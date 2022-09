Betrüger versprechen hohen Gewinn, Brechen, Dienstag, 13.09.2022,

(fh)Ein Bürger aus Brechen ist in den vergangenen Tagen einer Betrügerin aufgesessen, welche mit einem falschen Gewinnversprechen an sein Geld gelangte. Zunächst wurde der Senior über das Telefon von der dreisten Täterin kontaktiert. Hier tischte ihm die Unbekannte die Geschichte eines angeblichen Geldgewinnes auf. Um jedoch an den vermeintlichen Gewinn zu gelangen, müsse der Mann zunächst eine Geldsumme überweisen, welche den Gewinn legitimieren würde. Der gutgläubige Mann aus Brechen überwies die Summe im vierstelligen Bereich und erkannte den Betrug leider erst im Nachgang. Der angebliche Gewinn ging nie bei ihm ein.

Gerade die Betrügereien mit der angeblich neuen Telefonnummer über Kurznachrichtendienste sind zurzeit immens stark verbreitet. Seien Sie immer höchst wachsam und lassen sich am Telefon niemals auf solche Spielchen ein. Rufen Sie ihre Familienmitglieder immer unter der Ihnen bekannten Nummer zurück, verlangen sie ein persönliches Vorbeikommen, lassen sie keine Ausrede gelten, sollte dies abgelehnt werden und sprechen sie mit Nachbarn oder anderen Familienmitglieder über den Sachverhalt. Gleiches gilt für die Fälle der Gewinnversprechen. Sollten Sie tatsächlich etwas gewonnen haben, dann steht Ihnen der Gewinn auch ohne eine „Gebühr“ oder eine „Gegenleistung“ zu. Und wenn Sie bei keinem Gewinnspiel mitgemacht haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Rufen Sie auf alle Fälle immer die Polizei an; egal ob die Betrüger an ihr Geld gelangt sind oder Sie die Masche durchschaut haben. Weitere Hinweise zu den verschiedensten Betrügereien finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Kennzeichen vor Krankenhaus gestohlen, Weilmünster, Weilstraße, festgestellt: Mittwoch, 14.09.2022, 08:00 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen haben Unbekannte vor einem Krankenhaus in Weilmünster ein Kfz-Kennzeichen gestohlen. Auf dem Parkplatz der Einrichtung in der Weilstraße parkte zuletzt ein weißer Opel Crossland mit dem amtlichen Kennzeichen „LM-VI 161“. Am Mittwochmorgen stellte die Besitzerin fest, dass unbekannte Diebe das hintere Kennzeichen gestohlen hatte. Die Hintergründe des Diebstahls sind unklar.

Die Polizeistation Weilburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.