Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Zwei Männer im Alter von 18 und 40 Jahren führten am Dienstag 13.09.2022 exhibitionistische Handlungen vor 2 Schülerinnen an einer Schule in der Karolina-Burger-Straße durch. Einer der Männer zog seine Hose herunter und entblößte sein Geschlechtsteil.

Die Täter wurden anschließend auf eine Polizeidienststelle gebracht, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden.

Die beiden Männer befanden sich wegen Bauarbeiten auf dem Schulgelände.