre alte Fahrzeugführer des Sprinters aus dem Landkreis Rostock konnte sein Fahrzeug ebenfalls rechtzeitig bis zum Stillstand abbremsen.

Der dahinter fahrende Führer eines Sattelzuges fuhr in der Folge auf den Sprinter auf und schob diesen auf das Heck des litauischen Sattelzuges.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 35-jährige Beifahrer des Sprinters schwer verletzt und durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in das Krankenhaus Lauterbach gebracht. Des Weiteren wurde der Fahrer des aufgefahrenen Sattelzuges leicht verletzt und ebenfalls vorsorglich in das Krankenhaus nach Lauterbach gebracht.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten zeitweise gesperrt, es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 110.000 Euro.

Verkehrsunfallmeldungen der Polizei Bad Hersfeld

Bad Hersfeld.

Am Samstag, den 03.09.2022 um 13:00 Uhr stellte eine 31-jährige Kraftfahrzeugführerin aus Neuenstein ihren PKW Volkswagen UP auf den Parkplatz des OBI-Marktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße ab. Gegen 13:45 Uhr begab sie sich wieder zu ihrem PKW, bestieg diesen und fuhr in die 1. Etage des Parkhauses der City-Galerie in Bad Hersfeld wo sie von ca. 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr parkte. Als die junge Frau gegen 15:30 Uhr zuhause an ihrer Wohnanschrift ankam, stellte sie den Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Beide zuvor besuchten Orte kommen als Tatörtlichkeiten in Betracht. Es entstand Sachschaden am PKW von ca. 500 Euro Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Bad Hersfeld.

Am 09.09.2022 um 17:01 Uhr befuhren ein 26-jähriger junger Mann aus Hilders, mit seinem PKW Volkswagen Passat, sowie ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Hersfeld, mit seinem PKW Tesla, hintereinander die Frankfurter Straße aus Richtung Innenstadt Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda. An der „LOMO-Kreuzung“ musste der Fahrer des Volkswagen Passat verkehrsbedingt abbremsen, da er nach rechts auf die Bundesstraße 62 in Richtung Niederaula abbiegen wollte. Diesen Abbremsvorgang bemerkte der Fahrer des Tesla zu spät und fuhr dem VW-Fahrer auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Einbruch in Vereinsheim

Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Gaststätte

