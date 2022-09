Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Vermisste angetroffen und in Fachklinik gebracht – Offenbach

(fg) Die seit Samstagnachmittag vermisste 71 Jahre alte Frau ist am Dienstagnachmittag in Offenbach verwirrt angetroffen worden. Sie wurde von einer Streifenbesatzung in eine Fachklinik gebracht. Die Vermisstensuche wird daher zurückgenommen.

Kripo sucht Zeugen: Wer sah die Autoknacker? – Dreieich/Sprendlingen

(jm) Autoknacker waren in der Nacht zum Dienstag im Berliner Ring unterwegs. Zwischen 20 und 8.30 Uhr schlugen die Täter ein Fenster eines im Bereich der 50er-Hausnummern geparkten 3er-BMW ein, um ins Innere des Autos zu gelangen. Anschließend bauten sie das Lenkrad sowie den Airbag aus und verschwanden damit. Gegen kurz vor 3 Uhr machten sich zwei Unbekannte ebenfalls an einem 3er- BMW im Bereich der 20er-Hausnummern zu schaffen. Hierbei wurden sie von einem aufmerksamen Anwohner gestört, woraufhin sie sich aus dem Staub machten. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro. Die beiden Täter sollen dunkel gekleidet gewesen und einer von den beiden mit einem Fahrrad geflüchtet sein. Die Kripo Offenbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Junge Frau unsittlich berührt – Kripo sucht Passanten mit Hund als möglichen Zeugen – Langen

(jm) Nachdem ein 25 bis 35 Jahre alter Mann am späten Samstagabend eine 19 Jahre alte Frau im Ginsterbusch unsittlich berührt haben soll, sucht die Kripo einen ganz bestimmten Passanten mit Hund. Dieser könnte möglicherweise das Tatgeschehen beobachtet haben. Nach ersten Erkenntnissen war die junge Frau gegen 23.10 Uhr auf dem Weg nach Hause, als sie in Höhe eines Schulparkplatzes von einem fremden Mann angesprochen wurde. Danach soll der Unbekannte nähergekommen sein, sie gegen ein Fahrzeug gedrückt und unsittlich berührt haben. Offensichtlich wurde er durch den herannahenden Passanten, der mit seinem Hund unterwegs war, gestört. Daraufhin ließ dieser die junge Dame los. Als der Hund anfing zu bellen, lief der Täter in Richtung eines Spielplatzes im Farnweg weg. Er wird als etwa 1,75 Meter groß, mit dunklen Augen und einem Dreitagebart beschrieben. Er soll mit einem schwarzen Kapuzenpulli (Kapuze über den Kopf gezogen), einer schwarzen Jogginghose und dunklen Sneakers bekleidet gewesen sein. Die Kripo Offenbach sucht nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Passanten mit Hund, der die junge Frau nach dem Geschehen auch angesprochen hatte. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Diebstahl von Baggerteilen – Obertshausen / Hausen

(nr) Am letzten Wochenende waren Unbekannte auf einer Baustelle in einem Wohngebiet zugange. Zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Montag, 7 Uhr, entwendeten sie einen Hydraulikhammer und einen Schwenklöffel für Minibagger vom Gartengrundstück eines Rohbaus in der Karlsbader Straße. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

Diebe zapften Dieselkraftstoff ab – Hanau / Großauheim

(jm) Unbekannte waren zwischen Montagabend und Dienstagfrüh auf einer Baustelle in der Straße „Heideäcker“ zugange und zapften Dieselkraftstoff ab. Zwischen 18 und 7 Uhr gelangten die Täter auf das Baustellengelände und entwendeten aus mehreren Baustellenfahrzeugen den Kraftstoff. Der Wert der Beute liegt bei über tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0.

Limesbrücke nach Unfall zeitweise gesperrt – Hanau

(fg) Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag war die Limesbrücke für Bergungsarbeiten für rund eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt. Kurz nach 9 Uhr war eine 54 Jahre alte Suzuki-Fahrerin bei regennasser Fahrbahn aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wo es zum Zusammenstoß mit einem Opel Meriva kam. Der 37-jährige Opel-Fahrer verletzte sich bei dem Frontalzusammenstoß leicht. Die 54-Jährige kam zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere tausend Euro betragen. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

Zeugenaufruf: Körperliche Auseinandersetzung auf Autobahn – A66 / Hanau

(cl) Nach einem handfesten Streit auf der Autobahn 66 sucht die Polizei nach Zeugen. Am Dienstagmittag, gegen 14.30 Uhr, fuhr eine 45-jährige Autofahrerin mit ihrem 37-jährigen Beifahrer die Autobahn in Richtung Fulda. Während der Fahrt soll es zu Streitigkeiten gekommen sein. Kurz vor der Anschlussstelle Hanau-Nord eskalierte die Situation wohl so sehr, dass sie ihren grünen Skoda mit OF- Kennzeichen auf den Seitenstreifen fuhr. Außerhalb vom Fahrzeug sei dann der Mann handgreiflich geworden, schubste die Fahrerin beinahe auf die Fahrbahn, so dass andere Autofahrer offenbar ausweichen mussten. Als andere Verkehrsteilnehmer zur Hilfe eilten, flüchtete der Beifahrer. Im Zuge der Fahndung, bei der auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte der Mann vorläufig festgenommen werden. Der alkoholisierte Frankfurter musste mit zur Wache. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Vorfall, aber auch zur vorherigen Fahrweise des Skoda machen können. Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Langenselbold unter 06183 91155-0 entgegen.