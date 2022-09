Wiesbaden: Die Polizei-News

An der Spitze wieder komplett – Das Polizeipräsidium Westhessen begrüßt Frau Dr. Susanne Stewen als Vizepräsidentin

Wiesbaden (ots) – (he)Frau Dr. Susanne Stewen ist die neue

Polizeivizepräsidentin im Polizeipräsidium Westhessen. Das Amt der

Vizepräsidentin wird Dr. Susanne Stewen zunächst kommissarisch ausüben. Die

46-jährige Juristin hat ihren Dienst in Wiesbaden am 05. September angetreten.

Polizeipräsident Felix Paschek begrüßte seine Stellvertreterin an ihrem ersten

Arbeitstag und hieß sie innerhalb ihrer neuen Behörde willkommen. Zahlreiche

Führungskräfte waren ebenfalls erschienen, um Frau Dr. Steven einen herzlichen

Empfang zu bereiten. „Ich freue mich wirklich sehr auf meine neue Aufgabe!

Während meinen zurückliegenden dienstlichen Stationen hatte ich immer wieder

Kontakt zur Polizei. Dieses Themenfeld nun in seiner ganzen Vielfalt

kennenlernen zu dürfen, sehe ich mit großer Begeisterung entgegen. Dass wir

innerhalb der Behördenleitung mit unterschiedlichem Hintergrund – polizeilich

wie juristisch – auf die anfallenden Themen schauen können, stellt eine große

Bereicherung dar“, so Frau Dr. Susanne Stewen.

Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bayreuth,

verbunden mit einem Auslandsstudium an der Université Paris 1 –

Panthéon-Sorbonne, arbeitete Frau Dr. Stewen im Sächsischen Staatsministerium

für Wissenschaft und Kunst sowie am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europa-

und Völkerrecht der Universität Bayreuth. Seit ihrem Wechsel nach Hessen im Jahr

2008 bekleidete sie mehrere Funktionen innerhalb der Hessischen Landesverwaltung

und lernte diese umfassend kennen. Seit 2017 hatte Dr. Susanne Stewen die

Leitung der Stabsstelle und ab 2020 des Referats Rückführungsmanagement im HMdIS

inne. Das Polizeipräsidium Westhessen hat nun mit dem vor wenigen Wochen in sein

Amt eingeführten Polizisten Felix Paschek als Präsidenten und der Juristin Dr.

Susanne Stewen als Vizepräsidentin ein neues Tandem mit einer exzellenten

Expertise an der Spitze.

Das PP Westhessen ist für die Landeshauptstadt Wiesbaden, den Hochtaunuskreis,

den Landkreis Limburg-Weilburg, den Main-Taunus-Kreis sowie den

Rheingau-Taunus-Kreis zuständig. Insgesamt sorgen 2.300 Beamtinnen und Beamte

für die Sicherheit von über 1 Million Bürgerinnen und Bürger.

Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin, Wiesbaden,

Mosbacher Straße, 13.09.2022, 13.00 Uhr

(pl)Am Dienstagmittag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Mosbacher Straße

eine Seniorin von einem falschen Handwerker heimgesucht. Der Mann überrumpelte

die heimkehrende Geschädigte gegen 13.00 Uhr im Treppenhaus und erlangte unter

dem Vorwand, einen Wasserschaden beheben zu müssen, Einlass in deren Wohnung.

Als der „Klempner“ die Wohnung etwa 20 Minuten später wieder verließ, musste die

Frau feststellen, dass ihre Schubladen offenstanden und hochwertige

Schmuckstücke verschwunden waren. Der falsche Handwerker soll 30 bis 40 Jahre

alt und ca. 1,80 Meter groß gewesen sein. Er habe schwarze kurze Haare sowie

einen kurzen Vollbart gehabt und schwarze Oberbekleidung mit einer Warnweste

getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn

nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen

Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der

Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die

Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine

Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis

haben.

Betrüger melden sich via Telefon und WhatsApp, Wiesbaden, 13.09.2022

(pl)In Wiesbaden kommt es weiterhin zu betrügerischen Anrufen und

„WhatsApp“-Nachrichten. Allein am Dienstag wurden mindestens vier Personen von

Betrügern kontaktiert. Die Maschen waren hierbei unterschiedlich, das Ziel

jedoch immer dasselbe. Die Täter versuchten die Angerufenen hinters Licht zu

führen und daraus Kapital zu schlagen.

Falsches Gewinnversprechen

Einem 87-jährigen Wiesbadener wurde erklärt, dass er 79.000 Euro gewonnen habe.

Um den Gewinn zu erhalten, müsse er jedoch vorab mehrere Gutscheinkarten kaufen

und die entsprechenden Codes telefonisch übermitteln. Den Gewinn vor Augen kam

das Opfer dieser Aufforderung nach und „verlor“ mehrere Hundert Euro.

Schockanruf

Zwei Frauen aus Wiesbaden erhielten in den frühen Nachmittagsstunden einen

sogenannten „Schockanruf“. Dabei werden die Angerufenen in den Glauben versetzt,

ein nahes Familienmitglied habe sich strafbar gemacht, befinde sich aufgrund

dessen in Untersuchungshaft und komme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution

wieder auf freien Fuß. Mit rhetorischem Geschick und dem Spielen mit der Angst

um das Familienmitglied wurde eine der beiden Wiesbadenerinnen dazu gebracht,

Wertgegenstände im hohen Gesamtwert an einen angeblichen Gerichtshelfer zu

übergeben. Bei dem Abholer, der an der Wohnanschrift der Geschädigten in der

Lahnstraße erschien, soll es sich um einen 35-40 Jahre alten Mann gehandelt

haben, der etwa 1,85-1,90 Meter groß und von athletischer Statur gewesen sei. Er

habe eine braune Hautfarbe, kurze schwarze Haare, einen Koteletten-Bart und ein

Tattoo auf dem rechten Handrücken gehabt. Getragen habe er ein schwarzes

Langarmshirt, eine schwarze enge Jeans, schwarze Schuhe und eine schwarze

Bauchtasche. Im anderen Fall hatte sich die Angerufene schon zu ihrer

Bankfiliale begeben, wo der Betrug dann aber glücklicherweise dank einer

aufmerksamen Bankmitarbeiterin aufflog.

Betrügerische WhatsApp

Erfolglos verlief am Mittwoch eine betrügerische Kontaktaufnahme mittels

WhatsApp. Unbekannte gaben sich in der Kurznachricht als Sohn aus. Nach der

üblichen Einleitung wurde der angeschriebene Mann gefragt, ob er zwei dringende

Überweisungen für das vermeintliche Kind übernehmen könne. Der Empfänger der

Nachrichten durschaute jedoch das betrügerische Spiel.

Tipps

Die Polizei rät, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder

einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu

übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann

verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen! Übergeben Sie kein Geld an

fremde Personen. Niemals! Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über diese

betrügerischen Maschen, um diese dafür zu sensibilisieren.

Rüttelplatte von Ladefläche gestohlen, Wiesbaden, Graf-von-Galen-Straße,

13.09.2022, 19.00 Uhr bis 14.09.2022, 06.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Graf-von-Galen-Straße ein

Pritschenwagen von Dieben heimgesucht. Die Täter schlugen zwischen 19.00 Uhr und

06.10 Uhr zu und entwendeten die auf der Ladefläche des Fahrzeugs befindliche

Rüttelplatte im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt das 5.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Lagerhalle, Hohenstein-Steckenroth,

Brückenhof Montag, 12.09.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag, 13.09.2022, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Diebe in Hohenstein-Steckenroth in

eine Lagerhalle eingebrochen und haben sich dort an einem Traktor zu schaffen

gemacht. Der oder die Täter begaben sich zu der landwirtschaftlichen Lagerhalle

im „Brückenhof“ und öffneten auf unbekannte Art und Weise das Eingangstor. In

der Halle angekommen, entfernten sie vom Dach eines Traktors einen GPS-Tracker

der Marke „John Deere“ und flüchteten im Anschluss mit Ihrer Beute. Der Wert des

Anbauteils wird mit rund 3.600 Euro beziffert.

Die Polizeistation Bad Schwalbach erbittet Hinweise zum Einbruch unter der

Rufnummer (06124) 7078-0.

Whatsapp-Betrüger erbeuten Geld, Schlangenbad, Dienstag, 13.09.2022

(fh)Am Dienstag waren Kriminelle mit der Masche des WhatsApp-Betrugs im

Rheingau-Taunus-Kreis erneut erfolgreich. Mit der bundesweit angewandten

Betrugsmasche über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ versuchen die Täter seit

mehreren Monaten, an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen. Diese

erhalten auf ihrem Smartphone zunächst von einer unbekannten Rufnummer eine

Nachricht. In dieser geben sich die Betrüger als ein Familienmitglied aus,

welches angeblich das Handy verloren und aufgrund dessen eine neue Rufnummer

bekommen habe. Bereits nach wenigen Nachrichten bitten die angeblichen

Verwandten die Angeschriebenen darum, ihnen finanziell auszuhelfen. Häufig wird

geschildert, dass aufgrund des „verlorenen Mobiltelefons“ das Onlinebanking

nicht möglich sei und sie eine dringende Rechnung nicht selbst bezahlen könnten.

So gelingt es den Betrügern regelmäßig, die Angeschriebenen dazu zu bringen,

Geld zu überweisen. So auch im jüngsten Fall, der sich gestern in Schlangenbad

ereignete. Dabei wurde eine Bürgerin dazu verleitet, in hilfsbereiter Absicht

über 2.000 Euro zu überweisen, um ihrem angeblichen Sohn bei der Begleichung

einer Rechnung auszuhelfen.

Die Polizei appelliert, bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren

und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen

eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie

diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer

„neuen Rufnummer“ berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab.

Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Sollten Sie durch eine

derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich

darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

Unsittlicher Jugendlicher auf Spielplatz, Hünstetten-Wallbach, Am Eichert,

Dienstag, 13.09.2022, 18:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend wurde die Polizei nach Hünstetten-Wallbach gerufen, da sich

dort ein Jugendlicher in der Öffentlichkeit selbst befriedigt haben soll. Gegen

18:00 Uhr nahm eine Zeugin einen Jugendlich wahr, welcher sich auf einem

Spielplatz in der Straße „Am Eichert“ aufhielt. Der Junge habe mit

heruntergelassener Hose auf einer Bank gesessen und an seinem Glied manipuliert.

Weitere Personen hätten sich laut der Mitteilerin nicht auf dem Spielplatz

aufgehalten. Als eine Polizeistreife daraufhin vor Ort eintraf, konnte sie den

Jugendlichen nicht mehr antreffen.

Es soll sich um einen etwa 16 Jahre alten und etwa 175 cm großen, blonden Jungen

gehandelt habe, Dieser habe einen Kapuzenpullover, Jeans sowie schwarze

Turnschuhe mit weißer Sohle getragen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 entgegen.

Vergessene Kerze führt zu Brand, Idstein, Stettiner Straße, Dienstag,

13.09.2022, 10:30 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen sorgten vergessene Kerzenreste auf dem Balkon einer

Idsteiner Altenwohnanlage für ein Feuer und den Einsatz von Rettungskräfte.

Gegen 10:30 Uhr entdeckten Anwohner den brennenden Balkon einer Altenwohnung in

der Stettiner Straße und wählten den Notruf. Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang

es den Brand auf dem Balkon zu löschen. Der Bewohner, welcher zum Zeitpunkt des

Brandes in der Wohnung schlief, konnte durch die Polizei unbeschadet aus der

Wohnung geleitet werden. Nach Aussage des 64-Jährigen habe er am Abend zuvor

versehentlich einen noch brennenden Kerzenstummel auf seinem Balkon

zurückgelassen. Ersten Ermittlungen zufolge sorgte dieser für das Feuer. Sowohl

die Dielen des Balkons, als auch die Hausfassade und die Balkontür wurden

beschädigt. Der Sachschaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert.

Unfall bei starkem Regen auf der Bundesstraße, Bundesstraße 42, Höhe Walluf,

Mittwoch, 14.09.2022, 02:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch kam es auf der Bundesstraße 42 zu einem Unfall,

bei dem sich ein Fahrzeugführer bei starkem Regen verletzte. Gegen 02:50 Uhr

befuhr ein 28 Jahre alter Mann aus Eltville mit seinem VW Touran die

Bundesstraße von Wiesbaden nach Rüdesheim. In Höhe der Walluftalbrücke geriet

der Mann mit seinem Pkw auf der sehr nassen Fahrbahn ins Schleudern und

kollidierte in der Folge frontal mit einer Schutzplanke. Bei dem Zusammenstoß

verletzte sich der 28-Jährige und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht

werden. An seinem nicht mehr fahrbereiten VW entstand ein Sachschaden von etwa

20.000 Euro. Auch an der Leitplanke entstand Sachschaden. Die Polizei appelliert

in diesem Zusammenhang an Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer bei starkem

Regen und eingesetztem Aquaplaning besonders vorsichtig und vorausschauend zu

fahren und sich unbedingt an die gültigen Geschwindigkeitsbegrenzungen zu

halten!

Unfallflucht auf Firmenparkplatz, Idstein, Black-und-Decker-Straße, Dienstag,

13.09.2022, 06:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen kam es auf einem Firmenparkplatz in der

Black-und-Decker-Straße in Idstein zu einer schadensträchtigen

Verkehrsunfallflucht. Zwischen 06:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde ein schwarzer Opel

Astra auf dem besagten Parkplatz hinter der dortigen Zulassungsstelle von einem

unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Opel wies im Anschluss einen Schaden am

rechten Heck auf. Ohne dem rund 2.000 Euro teuren Schaden Beachtung zu schenken

und den Unfall zu melden, war die verantwortliche Person einfach davongefahren.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

entgegen.