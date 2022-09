Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

In Lagerhalle eingedrungen,

Usingen, Jarltech-Platz, 14.09.2022, 01.50 Uhr,

(pl)Unbekannte Personen sind in der Nacht zum Mittwoch auf dem Gelände einer Firma am „Jarltech-Platz“ in eine Lagerhalle eingedrungen. Die Täter verschafften sich gegen 01.50 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Lagerräumen und durchsuchten diese. Über mögliches Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 – 0 entgegen.

Microsoft-Betrüger erfolgreich,

Oberursel, 09.09.2022,

(pl)Bereits am vergangenen Freitag haben Microsoft-Betrüger einen Mann aus Oberursel hinters Licht geführt. Der Geschädigte entdeckte eine vermeintliche Warnmeldung von Microsoft auf seinem Computer. In der Meldung tauchte zudem ein Hinweis auf, der dem Nutzer dringend dazu riet, sich telefonisch unter der in der Meldung angegebenen Telefonnummer mit dem Microsoft-Service-Center in Verbindung zu setzen. Im Rahmen des Telefonats überzeugte ein angeblicher Service-Mitarbeiter den Anrufer sodann, eine Anti-Viren-Software zu erwerben und den Kaufpreis in Höhe von mehreren Hundert Euro mittels Guthabenkarten zu bezahlen. Erst nach der Übermittlung der Codes bemerkte der Geschädigte, dass er Betrügern aufgesessen war. Die Polizei warnt dringend davor, derartige Anrufe zu tätigen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert kontaktieren und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vorher noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

Frau verliert Kontrolle über Pkw,

Weilrod, Bundesstraße 275, Dienstag, 13.09.2022, 10:30 Uhr

(bo)Am Dienstagmorgen verlor eine Autofahrerin auf der B 275 bei Weilrod die Kontrolle über ihr Fahrzeug wodurch sie verunfallte. Die 59-jährige war gegen 10:30 Uhr mit ihrem Dacia aus Riedelbach kommend in Richtung Reichenbach unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Pkw verlor und von der Fahrbahn abkam. Sie fuhr mehrere Meter in der Bankette bis ihr Auto letztlich durch den Zusammenstoß mit einem Baum zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der geschätzte Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 8.000 EUR.

An der Spitze wieder komplett – Das Polizeipräsidium Westhessen begrüßt Frau Dr. Susanne Stewen als Vizepräsidentin

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(he)Frau Dr. Susanne Stewen ist die neue Polizeivizepräsidentin im Polizeipräsidium Westhessen. Das Amt der Vizepräsidentin wird Dr. Susanne Stewen zunächst kommissarisch ausüben. Die 46-jährige Juristin hat ihren Dienst in Wiesbaden am 05. September angetreten.

Polizeipräsident Felix Paschek begrüßte seine Stellvertreterin an ihrem ersten Arbeitstag und hieß sie innerhalb ihrer neuen Behörde willkommen. Zahlreiche Führungskräfte waren ebenfalls erschienen, um Frau Dr. Steven einen herzlichen Empfang zu bereiten. „Ich freue mich wirklich sehr auf meine neue Aufgabe! Während meinen zurückliegenden dienstlichen Stationen hatte ich immer wieder Kontakt zur Polizei. Dieses Themenfeld nun in seiner ganzen Vielfalt kennenlernen zu dürfen, sehe ich mit großer Begeisterung entgegen. Dass wir innerhalb der Behördenleitung mit unterschiedlichem Hintergrund – polizeilich wie juristisch – auf die anfallenden Themen schauen können, stellt eine große Bereicherung dar“, so Frau Dr. Susanne Stewen.

Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bayreuth, verbunden mit einem Auslandsstudium an der Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, arbeitete Frau Dr. Stewen im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst sowie am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht der Universität Bayreuth. Seit ihrem Wechsel nach Hessen im Jahr 2008 bekleidete sie mehrere Funktionen innerhalb der Hessischen Landesverwaltung und lernte diese umfassend kennen. Seit 2017 hatte Dr. Susanne Stewen die Leitung der Stabsstelle und ab 2020 des Referats Rückführungsmanagement im HMdIS inne. Das Polizeipräsidium Westhessen hat nun mit dem vor wenigen Wochen in sein Amt eingeführten Polizisten Felix Paschek als Präsidenten und der Juristin Dr. Susanne Stewen als Vizepräsidentin ein neues Tandem mit einer exzellenten Expertise an der Spitze.

Das PP Westhessen ist für die Landeshauptstadt Wiesbaden, den Hochtaunuskreis, den Landkreis Limburg-Weilburg, den Main-Taunus-Kreis sowie den Rheingau-Taunus-Kreis zuständig. Insgesamt sorgen 2.300 Beamtinnen und Beamte für die Sicherheit von über 1 Million Bürgerinnen und Bürger.